«Просто изучали биологию!»: многодетная мама-блогер объяснила, зачем пожарила медуз на глазах у детей

Известный новосибирский блогер Марина Трубицына отхватила щедрую порцию человеческой ярости во время отдыха в Крыму. Комментаторы готовы лишить ее родительских прав, а саму отдать по суд. Причина – видео, которое блогер выложила в stories в Инстаграме.

И так, что за кадры? Сковородка. В ней шкворчит мутная жижа. В этой записи блогер запечатлела, как жарит медуз, демонстрируя это детям.

- Получилась просто пена и всё, - говорит за кадром Марина, давая понять, что блюдо не вышло.

Stories, который возмутитл подписчиков в Инстаграме. Фото: https://www.instagram.com/maripulya/Фото: СОЦСЕТИ

«Чтоб тебя на эту же сковородку!», «Ты - тварь!» «Им же больно!!! Тебя нужно засудить», - эти комментарии цитирует сама блогер, известная в сети под ником Maripulya.

На мать обрушился целый шквал проклятий, и даже предложения лишить ее детей.

«Меня разместили во всех зеленых, желтых, левых и правых пабликах. Составили петицию, под которой подписались более пятисот человек. Вишенкой на торте было заявление в полицию от одной маразматички, - написала очередной пост Марина-Maripulya. - А теперь расскажите мне, почему рыбу жарить можно, а медузу (причем мертвую) нельзя?»

Блогер также у себя на странице задала подписчиком вопрос о самых необычных съеденных ими животных.

Мы связались с блогером и предложили ей прокомментировать скандал в сети. Марина сразу сказала, что медузы к моменту жарки были уже мертвыми.

- Все же по-разному с детьми изучают биологию. Мы просто жарили сосиски на костре на пляже. И детям стало интересно, что будет, если пожарить медузу. Я предположила, что она растворится полностью. Так и было, мы мертвые медузы пожарили, они превратились в воду, ничего не осталось, - рассказала КП-Новосибирск Марина.

Блогер заверила, что ее дети очень бережно относятся к живой природе – не убивают жуков, не ломают ветки деревьев. Но вот самой матери не было бы жаль медуз, будь они и живыми.

- В августе из-за них купаться невозможно. Поверьте, медузы - огромная угроза мировому океану. Из-за них исчезает огромное количество рыб, планктона, кораллов. Если бы они были живыми – мне их совсем не жалко, - прокомментировала Марина Трубицына. - Многие попадают в больницу из-за ожогов от медуз. С таким же успехом можно защищать блох, саранчу, которых люди истребляют. Но мы медуз не истребляли.

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