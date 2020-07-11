С чего начать чтение Библии? Разница между Ветхим и Новым Заветом

- Библия - это основа основ. Библиотеки бывают домашними, школьными, научно-публицистическими. Библиотека - это книги. В истории человечества был период, когда ничего другого, кроме Библии, не было. Библия была единственной книгой. Человечество пыталось прожить без Бога - сатана сказал Адаму и Еве, что они сами могут быть как боги и знать меру добру и злу. Человек попытался отвергнуть Библию и создать что-то свое. В тот период одним из первых художественных произведений стала книга «Декамерон». Это парадокс - человек отвергает Бога, и первое, что появляется, - пошлость. Все сюжеты основаны на Библии. Вся человеческая цивилизация - это либо борьба с человеческими истинами, либо следование им.

Библию нужно знать. Пушкин, Достоевский, Гоголь не могли представить себе жизнь без Библии. Многие образы, символы, обороты речи, выражения, слова, фразы, которые мы используем в нашем обществе, не понять, не зная Библию. Человек, который не читал Евангелие, никогда не поймет произведения Достоевского. Более того, молодым людям нельзя давать читать «Преступление и наказание», не познакомив их с Евангелием. Они не только ничего не поймут - они поймут все извращенно. Будут сочувствовать совершено другим персонажам и сделают совершенно не те выводы. Библию нужно знать любому цивилизованному человеку. Пушкин называл нечтение Священного Писания преступлением против эстетики здравого смысла. Это слова великого деятеля русской культуры.

Библия - это гигантский объем, который пугает современного человека. Мы привыкли ограничиваться SMS-сообщениями, картинками в интернете. Читать много букв мы уже не умеем. Могу предложить современным людям книгу Серафима Слободского «Закон Божий», которая была издана в Америке. Это книга для семьи и школ. В ней великолепное изложение содержания Библии и Евангелие - Ветхий и Новый Завет. Но этим ограничиваться нельзя. Можно ознакомиться и найти то, что тебя заинтересует. Как минимум нужно знать книгу Бытия - как появилось человечество. Книга Премудрости Соломона, Псалтырь, Книга Притчи, Пророчества о Христе - как не знать? А Евангелие нужно читать постоянно. Возьми и прочти первую главу, завтра - вторую и третью. Много не нужно, ведь это не «Три мушкетера», это не развлекательная литература. Евангелие тяжело читать, просто лежа на диване. Лучше - стоя на коленях или хотя бы сидя. Начни читать по главе, и в течение нескольких месяцев прочитаешь Евангелие. Потом начинай заново. С каждым прочтением будешь вскрывать все новые информационные слои. Если при этом еще и молиться, можно понять очень многое. Часто люди жалуются: «Я не понимаю Евангелие. На каком языке оно написано?» На языке Александра Пушкина, ведь Евангелие переведено на русский язык в его времена митрополитом Филаретом Дроздовым. Попытайтесь понять Евангелие. Понять Евангелие без исполнения того, о чем там написано, невозможно. Необходима молитва, хотя бы попытка начала духовной жизни. При этом нужно читать Евангелие, ведь это как материнское молоко. Евангелие человеку необходимо. Рекомендую знать его наизусть. И ты сам удивишься, сколько будет рождаться образов и ответов на вопросы. Ты будешь находить решение в критических ситуациях, основываясь не на житейском, часто негативном опыте. Ты будешь следовать тем истинам, которые тысячелетиями вдохновляют людей. Читайте и Ветхий Завет, который рассказывает о сотворении мира, о жизни человечества до Христа, о пророчестве, которое говорит о рождении Христа. Евангелие рассказывает о земной жизни Спасителя - как он создал церковь, как умер за нас на кресте и как воскрес.

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С чего начать чтение Библии? Разница между Ветхим и Новым Заветом.Человек, который не читал Евангелие, никогда не поймет произведения Достоевского

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»