Права «удаленщиков» защитят законом

Назревшие изменения в законе, предложенные партией «Единая Россия», с прошлого года широко обсуждаются по всей стране работодателями, профсоюзами, экспертами и трудящимися. Сейчас проект Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы» уже проходит первую редакцию. Свои замечания и предложения высказывают партийцы и в регионах.

Сбор предложений

В Новосибирске прошло совещание актива «Единой России», которое провел секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Основными темами обсуждения стали условия дистанционной работы, актуальность которой резко возросла из-за пандемии коронавируса, и упорядочивание взаимоотношений работодателя и сотрудника на «удаленке».

- Поправки к Трудовому кодексу уже подготовлены и будут внесены. Они гарантируют защиту прав трудящихся. «Единая Россия» занимается этой темой достаточно давно, но эпидемия коронавируса ускорила необходимость принятия изменений в ТК и внесла коррективы. По результатам социологического исследования, почти четверть участников заявили, что во время пандемии их права были нарушены, - пояснил Андрей Турчак.

Он рассказал, что в новой редакции Трудового кодекса предлагается закрепить три основных вида удаленной работы: постоянная, временная и комбинированная. В первом случае штатный сотрудник изначально работает не в офисе. Временная «удаленка» предполагает возможность работать из любого подходящего места. Комбинированная же занятость означает чередование офисной и домашней работы.

Сбор предложений завершается 10 июля, а Госдуме нужно принять поправки на осенней сессии, чтобы они вступили в силу с 1 января 2021 года. Поэтому Андрей Турчак призвал к оперативности в обсуждении законопроекта.

Фото:Пресс-служба Партии «Единая Россия».

Упорядочить часы

Мысль секретаря Генсовета «Единой России» развил первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области и первый заместитель секретаря регионального отделения партии Андрей Панферов.

- На горячую линию нашего волонтерского центра обратились сотни новосибирцев, чьи права на «удаленке» были нарушены. Ясно, что трудовое законодательство оказалось не готово к массовому переводу сотрудников на дистанционный режим работы. Также следует решить все проблемы с электронным документооборотом, - конкретизировал новосибирский парламентарий.

Коллег поддержал присоединившийся по видеосвязи один из авторов поправок к Трудовому кодексу, первый заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев. Он четко проговорил, что в новой редакции появится отдельный раздел, посвященный удаленной работе.

- Для нас очень важно, что идеологически мы двигаемся в правильном направлении. Законопроект, безусловно, будет доработан с учетом мнений и профсоюзов, и работодателей. Мы исходим из того, что это редакция первого чтения. Пока многие вопросы до конца не раскрыты, рассчитываем договориться ко второму чтению, - отметил Андрей Исаев.

Приглашенный на совещание секретарь Общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России» Дмитрий Морокин заметил, что следует упорядочить рабочие часы на «удаленке» и, соответственно, повышенную оплату дистанционного труда во внерабочее время. Еще один участник совещания, директор IT-компании Олег Лупиков рассказал о проблемах мотивации сотрудников, контроле соблюдения ими договоренностей о неразглашении данных при работе из дома.

Фото:Пресс-служба Партии «Единая Россия».

Каждый 20-й

В Министерстве труда и социальной защиты РФ к предлагаемым «Единой Россией» поправкам к Трудовому кодексу относятся с должным вниманием, считая их своевременными.

- Многие предприятия, которые перевели работников на дистанционный режим работы в связи с пандемией, продолжают работать дистанционно. Наш мониторинг показывает, что около 9,4% сотрудников сейчас на «удаленке». По прогнозам, каждый 20-й работник в России останется в таком режиме и после снятия ограничений, - дала картину по всей стране замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания Новосибирской области Игорь Гришунин выступил за соблюдение баланса интересов работников и работодателей.

- В обновленном Трудовом кодексе не должно быть разночтений, все нормы должны быть понятны и юридически выверены. Уже сейчас поступают вопросы о взаимоотношениях работодателя и работников - например, о системе дисциплинарных взысканий и поощрений, о возможных проблемах аттестации рабочих мест и ряд других вопросов. Полагаю, все поступающие к нам предложения мы изучим, обобщим и направим в Государственную думу, - заключил Игорь Гришунин.