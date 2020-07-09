2020-07-08T03:18:17+03:00
Общество

Как правильно креститься: в чем суть обряда

Осенить себя крестом - значит наложить на себя крест
Поделиться:
Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

- Осенять себя крестом - это не просто жест, а обряд. Обряд - то, что нас идентифицирует, определяет и подкрепляет самоощущение. Когда человек осеняет себя крестом, он говорит: «Я христианин». Например, когда военнослужащий отдает честь, это тоже определенный жест. Осенить себя крестом - значит наложить на себя крест. Христианин не просто изображает на себе крест - он подражает Христу. Человек говорит, что готов повторить подвиг Христа: пожертвовать жизнью, временем, здоровьем и деньгами ради Бога, людей и церкви. Поэтому человек и осеняет себя крестом. Но кроме этого, произносит особую формулу мысленно или вслух, упоминая того Бога, в которого верует, - Отца, Сына и Святого Духа. Когда начинаем креститься - говорим: «Во имя Отца», - и возлагаем руку на лоб. Отец - Бог-Отец, замысливший и создавший этот мир. Так и мы освящаем свой разум, чтобы и он был обожествлен. После мы говорим: «…и Сына», - и возлагаем руку на живот. «Живот» - по-славянски «жизнь». Так мы призываем имя Сына Божьего и освящаем всю свою жизнь. Он очеловечился, Бог стал человеком. И Его именем мы освящаем свое человеческое естество. А затем возлагаем руки справа налево. Мы призываем имя Духа Святого и освящаем свои руки - дела, которые мы творим. Мы вдохновляем себя на Божественный разум, жизнь с Богом и добрые дела, которые творим ради Бога. Наложение на себя креста - серьезный ритуал, который нельзя совершать поспешно. А ведь раньше были случаи, когда за это убивали. Осенил себя крестом - тебя убьют. И люди перед смертью осеняли себя крестом. К осенению себя крестным знаменем нужно относиться серьезно.

Больше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Как правильно креститься: в чем суть обряда.Осенить себя крестом - значит наложить на себя крест

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»

Еще больше материалов по теме: «Живые традиции»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Не нужно приходить с канистрами!»: как я разливала святую воду, и почему из чудотворной она может превратиться в обычную
Помощь потребовалась в одном из храмов Новосибирска. К освященной воде подливали и обычную из шлангов. И в этом не оказалось ничего крамольного
Новости 24
Новосибирский детский омбудсмен попросит выплатить подросткам 10 тысяч рублей
В Новосибирске кафе и ресторанам разрешили использовать больше земли под летние веранды
Новосибирцев предупредили о самом жарком дне на этой неделе
Девушка в хиджабе отказалась надевать маску в автобусе и устроила скандал с полицией
В Новосибирске ищут 80-летнюю бабушку в оранжевой кофте, которая ушла со своей дачи
Около городского пляжа из-под земли забил фонтан: в СГК объяснили, что случилось
В Новосибирске осудили наркодилера, пытавшегося провести в дверях машины 19 килограмм гашиша
В Новосибирске арестовали лже-медиков, заставлявших пенсионеров брать кредиты на лечение
В Новосибирской области увеличат объемы тестирования на коронавирус
Перестановки в Правительстве Новосибирской области: рассказываем, кто за что ответит
«Единая Россия» готова к выборам
Наталья Ярославцева снова назначена на должность министра культуры Новосибирской области
В массовом ДТП под Новосибирском пострадали два ребенка
«Крысы даже под капотом машины»: сибиряк пожаловался на полчища грызунов в городе
В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами: произошло короткое замыкание
В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за июнь
Пытался сделать эффектное сальто: сибиряк повредил голову, неудачно нырнув
«Ушел в кусты и пропал»: пес на прогулке провалился в колодец глубиной 3 метра
«Она была в панике»: пенсионерка отхлестала тряпкой по лицу сибирячку, врезавшуюся в ее машину
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 107 человек
Еще четверо за сутки: в Новосибирской области от коронавируса умерли 124 человека
В школе Новосибирской области начнут вести дистанционно два предмета: рассказываем, какие
«Ну и папаша! Отобрал ребенка!»: отец приревновал детеныша, целующего мать-мартышку
Новосибирцы, утонувшие в Оби, спасая 12-летнюю девочку, не умели плавать
«Там сильное течение и плохая видимость»: водолазы шесть часов искали тела трех утонувших в Оби
«Она сломала шею»: появилось видео, как из покореженной в ДТП машины доставали сибирячку