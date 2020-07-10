«Он меня изнасиловал, а я защищалась»: жительница Новосибирска отбилась ножом от соседа, но обвиняют ее, а не его

Жертва насильника или преступница? В Новосибирске полицейские приехали на вызов, дверь открыл голый мужчина с ножом в животе. Следом за ним вышла голая женщина. Говорит, переехала в новую квартиру, сосед помогал с вещами, а потом предложил обмыть переезд. Во время застолья стал приставать и изнасиловал. После случившегося она написала другу: «Вызови полицию». Похоже, именно приезд полицейских спровоцировал драку с ножом. В странной истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

«Я ЗДЕСЬ, ЛОМАЙТЕ ДВЕРИ!»

«Мы сообщили, что мы из полиции, и потребовали открыть двери. Через некоторое время из-за двери мужской голос в грубой нецензурной форме крикнул нам уходить. Сразу же после этого услышали из-за двери женский голос: «Я здесь, ломайте двери».

Эти слова - показания полицейского. В ночь на 16 октября он с напарником приехал на вызов по адресу: улица Залесского, 2/4, в Новосибирске. Стучать в дверь пришлось минут 10. Когда она отворилась, полицейские увидели непредсказуемую картину.

«В подъезд вышел абсолютно голый мужчина, он держался рукой за живот с левой стороны, у него шла кровь, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он сказал нам: «Она ткнула меня ножом». За ним в подъезд вышла женщина, также абсолютно голая…»

Трагедия разыгралась в съемной квартире. «Хозяин» оказался арендатором, который приехал в командировку.

Зажимая рану полотенцем, мужчина сел на пол. Пока ехала «Скорая», патрульные пытались понять, что случилось. Женщина успела рассказать свою версию.

«Пояснила, что они познакомились днем, она пришла к нему в гости, в квартире он к ней приставал и избивал, и она ударила его ножом. После чего мы попросили ее одеться, так как она свободно разгуливала перед нами абсолютно голая».

Хозяина вскоре забрала «Скорая». Полицейским, стало быть, осталась гостья. Ее увезли в Заельцовский райотдел. Итог: часть 2 уголовной статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Против мужчины дело возбуждать не стали.

«НАПИСАЛА ЗНАКОМОМУ, ЧТО ИЗБИВАЮТ, НАСИЛУЮТ»

Светлана говорит, в тот день случайно познакомилась с соседом. Она переезжала на новое место, и Александр вызвался помочь. А вечером позвал к себе - отметить. Почему бы и нет? Тем более ровесники (оба 1978 года рождения, разница в возрасте всего месяц).

Договаривались, что кроме Светланы приедет и ее более давний знакомый. Но у того, видимо, поменялись планы. Сама женщина тоже передумала, тем более, на улице пошел дождь, но сосед настойчиво названивал и, в конце концов, поставил перед фактом: «вызвал тебе такси, выходи».

Дома у соседа (теперь бывшего) Светлана застала остатки пива. Расправившись с ним, пошли в магазин - взяли коньяк, закуски.

«Я закричала полицейским, тогда он пошел на меня с бешеными глазами» - женщина рассказала, почему стала защищаться от соседа. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Я нарезала овощи, фрукты… Сначала все было нормально. Потом начались пошлые шуточки, ненавязчивые приставания, которые он тоже переводил в шутку. А потом он закрыл дверь на ключ, сказал, что я не выйду, и полез ко мне в штаны. Я сопротивлялась. Он ударил меня по лицу, я отлетела к балкону, рассекла палец, - рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Говорит, хозяин раздел, стал лапать. Пыталась сопротивляться, но, когда силой стал разжимать ей рот, оказалась слабее… По словам Светланы, пережив сексуальное насилие, уже не пыталась сопротивляться, а послушно продолжила пить вместе со своим пленителем. А потом, отправившись в душ, незаметно прихватила телефон и открыла WhatsApp.

- Написала знакомому, что меня избивают, насилуют, чтобы вызвал полицию. Сама позвонить боялась - вдруг он услышит? Потом решила тянуть время, пили спиртное, - продолжает собеседница. - В дверь стучали, но он не реагировал. Я сказала: «Иди открывай, бесполезно сидеть». Он стал смотреть в глазок. Я закричала, и он пошел на меня с бешеными глазами. Я стала отходить, что-то нащупала на столе, взяла…

Уверяет, что ударила, не отдавая отчет своим действиям, даже не понимая, что держит не случайный предмет, а нож…

С ножевым ранением потом разбирался офицер полиции, а с насилием - сотрудник СКР. Но в Следственном комитете женщине не поверили и отказались возбуждать дело. А вот за поножовщину возбудили и довели до конца. Светлане теперь светит до 10 лет колонии.

«ЗАЧЕМ ВЫЗВАЛА ПОЛИЦИЮ - НЕ ЗНАЮ»

Александр оказался человеком семейным: жена, дети. Живет в Сургуте. В Новосибирск, говорит, приезжал в командировку, хотя официально (судя по материалам дела) не работает. Мы решили позвонить ему, чтобы развеять странность в этой истории. Собеседник сперва наотрез отказался говорить с журналистом, но потом дал несколько скупых ответов. В первую очередь мы хотели понять, почему женщина ударила его ножом, если тот не насиловал.

- Я думаю, причина - ее сильное алкогольное опьянение и, возможно, курение наркотических средств. Что-то она курила при мне. Я не курящий человек, а она выходила, курила, - говорит Александр.

Про себя отмечаем: о наличии наркотиков в крови Светланы в материалах дела ничего нет. Спрашиваем, кто вызвал полицию.

- Я уж не помню, - мнется собеседник. - По-моему, она сама.

- А зачем, если она же и напала?

- Не знаю.

- А интимная связь была у вас?

- Нет, не было.

- И вы не настаивали на ней?

- У нас все было по ободному согласию. Но до интимной связи не дошли.

По словам Светланы, защищалась она тем, что нащупала на столе.

ВАЖНОГО СВИДЕТЕЛЯ НЕ ДОПРОСИЛИ

В таких историях верить на слово непозволительно. Разобраться, кто говорит правду, а кто лжет, должны правоохранители. Но в этой истории, похоже, слишком много пробелов. Ну, или моментов, которые вызывают сомнения.

Например, Светлана после инцидента прошла освидетельствование, и у нее не нашли заметных травм. Но адвокат Дмитрий Смышляет возмущается: освидетельствовала женщину не врач, а следователь! Та, которая в итоге обвинила в преступлении.

А еще, допрашивая сотрудников ППС, у них не поинтересовались, каким именно был вызов. Кого и от чего они должны были защитить? Нет в деле и записи звонка в дежурную часть. Не допрошен тот самый знакомый Светланы, которому она отправила сообщение, прячась в душе.

- Звонки о происшествиях, поступающие в дежурную часть, фиксируют. Я поставил вопрос об аудиозаписи, но мне отказали. Ставил вопрос о проведении очных ставок с сотрудниками ППС, которые выезжали по адресу, но в ответ - тишина. Настаивал, чтобы допросили лицо, которое звонило в полицию, но в ответ - опять тишина, - комментирует Смышляев.

Адвокат считает, что если и привлекать Светлану к ответу, тогда уж за причинение тяжкого вреда при превышении необходимой обороны. За такие преступления лишают свободы на срок до года. А вот Александр, считает Смышляев, должен ответить за сексуальное насилие.

А как считаете вы, уважаемые читатели, кто в этой истории говорит правду? КП-Новосибирск продолжает выяснять подробности этой истории.

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