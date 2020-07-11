Она к нам приближается! Комета, открытая три месяца назад, «позирует» фотографам

Эта фотография вызвала неподдельный восторг в Инстаграм. На свою страничку ее выложил новосибирский астрофанат Алексей Поляков.

Говорит, в Горный Алтай ехал не за кометой, но время выгодно совпало: его отдых в республике пришелся на те дни, когда космическая красавица была чудесно видна на ясном небе.

- Ее можно наблюдать и в Новосибирске, но на Алтае видимость лучше, поскольку он находится южнее, соответственно там Солнце проваливается за горизонт глубже и ночи стоят темнее. Это позволяет лучше видеть хвост, - не скрывая собственного восторга, рассказывает КП-Новосибирск Алексей Поляков.

Наблюдать за C/2020 F3 можно и в Новосибирске. Фото: Алексей ПОЛЯКОВ, www.instagram.com/nsk365

Имя кометы - C/2020 F3 (NEOWISE). Хотя «Ньювайс» - это, скорее, фамилия. Так называется телескоп, в который хвостатую гостью разглядели астрономы. Впервые это произошло совсем недавно – 27 марта этого же года.

Ученые определили, что это – самая яркая комета последних семи лет (во всяком случае, самая яркая – для землян). Астрономы рассчитали и время приближения кометы к Солнцу. Соответственно – и к Земле.

Кстати, расстояние до нашей планеты у C/2020 F3 скоро будет меньше, чем дорога от нас же до Солнца. Со светилом нас разделят 150 миллионов километров. А комета приблизится к Земле на 103 миллиона. Это произойдет 23 июля. Но любоваться ею можно уже сейчас.

- Ее видно невооруженным глазом. В Новосибирске, думаю, лучше наблюдать, где-то, в два часа ночи - в половину третьего. Но с каждым днем - все раньше, и раньше. На юго-восток нужно смотреть, - рекомендует Алексей Поляков.

Российский космонавт снял новую комету с борта МКС. Фото: Иван ВАГНЕР, www.instagram.com/ivan_mks63

Еще комету хорошо наблюдать с Международной космической станции. Вряд ли вам, уважаемые читатели, пригодится этот факт. Но взглянуть на снимок, сделанный с МКС, вы можете. Спасибо космонавту Ивану Вагнеру, который ведет ленту Instagram прямо из космоса.

«Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!» - написал Иван, выложив снимок.

Новосибирский фотограф снял комету С2020 F3 NEOWISE.С2020 F3 (NEOWISE) Altai. 10-07-2020

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