2020-07-10T16:35:43+03:00
Происшествия

«Он меня изнасиловал, а я защищалась»: жительница Новосибирска отбилась ножом от соседа, но обвиняют ее, а не его

Женщина уверяет, что спасалась от садиста-насильника и ударила его ножом. Но против него дело возбуждать не стали, а вот ее ждет суд по тяжкой статье
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Светлану обвиняют в нападении на соседа.Светлану обвиняют в нападении на соседа.Фото: СОЦСЕТИ
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Жертва насильника или преступница? В Новосибирске полицейские приехали на вызов, дверь открыл голый мужчина с ножом в животе. Следом за ним вышла голая женщина. Говорит, переехала в новую квартиру, сосед помогал с вещами, а потом предложил обмыть переезд. Во время застолья стал приставать и изнасиловал. После случившегося она написала другу: «Вызови полицию». Похоже, именно приезд полицейских спровоцировал драку с ножом. В странной истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

«Я ЗДЕСЬ, ЛОМАЙТЕ ДВЕРИ!»

«Мы сообщили, что мы из полиции, и потребовали открыть двери. Через некоторое время из-за двери мужской голос в грубой нецензурной форме крикнул нам уходить. Сразу же после этого услышали из-за двери женский голос: «Я здесь, ломайте двери».

Эти слова - показания полицейского. В ночь на 16 октября он с напарником приехал на вызов по адресу: улица Залесского, 2/4, в Новосибирске. Стучать в дверь пришлось минут 10. Когда она отворилась, полицейские увидели непредсказуемую картину.

«В подъезд вышел абсолютно голый мужчина, он держался рукой за живот с левой стороны, у него шла кровь, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он сказал нам: «Она ткнула меня ножом». За ним в подъезд вышла женщина, также абсолютно голая…»

Трагедия разыгралась в съемной квартире. «Хозяин» оказался арендатором, который приехал в командировку.

Трагедия разыгралась в съемной квартире. «Хозяин» оказался арендатором, который приехал в командировку.

Зажимая рану полотенцем, мужчина сел на пол. Пока ехала «Скорая», патрульные пытались понять, что случилось. Женщина успела рассказать свою версию.

«Пояснила, что они познакомились днем, она пришла к нему в гости, в квартире он к ней приставал и избивал, и она ударила его ножом. После чего мы попросили ее одеться, так как она свободно разгуливала перед нами абсолютно голая».

Хозяина вскоре забрала «Скорая». Полицейским, стало быть, осталась гостья. Ее увезли в Заельцовский райотдел. Итог: часть 2 уголовной статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Против мужчины дело возбуждать не стали.

«НАПИСАЛА ЗНАКОМОМУ, ЧТО ИЗБИВАЮТ, НАСИЛУЮТ»

Светлана говорит, в тот день случайно познакомилась с соседом. Она переезжала на новое место, и Александр вызвался помочь. А вечером позвал к себе - отметить. Почему бы и нет? Тем более ровесники (оба 1978 года рождения, разница в возрасте всего месяц).

Договаривались, что кроме Светланы приедет и ее более давний знакомый. Но у того, видимо, поменялись планы. Сама женщина тоже передумала, тем более, на улице пошел дождь, но сосед настойчиво названивал и, в конце концов, поставил перед фактом: «вызвал тебе такси, выходи».

Дома у соседа (теперь бывшего) Светлана застала остатки пива. Расправившись с ним, пошли в магазин - взяли коньяк, закуски.

«Я закричала полицейским, тогда он пошел на меня с бешеными глазами» - женщина рассказала, почему стала защищаться от соседа. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Я нарезала овощи, фрукты… Сначала все было нормально. Потом начались пошлые шуточки, ненавязчивые приставания, которые он тоже переводил в шутку. А потом он закрыл дверь на ключ, сказал, что я не выйду, и полез ко мне в штаны. Я сопротивлялась. Он ударил меня по лицу, я отлетела к балкону, рассекла палец, - рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Говорит, хозяин раздел, стал лапать. Пыталась сопротивляться, но, когда силой стал разжимать ей рот, оказалась слабее… По словам Светланы, пережив сексуальное насилие, уже не пыталась сопротивляться, а послушно продолжила пить вместе со своим пленителем. А потом, отправившись в душ, незаметно прихватила телефон и открыла WhatsApp.

