- Осенять себя крестом - это не просто жест, а обряд. Обряд - то, что нас идентифицирует, определяет и подкрепляет самоощущение. Когда человек осеняет себя крестом, он говорит: «Я христианин». Например, когда военнослужащий отдает честь, это тоже определенный жест. Осенить себя крестом - значит наложить на себя крест. Христианин не просто изображает на себе крест - он подражает Христу. Человек говорит, что готов повторить подвиг Христа: пожертвовать жизнью, временем, здоровьем и деньгами ради Бога, людей и церкви. Поэтому человек и осеняет себя крестом. Но кроме этого, произносит особую формулу мысленно или вслух, упоминая того Бога, в которого верует, - Отца, Сына и Святого Духа. Когда начинаем креститься - говорим: «Во имя Отца», - и возлагаем руку на лоб. Отец - Бог-Отец, замысливший и создавший этот мир. Так и мы освящаем свой разум, чтобы и он был обожествлен. После мы говорим: «…и Сына», - и возлагаем руку на живот. «Живот» - по-славянски «жизнь». Так мы призываем имя Сына Божьего и освящаем всю свою жизнь. Он очеловечился, Бог стал человеком. И Его именем мы освящаем свое человеческое естество. А затем возлагаем руки справа налево. Мы призываем имя Духа Святого и освящаем свои руки - дела, которые мы творим. Мы вдохновляем себя на Божественный разум, жизнь с Богом и добрые дела, которые творим ради Бога. Наложение на себя креста - серьезный ритуал, который нельзя совершать поспешно. А ведь раньше были случаи, когда за это убивали. Осенил себя крестом - тебя убьют. И люди перед смертью осеняли себя крестом. К осенению себя крестным знаменем нужно относиться серьезно.

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Как правильно креститься: в чем суть обряда.Осенить себя крестом - значит наложить на себя крест

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»