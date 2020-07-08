2020-07-08T08:47:30+03:00
Общество

Вручен Кубок имени Дмитрия Босова

Им награжден глава спортивно-дисциплинарного комитета Сибирской хоккейной лиги Александр Мякишев
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Фото пресс-службы Группы «Сибантрацит».Фото пресс-службы Группы «Сибантрацит».
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Инициатива учреждения Кубка им. Дмитрия Босова принадлежит Сибирской хоккейной лиге (СХЛ), объединяющей любительские команды региона. Кубок будет ежегодно вручаться человеку, который внес наибольший вклад в развитие СХЛ.

В этом году по решению руководства СХЛ им выбран глава спортивно-дисциплинарного комитета Лиги Александр Мякишев. Награду ему 7 июля вручила председатель совета директоров УК «Сибантрацит» Катерина Босов.

По словам председателя правления СХЛ Михаила Кусачева, Лига давно хотела учредить награду в честь Дмитрия Босова, который был идеологом создания Лиги и лично сделал многое для ее продвижения. И в юбилейном, пятом сезоне, эта идея воплотилась в жизнь.

«Кубок им. Дмитрия Босова будет вручаться за наилучшие достижения в развитии СХЛ. Этот подход полностью отражает принципы, характер и стиль работы Дмитрия Борисовича. Он всегда стремился к наилучшим результатам во всем, что делал сам и требовал того же от других и всегда поддерживал инициативных людей, стремящихся привнести улучшения – касалось ли это бизнеса, или спорта», – сказала Катерина Босов.

Александру Мякишеву принадлежит идея создания спортивно-дисциплинарного комитета СХЛ. Комитет тщательно контролирует, чтобы во время игр никто не нарушал принципы честной спортивной борьбы – ни игроки, ни судьи. В состав комитета вошли представители ведущих команд Новосибирска, они вместе с Александром Мякишевым следили за судейством на протяжении всех 700 игр чемпионата. «Поэтому мы решили вручить эту награду по итогам сезона руководителю СДК. Ведь побеждает не только сильнейший, но и тот, кто в борьбе честен сам с собой и с соперниками. Я уверен, что это именно те принципы, которых придерживался не только в хоккее, но в жизни и бизнесе Дмитрий Борисович Босов», – сказал Михаил Кусачев.

Группа «Сибантрацит» традиционно поддерживает спорт в регионах присутствия, в первую очередь хоккей – на профессиональном и любительском уровнях. АО «Сибирский Антрацит» является учредителем Сибирской хоккейной лиги и ХК «Сибирь», выступающего в Континентальной хоккейной лиге.

Справка:

Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественого антрацита UHG, является крупнейшим в стране производителем металлургических углей. В Группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области – производители антрацита АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупное угледобывающее предприятие Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».

Управление всеми предприятиями Группы осуществляет ООО «Управляющая компания «Сибантрацит».

Основатель Группы «Сибантрацит» — Дмитрий Босов.

Фото пресс-службы Группы «Сибантрацит».

Фото пресс-службы Группы «Сибантрацит».

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