- Написала знакомому, что меня избивают, насилуют, чтобы вызвал полицию. Сама позвонить боялась - вдруг он услышит? Потом решила тянуть время, пили спиртное, - продолжает собеседница. - В дверь стучали, но он не реагировал. Я сказала: «Иди открывай, бесполезно сидеть». Он стал смотреть в глазок. Я закричала, и он пошел на меня с бешеными глазами. Я стала отходить, что-то нащупала на столе, взяла…

Уверяет, что ударила, не отдавая отчет своим действиям, даже не понимая, что держит не случайный предмет, а нож…

С ножевым ранением потом разбирался офицер полиции, а с насилием - сотрудник СКР. Но в Следственном комитете женщине не поверили и отказались возбуждать дело. А вот за поножовщину возбудили и довели до конца. Светлане теперь светит до 10 лет колонии.

«ЗАЧЕМ ВЫЗВАЛА ПОЛИЦИЮ - НЕ ЗНАЮ»

Александр оказался человеком семейным: жена, дети. Живет в Сургуте. В Новосибирск, говорит, приезжал в командировку, хотя официально (судя по материалам дела) не работает. Мы решили позвонить ему, чтобы развеять странность в этой истории. Собеседник сперва наотрез отказался говорить с журналистом, но потом дал несколько скупых ответов. В первую очередь мы хотели понять, почему женщина ударила его ножом, если тот не насиловал.

- Я думаю, причина - ее сильное алкогольное опьянение и, возможно, курение наркотических средств. Что-то она курила при мне. Я не курящий человек, а она выходила, курила, - говорит Александр.

Про себя отмечаем: о наличии наркотиков в крови Светланы в материалах дела ничего нет. Спрашиваем, кто вызвал полицию.

- Я уж не помню, - мнется собеседник. - По-моему, она сама.

- А зачем, если она же и напала?

- Не знаю.

- А интимная связь была у вас?

- Нет, не было.

- И вы не настаивали на ней?

- У нас все было по ободному согласию. Но до интимной связи не дошли.

По словам Светланы, защищалась она тем, что нащупала на столе.

По словам Светланы, защищалась она тем, что нащупала на столе.

ВАЖНОГО СВИДЕТЕЛЯ НЕ ДОПРОСИЛИ

В таких историях верить на слово непозволительно. Разобраться, кто говорит правду, а кто лжет, должны правоохранители. Но в этой истории, похоже, слишком много пробелов. Ну, или моментов, которые вызывают сомнения.

Например, Светлана после инцидента прошла освидетельствование, и у нее не нашли заметных травм. Но адвокат Дмитрий Смышляет возмущается: освидетельствовала женщину не врач, а следователь! Та, которая в итоге обвинила в преступлении.

А еще, допрашивая сотрудников ППС, у них не поинтересовались, каким именно был вызов. Кого и от чего они должны были защитить? Нет в деле и записи звонка в дежурную часть. Не допрошен тот самый знакомый Светланы, которому она отправила сообщение, прячась в душе.

- Звонки о происшествиях, поступающие в дежурную часть, фиксируют. Я поставил вопрос об аудиозаписи, но мне отказали. Ставил вопрос о проведении очных ставок с сотрудниками ППС, которые выезжали по адресу, но в ответ - тишина. Настаивал, чтобы допросили лицо, которое звонило в полицию, но в ответ - опять тишина, - комментирует Смышляев.

Адвокат считает, что если и привлекать Светлану к ответу, тогда уж за причинение тяжкого вреда при превышении необходимой обороны. За такие преступления лишают свободы на срок до года. А вот Александр, считает Смышляев, должен ответить за сексуальное насилие.

А как считаете вы, уважаемые читатели, кто в этой истории говорит правду? КП-Новосибирск продолжает выяснять подробности этой истории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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