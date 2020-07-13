Бог один, но триедин. Догмат о Святой Троице

- Есть такая поговорка «Бог любит Троицу». Есть три времени: настоящее, прошедшее, будущее. Есть три агрегатных состояния вещества: твердое, жидкое, газообразное. Есть три лица: я, они, ты. Очень много вещей в количестве трех.

В догмате о Святой Троице есть такой сюжет. Одного мудрого человека - святого равноапостольного Кирилла (до принятия монашества он был Константином) агаряне пытались обвинить: «Вы, христиане, веруете во многих богов. У вас их трое». На что равноапостольный Кирилл ответил, что мы веруем в единого Бога, в того, о котором говорится в Библии. В него верят и мусульмане, как они думают. Библия - изначальная книга, из которой выросло Евангелие. А еще через несколько веков выросло мусульманство, появился Коран. О едином Боге нам говорит Библия. Но вот парадоксальная вещь. В первой же строке Библии Бог упоминает о себе самом во множественном числе. «Сотворим», - говорит Господь. Вернемся к догмату о Святой Троице. Святой Кирилл предлагает агарянам такой образ, чтобы понять, трое богов или один. Единый ли Бог или три лица? Солнце одно? Одно солнце - мы видим его на небе. Но, кроме видимого шарика, мы ощущаем рождающееся от солнца тепло. Как Святой Дух исходит от Отца, так и тепло исходит от солнца. Мы можем даже не видеть солнца. Находясь в затемненном помещении, мы не видим солнце из окна своей квартиры, но свет, рождающийся солнцем, проникает в нашу комнату, освещает пространство. Солнце одно, но проявляет себя в трех лицах, в трех ипостасях. Это видимый шар, рождающийся свет и исходящее от него тепло. Вот и тайна Святой Троицы. Бог един, но это удивительно. Евангелие открывает нам великую тайну и фразу: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было с нами, обитало с нами, стало плотью. Удивительная вещь - пришествие Христа. Рождество Христово - мы понимаем. Но при этом мы не принимаем, что Бог стал человеком? Он пришел и явился нам. Святой Дух сошел на землю в день Святой Троицы. Правильно этот праздник называется День сошествия Святага Духа на апостолов. Святой Дух пребывает мире, в церкви, в душах верных людей. С одной стороны, догмат о Святой Троице сложный, с другой стороны, в обыденном сознании его можно понять.

Бог один, но триедин. Догмат о Святой Троице.С одной стороны, догмат о Святой Троице сложный, с другой стороны, в обыденном сознании его можно понять

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»