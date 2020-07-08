«В голове будто колокола били»: молодая мать заболела COVID-19, а ее лечили от простуды

Наталья Митрофанова, молодая мать из Новосибирска, решила судиться с Детской городской больницей № 3. Женщину госпитализировали с ребенком туда как простывшую, хотели положить в общую палату. Пациентка была уверена же, что у нее «корона», уговаривала врачей сделать ей тест, но он не был сделан. В итоге женщина прошла платное обследование и диагноз подтвердился. Сибирячка утверждает, что ей несколько раз отказывали в проведении бесплатных анализов и что она лежала в обычной больнице и могла заразить других. Об этом Наталья подробно рассказывает сама КП-Новосибирск.

«ОЗНОБ, ЛОМОТА И ТЕМПЕРАТУРА»

— Впервые я обнаружила у себя признаки коронавируса 20 июня — поднялась температура, появились кашель и слабость. Сразу вызвала участкового врача поликлиники, терапевт прослушал легкие, измерил температуру — 37,7. Врач посоветовал подождать пару дней и, если станет хуже, звонить по номеру единой регистратуры минздрава.

Через два часа после визита врача мое состояние стало значительно хуже: температура сохранилась, были озноб, ломота в теле. В голове будто колокола били, кровь в висках стучала, глаза сдавливало, пропали вкусовые ощущения и обоняние. Я позвонила в регистратуру — посоветовали сдать тест на коронавирус платно.

В этот же день у моего 10-месячного ребенка резко поднялась температура до 38,6. Бригада «Скорой» госпитализировала нас в Детскую городскую больницу № 3, в инфекционное отделение. Сначала хотели положить в общую палату, я запротестовала: вдруг заражу всех коронавирусом? Просила отдельную палату. Сказали — только за деньги. Заплатила. Тест на «корону» не взяли.

«НЕ ТЕ СИМПТОМЫ, ЭТО ОРВИ»

— Рано утром 23 июня измерила температуру сыну ртутным градусником — 38. Пришла медсестра с бесконтактным градусником — 36,6. Через полчаса температура у малыша уже упала до 37,5. У сына взяли общий анализ крови и мочи.

В палату пришел лечащий врач, в ответ на жалобы поставил ребенку диагноз «ОРВИ», назначил свечи и «пить больше жидкости». Я попросила сделать тест на коронавирус, в ответ услышала отказ: «Не те симптомы». Но вечером я уже задыхалась, просила лекарства от горла и капли в нос.

24 июня был выходной, я просила у врачей анализы моего ребенка уже два дня. Доктор посмотрел историю болезни, сказал, что у ребенка небольшой воспалительный процесс. Посоветовал «побегать» за результатами общего и биохимического анализа крови и ушел.

Женщина заплатила за платную палату, чтобы лечиться в одиночестве. ФОТО: предоставлены Натальей Митрофановой,соцсети

«ЗА ШИВОРОТ НИКТО НЕ ТЯНУЛ»

— Утром 25 июня у 10-месячного сына температуры не было — уже радость! Но результатов анализов я так и не видела. Пришел лечащий врач, я раскритиковала сотрудников больницы за нерасторопность, в ответ услышала: «За шиворот вас в больницу никто не тянул». Врач сказал, что все в порядке: «У ребенка небольшой воспалительный процесс, чуть-чуть упал гемоглобин, чуть-чуть повышены лейкоциты». Предложила сдать повторный анализ крови ребенка и, получив отказ, выписалась из больницы.

Сразу же поехала к детскому педиатру в свою поликлинику, получила направление на общий и биохимический анализ крови. А сама отправилась в частную клинику, сдала анализ на коронавирус, а также прошла томографию легких на предмет пневмонии.

«ПОТЕРЯЛА В БОЛЬНИЦЕ НЕДЕЛЮ»

— Через два дня, 27 июня, пришли результаты тестов: у меня COVID-19! Я заперлась с ребенком дома, позвонила знакомой, которая работает в Детской городской больнице № 3, и сообщила об этом. Пожаловалась, что там у меня не хотели брать мазок на коронавирус. Сразу после нашего разговора начал названивать якобы врач поликлиники, который потерял направление на мазок для меня и моего ребенка, а теперь пытался узнать, какого числа был сделан мазок в платной клинике и каков результат.

В тот же день приехали из Роспотребнадзора и поместили меня, мужа и ребенка под домашний карантин на две недели.

Я написала жалобы в минздрав Новосибирской области и даже готова идти в суд. Я требую проверить врачей Детской городской больницы № 3, которые неоднократно ставили диагноз об отсутствии у меня COVID-19 и не брали мазки на опасную инфекцию. Я могла узнать о положительном результате тестов на коронавирус на неделю раньше и уже тогда попробовала бы обезопасить ребенка и мужа. И я не говорю о том, что за неделю состояние моего здоровья только ухудшилось.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области по факту жалоб на работу детских инфекционистов.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Врачи не отвечают за диагноз»

Новосибирский юрист Константин Зиновьев говорит, что засудить врачей за невыявленный коронавирус в данной истории - очень сложно.

— Неверно поставленный диагноз позволит взыскать компенсацию только в том случае, если при этом были понесены дополнительные расходы на лечение, диагностику и утрата трудоспособности. Платная палата — это также право пациента, за нее деньги не вернут, — объясняет Константин Зиновьев.

Эксперт отметил, что в целом медицинская помощь, оказанная в рамках ОМС, не считается медицинской услугой потребителю. Только при заключении договора на оказание платных медицинских услуг или покупки полиса дополнительного медицинского страхования можно взыскать компенсацию за невнимательность. При этом есть небольшой шанс отсудить компенсацию морального вреда.

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