2020-07-07T08:37:10+03:00
Наука

«Сами не знаем, как так получилось»: ученые случайно вывели свиней с пятью и шестью пальцами

В норме у свинок только четыре пальца. Но в новосибирском институте стали рождаться необычные хряки
Надежда РЫЖКИНА
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На передних лапах хряка видно когтевидный отросток - это и есть пятый палец. Фото: Кирилл Шатохин (слева), Сергей Князев (справа).На передних лапах хряка видно когтевидный отросток - это и есть пятый палец. Фото: Кирилл Шатохин (слева), Сергей Князев (справа).
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В Институте Цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске случайно появились мини-свиньи с пятью и шестью пальцами. Ученые растят этих животных, чтобы опробовать на них новые хирургические операции, которые позже проводят на людях. Если вес обычного хряка полтонны, то мини-свиньи весят, как взрослый человек — 60-80 килограммов.

— Первый случай появился года два назад, неожиданно для нас самих. Мы случайно обнаружили хряка с пятыми пальцами на двух ногах — они были спрятаны как бы за мизинцем. Обычно у свиней по четыре пальца. Мы посмотрели родословную этого хряка и нашли в нашем стаде еще двух особей с тем же признаком. Мы скрестили их и увидели, что детеныши рождаются уже с шестью пальцами! — Рассказал КП-Новосибирск старший научный сотрудник института цитологии и генетики СО РАН Сергей Никитин.

Стадо в лаборатории небольшое — 50 свиней, из них уже шесть с геном многопальцевости. Свинок с мутацией стараются размножать — вдруг для чего-то понадобится в будущем.

— Мы растим свиней, чтобы их вес и толщина кожи были приближены к человеческим. Но пятый палец, совершенно новое образование, и он не роднит свиней и людей, — говорит Сергей Никитин.

Возможно, мутация не новая, а появилась очень давно. Загадку этого гена ученым еще предстоит разгадать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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