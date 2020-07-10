Вирусолог рассказал, стоит ли новосибирцам бояться вспышки бубонной чумы, которая уже подобралась к Алтаю

В мире регистрируются новые случаи заражения бубонной чумой. Еще один пациент госпитализирован на западе Монголии, ранее болезнь подтвердили у одного охотника на севере Китая и у двух жителей Монголии. Это уже можно назвать вспышкой, но опасна ли она? Ведь от одного слова «чума» уже мороз по коже, к тому же с Монголией граничит наш туристически активный регион - Республика Алтай, куда на выходные и в отпуск толпами едут новосибирцы.

В этом вопросе нам помог разобраться профессор вирусологии, ведущий научный сотрудник Института клинической медицины Сибирского отделения Российской академии наук Александр Чепурнов.

- Александр Алексеевич, подскажите, стоит ли бояться вспышки бубонной чумы нам, новосибирцам?

- Нынешняя вспышка - достаточно ординарное явление, случающееся ежегодно. Опасаться не стоит: в нашей стране создана противочумная система, которая включает и борьбу, и профилактику - превентивные меры, ведь на прилегающих территориях и в нашей стране имеются природные очаги бубонной чумы. На самом деле эта бактерия очень чувствительная к антибиотикам. Когда в мире появился тетрациклин, проблема уже перестала быть острой. Если у кого-то подозревают чуму, тут же начинается массивный прием антибиотиков, и все заканчивается выздоровлением.

- Но ведь люди и сегодня умирают от чумы, да и боимся мы чуть ли не одного слова…

- Летальные случаи могут быть, если заболевание случается неожиданно: пока человек дома потемпературил, пока врачи собрались - вот и не успели. Сама по себе чума может легко распространяться от человека к человеку, поэтому настороженность остается. Добавьте к этому многовековые страхи.

- Как человек может заразиться чумой?

- Часто бывают инфицированы животные - тарбаганы и суслики. Также они являются носителями блох, которые чаще всего и заражают человека. Охотник подстрелил зверька, разделал его, а самого человека в это время блоха укусила - так и произошло инфицирование.

Что касается превентивных мер - вакцины для профилактики чумы давно разработаны, они хорошо работают, их применяют для контингента, который может находиться под угрозой. Нет, поголовно в Монголии и Китае никого не прививают от чумы, это дорого и не нужно - укол поставят только тем, кто непосредственно может заразиться, в первую очередь это охотники и звероводы.

Стоит ли новосибирцам бояться заразы во время поездок в Горный Алтай? Как говорится, предупрежден - значит вооружен. Но дополнительно добавим, что Кош-Агачский район, который граничит с Монголией, сейчас закрыт на карантин. Правда, по другой причине - из-за вспышки коронавируса. Пока это более серьезная угроза - вакцины от COVID-19 еще нет.

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