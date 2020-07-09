Какая была Жанна Агузарова до славы: неизвестные фото, на которых ее не узнать

О главной «марсианке» эстрады Жанне Агузаровой было известно крайне мало: родилась в Тюмени, в юности переехала в Москву, там и попала на эстраду. Сама Жанна в интервью многое скрывала о своем детстве, которое прошло в Новосибирской области. А вот бывшие одноклассницы с восторгом вспоминают бунтарку — белую ворону, с которой вместе шили брюки клеш и делали из платьев юбки. И показывают архивные фото.

Маленькая Жанна на руках у мамы Людмилы Савченко и родственницы Олимпиады Голубцовой. Фото: предоставлено Колыванским краеведческим музеем.

ЮБКА С РУКАВАМИ

Жанна родилась в Тюмени, но вскоре семья переехала в Узбекистан, а потом - в Новосибирскую область - в Колывань, а следом в маленькое село под райцентром Боярка. Туда маму-фармацевта Жанны направили по распределению работать в местной аптеке.

С мамой - Людмилой Савченко. Фото: предоставлено Колыванским краеведческим музеем.

Воспитанием занималась и бабушка, которая жила в Колывани. Она шила для Жанны по модным журналам сарафаны и платьица, в них будущая певица выступала в местном сельском клубе и даже ходила в школу.

Выпускники детского сада №1 поселка Колывань: второй ряд третья слева - Жанна Агузарова, май 1969г. Фото: предоставлено Колыванским краеведческим музеем.

— Жанка приехала из Колывани в Боярку в четвертом классе, но подружились мы с ней только в шестом, — рассказала КП-Новосибирск Лидия Патрушева, подруга детства звезды. — Жанна тогда уже пела солисткой в хоре, ходила в разные кружки, участвовала в агитбригаде — клуб тогда ездил по колхозам, совхозам и выступал перед тружениками села. Подбивала меня и еще одну подругу Наташу одеваться по моде. В ходу были юбки макси, а где денег взять? Мы возьмем старые платья, резинку отрежем, подошьем — и ходим с рукавами вместо карманов, а на нас как на дураков смотрят. Брюки шили сами — сначала дудочки, потом клеш. Конечно, мы красились, одевались в школу стильно и несуразно. Например, как доярки могли прийти. За это попадали к директору — за кудри, яркую юбку. Пробовали даже курить.

Жанна в старших классах школы. Фото: предоставлено Колыванским краеведческим музеем.

Первым учителем по вокалу у Агузаровой была Олимпиада Александровна, которую местные сравнивают с Надеждой Бабкиной. Она научила будущую звезду народным песням и фольклору. Но маленькая Жанна мечтала стать «второй Пугачевой» и активно пыталась походить на кумира. Это вызывало непонимание со стороны одноклассников.

Детская мечта сбылась спустя много лет: Жанна на одной сцене с Пугачевой.Фото: Евгения ГУСЕВА

— Заводилой в классе она не была — скорее, изгоем. Необычных людей не воспринимали, ребятишки ее подпинывали, как обычно пацаны это делают. Какая она есть на сцене — такой и была в детстве. Жанна могла надеть в школу мамино пальто или перед дискотекой обмотать бинтами ноги — они худенькие были, а она хотела полные, как у Пугачевой. Но она никогда не тушевалась — огрызалась, пацанам могла сдачи дать, — говорит другая школьная подруга Агузаровой Наталья Курганова.

Фотография, которую Жанна подарила школьной пожружке. Фото: предоставлено Колыванским краеведческим музеем.

ОТЧИМ - ФИЗРУК

Так было и с первой любовью Жанны Агузаровой. В седьмом классе будущая певица влюбилась в старшеклассника Сергея Ильинова — первый парень на деревне, мускулистый, хорош собой. Об отношениях Сергея и Жанны «Комсомольская правда» уже писала, их школьный роман продлился недолго. Зато мама Агузаровой свою жизнь устроила именно благодаря местной школе. Влюбилась в физрука Леонида, вышла замуж. Так у юной хористки появился сводный братик Артур, на три года младше Жанны Хасановны. Семья в итоге решила уехать в Тюмень — там Жанна и оканчивала восьмой класс.

Жанны в 7 классе школы села Боярка.

— Везде написано, что Агузарова оканчивала школу в Тюмени. А она ведь не прижилась в обновленной семье — через два года вернулась, но не в Боярку, а уже в Колывань — к бабушке. Там, в школе № 1, Жанна доучилась в 10-м классе, по вечерам вела дискотеку. А потом уехала поступать в Новосибирск, не поступила — и отправилась в Москву, — добавила Наталья Пронина. — Так закончилась ее сельская жизнь. Нам, честно говоря, очень приятно, что такая талантливая певица имеет отношение к Новосибирской области.

Архив газеты Колыванского района «Трудовая правда», год неизвестен.

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