Андрей Турчак: Партийная команда губернатора Андрея Травникова будет переформатирована

Кампания не будет легкой

Старт выборной кампании «Единой России» в Новосибирской области дал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Он перечислил главные посылы, касающиеся выборов 13 сентября.

- Мы переформатируем партийную команду губернатора, потому что все кандидаты, независимо от уровня представительства, - это команда главы региона. С ней он будет работать следующие пять лет. И от этого зависит, насколько эффективно будут реализовываться пожелания избирателей, с которыми они к нам обращаются в ходе избирательных кампаний. По сути вместе с нами они формируют народную программу партии на выборах в этом году, - заявил Андрей Турчак.

По его словам, предстоящая кампания не будет легкой. Тем не менее задача у «Единой России» не меняется: большинство на выборах всех уровней.

- Фракции «Единой России» в Законодательном собрании Новосибирской области и в Совете депутатов города Новосибирска должны составить большинство. На муниципальных выборах наши кандидаты также должны получить подавляющее большинство, - отметил Андрей Турчак.

Кампанию 2020 года он назвал генеральной репетицией выборов в Госдуму, которые состоятся через год.

- От того, как мы с вами проведем эти кампании, в какой политической форме подойдем к финалу, будет зависеть и результат сентября 2020 года, и то, как мы выполним нашу главную задачу - квалифицированное большинство на выборах в Государственную думу, - объяснил Андрей Турчак.

Фото:Пресс-служба партии «Единая Россия».

Многотысячная поддержка

Также Андрей Турчак добавил, что по результатам выборов будет сформирован фундамент развития Новосибирской области. Мысль секретаря Генсовета партии развил секретарь регионального отделения «Единой России» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

- Сегодня на конференции зачитали список наших кандидатов. 380 человек - в Законодательное собрание, 50 - в Совет депутатов города Новосибирска, еще 5000 - в муниципалитеты. Сотни однопартийцев в предварительном голосовании. Крепнет зародившееся в 2018 году общественное движение «Сделаем выбор». На эту многотысячную поддержку и будем опираться. Есть ли еще в России такая политическая сила? Несмотря на все неожиданности жизни, принципиальных целей мы не меняем и действительно хотим стать регионом-драйвером всего Сибирского федерального округа, - подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор Новосибирской области возглавил список кандидатов в Законодательное собрание. Вместе с ним в главную тройку партии «Единая Россия» вошли депутат Госдумы Александр Карелин и спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

- Мы готовы участвовать в выборах. Работаем с населением. Не пренебрегаем любой возможностью встречи. Ведем максимально открытый диалог. Это позволяет нам быть понятыми и, как следствие, получать поддержку новосибирцев, - сказал Александр Карелин.

С ним согласился Андрей Шимкив, добавив, что рабочая группа по формированию программы «Единой России» уже работает, все местные отделения партии будут услышаны, а конструктивные предложения - приняты. Также он коснулся темы обновления состава Законодательного собрания Новосибирской области.

- Каждый раз Заксобрание обновляется на 25 - 30%. Например, у «Единой России» 14 депутатов из текущего созыва не будут принимать участие в выборах. Конкуренция будет, как и всегда, огромная. Никогда у нас не было легких выборов. Но нам всегда есть что сказать. И меня радует, что в своей работе мы ни разу не воспользовались «правом большинства». Надеюсь, что те люди, которые придут после честных, достойных выборов, продолжат эту традицию и Законодательное собрание будет работать на должном уровне, как и депутаты шестого созыва. Цель у нас одна - наши избиратели, наша родная область, - подвел итог Андрей Шимкив.

Основой программы «Единой России» на выборах в Новосибирской области станет стратегия развития региона, составленная с учетом запроса жителей. Слоган выборной кампании: «Единая Россия» - партия заботы и уважения».