2020-07-15T19:33:21+03:00
Общество

Довоенная загадка: какую тайну скрывает старая папка с фото, найденная в подвале одного из домов в Новосибирске

На одной карточке изображена местная артистка, на других — выпускники школы и учителя. Но кто остальные люди?
Анна ПАШАГИНА
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Фотографии принесли две недели назад. Фото: Вера Ковалева/ музей «Заельцовка»Фотографии принесли две недели назад. Фото: Вера Ковалева/ музей «Заельцовка»
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В Новосибирске сотрудники музея «Заельцовка» ломают голову над загадочными черно-белыми снимками. Они были найдены в одном из подвалов жилого дома в центре Новосибирска. В папке есть как групповые, так и портретные фотографии. Кто нашел посылку из прошлого и когда были сделаны снимки, узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

Папка лежала в подвале дома. Фото: музей «Заельцовка»

Папка лежала в подвале дома. Фото: музей «Заельцовка»

Сибиряк Артемий Кемин живет в доме № 179 по Красному проспекту уже несколько лет. Подвал этой шестиэтажки 1958 года постройки сам по себе настоящий музей. Артемий находил газеты «Крокодил» и «Пионерскую правду», старую мебель — ее он реставрировал и оставлял у себя. Подвал жильцы всегда использовали как подсобку, хранили там вещи. И вот два месяца назад, продолжая разбирать ячейки в подвальном помещении, Артемий наткнулся на папку с фотографиями. Принес домой и забыл о ней.

Актриса театра глобус Ася Березовская. Фото: музей «Заельцовка»

Актриса театра глобус Ася Березовская. Фото: музей «Заельцовка»

— Недавно снова обратил на нее внимание. В папке лежали восемь снимков. Решил, что отнесу их в музей. Там уж точно разберутся, что с ними делать, — поделился размышлениями с КП-Новосибирск Артемий.

Кадры сделаны в довоенное время. Фото: музей «Заельцовка»

Кадры сделаны в довоенное время. Фото: музей «Заельцовка»

Сотрудники музея с радостью приняли раритет. Тут же отсканировали фото и разместили пост в социальных сетях. Вдруг кто-то из местных жителей узнает на кадрах людей или места, где были сделаны фотографии.

Родственников этих людей уже невозможно будет найти. Фото: музей «Заельцовка»

Родственников этих людей уже невозможно будет найти. Фото: музей «Заельцовка»

— Пока удалось узнать только о трех фотографиях. На одной — новосибирская актриса театра «Глобус» Ася Березовская, на второй — коллектив средней школы № 4 имени Макса Гельца, на третьей фотограф запечатлел курсы подготовки учителей неполной средней школы немецкого отделения, — рассказала КП-Новосибирск Елена Антонова, сотрудник музея «Заельцовка».

Педагогический состав одной из школ. Фото: музей «Заельцовка»

Педагогический состав одной из школ. Фото: музей «Заельцовка»

Фотографии были сделаны в довоенное время, скорее всего, в 1930-х. Сам дом был построен пленными немцами. Сотрудникам музея известно, что в доме находили их письма, но они не сохранились до нашего времени. Работники музея удивляются, что папка с фотографиями пролежала так долго. В правом верхнем углу на ней написано: Колыванский район.

Как думаете, кто изображен на этих кадрах? Фото: музей «Заельцовка»

Как думаете, кто изображен на этих кадрах? Фото: музей «Заельцовка»

— Мы понимаем, что сейчас найти хозяев ячейки не получится. Будем обращаться в архив и искать информацию там. Нам предстоит проделать колоссальную работу, но мы пока не приступали к исследованиям. Сколько времени это займет, тоже неизвестно. Может, один день, а может, и полгода, — говорит сотрудница музея.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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