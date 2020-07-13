2020-07-13T14:22:58+03:00
Общество

Бог один, но триедин. Догмат о Святой Троице

Догмат о Святой Троице сложный, с другой стороны, в обыденном сознании его можно понять
Поделиться:
«Троица». Андрей Рублев. Фото: ru.wikipedia.org«Троица». Андрей Рублев. Фото: ru.wikipedia.org
Изменить размер текста:

- Есть такая поговорка «Бог любит Троицу». Есть три времени: настоящее, прошедшее, будущее. Есть три агрегатных состояния вещества: твердое, жидкое, газообразное. Есть три лица: я, они, ты. Очень много вещей в количестве трех.

В догмате о Святой Троице есть такой сюжет. Одного мудрого человека - святого равноапостольного Кирилла (до принятия монашества он был Константином) агаряне пытались обвинить: «Вы, христиане, веруете во многих богов. У вас их трое». На что равноапостольный Кирилл ответил, что мы веруем в единого Бога, в того, о котором говорится в Библии. В него верят и мусульмане, как они думают. Библия - изначальная книга, из которой выросло Евангелие. А еще через несколько веков выросло мусульманство, появился Коран. О едином Боге нам говорит Библия. Но вот парадоксальная вещь. В первой же строке Библии Бог упоминает о себе самом во множественном числе. «Сотворим», - говорит Господь. Вернемся к догмату о Святой Троице. Святой Кирилл предлагает агарянам такой образ, чтобы понять, трое богов или один. Единый ли Бог или три лица? Солнце одно? Одно солнце - мы видим его на небе. Но, кроме видимого шарика, мы ощущаем рождающееся от солнца тепло. Как Святой Дух исходит от Отца, так и тепло исходит от солнца. Мы можем даже не видеть солнца. Находясь в затемненном помещении, мы не видим солнце из окна своей квартиры, но свет, рождающийся солнцем, проникает в нашу комнату, освещает пространство. Солнце одно, но проявляет себя в трех лицах, в трех ипостасях. Это видимый шар, рождающийся свет и исходящее от него тепло. Вот и тайна Святой Троицы. Бог един, но это удивительно. Евангелие открывает нам великую тайну и фразу: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было с нами, обитало с нами, стало плотью. Удивительная вещь - пришествие Христа. Рождество Христово - мы понимаем. Но при этом мы не принимаем, что Бог стал человеком? Он пришел и явился нам. Святой Дух сошел на землю в день Святой Троицы. Правильно этот праздник называется День сошествия Святага Духа на апостолов. Святой Дух пребывает мире, в церкви, в душах верных людей. С одной стороны, догмат о Святой Троице сложный, с другой стороны, в обыденном сознании его можно понять.

Бог один, но триедин. Догмат о Святой Троице.С одной стороны, догмат о Святой Троице сложный, с другой стороны, в обыденном сознании его можно понять

Больше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»

Еще больше материалов по теме: «Живые традиции»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Не нужно приходить с канистрами!»: как я разливала святую воду, и почему из чудотворной она может превратиться в обычную
Помощь потребовалась в одном из храмов Новосибирска. К освященной воде подливали и обычную из шлангов. И в этом не оказалось ничего крамольного
Новости 24
В Центральном парке Новосибирска строят новую детскую площадку
«Волосатенькие и бесстрашные»: спасенные ежата совсем не боятся человека
График отключения горячей воды в Новосибирске с 13 июля 2020 года: кому понадобятся кипятильники
В Новосибирске обнаружено тело женщины с перерезанной шеей. Но умерла она не из-за этого…
Убил брата отверткой: СКР возбудил дело против 56-летнего уголовника
Интернет-мошенники придумали новую уловку – верят даже прожженные скептики
Прокуратура начала проверку после гибели пенсионера, пытавшегося спасти человека на путях
Tele2 предлагает сибирякам больше вкусной еды
Новосибирская область вошла в двадцатку лучших регионов по показателю инвестиционной привлекательности
МТС запускает сервис доставки продуктов из магазинов «у дома»
Ради прикола: на Затулинке дети привязали 10-летнего мальчика к дереву
Открытие дельфинария в Новосибирске с 14 июля 2020 года: как будет работать, что запретят
«Девушка, вы в своем уме?»: блогерша съела на спор торт в магазине
«Так мило завернули в полотенце»: пожарные показали седьмого малыша, спасенного из горевшего дома на Никитина
Открытие торговых центров в Новосибирске в 2020 году: когда заработают, какие ограничения будут
В Новосибирске коронавирус обнаружили еще у 112 человек
Еще четверо пациентов за сутки: от коронавируса в Новосибирске скончались 146 человек
«Увидели, как он повис»: подросток проткнул себе руку, пытаясь перелезть через забор
«Все под контролем»: в мэрии объяснили, зачем разрушили кинотеатр «Пионер» в Новосибирске
Парочка чуть не утонула посреди Оби во время свидания на лодке
«Ей необходимо принимать лекарства»: в Новосибирске пропала 73-летняя бабушка
«Это не нож, а целый тесак»: стали известны подробности драки в магазине, где сибиряк ранил двоих
В Новосибирске из горящего дома вывели 6 детей
Погода в Новосибирске на 13 июля 2020 года: не забудьте зонтики
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Мачеха, скорее всего, сожгла документы, я не прощу ее!»: сибирячка ищет бросившую ее биологическую мать