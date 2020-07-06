«Общая победа»

2 июля теперь станет памятной датой для жителей Новосибирской области. Именно в этот день официально было подтверждено: столица Сибири достойна звания «Город трудовой доблести». Напомним, инициатива была выдвинута первым вице-спикером Законодательного собрания Новосибирской области Андреем Панферовым 27 января при поддержке партии «Единая Россия», позже за нее проголосовали в Совете депутатов города Новосибирска, а далее письмо с просьбой принять меры для обращения с ходатайством о присвоении городу почетного звания «Город трудовой доблести» к Президенту России Владимиру Путину было направлено губернатору и председателю Законодательного собрания Новосибирской области. Предложение также получило широкую поддержку многих общественных организаций, промышленных предприятий, политических партий.

ПОЛМИЛЛИОНА - ЗА

Жители региона приняли активное участие в сборе подписей за присвоение Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести», который проходил во время общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. По данным министерства региональной политики Новосибирской области, инициативу присвоить городу почетное звание поддержали более 500 тысяч человек. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов поблагодарил жителей за активную гражданскую позицию:

- Благодарю всех жителей Новосибирской области за активную позицию во время голосования в поддержку инициативы присвоить нашему областному центру почетное и заслуженное звание «Город трудовой доблести». Своими голосами вы доказали, что Новосибирск достоин того, чтобы в Год памяти и славы нашему городу присвоили это высокое звание.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов подчеркнул, что огромное количество жителей региона поддержали инициативу своими подписями.

- Мы видим, что в этом заинтересованы сами жители, тем более в каждой семье есть свои герои, которые приближали Великую Победу либо на фронтах, либо в тылу, обеспечивая советских солдат всем необходимым. В годы Великой Отечественной войны Новосибирская область была настоящей кузницей Победы. Большое спасибо жителям за активную поддержку инициативы, - обратился к сибирякам Александр Морозов.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Вечером 2 июля Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 городам страны, среди которых и Новосибирск. Это событие стало настоящим праздником для горожан. Глава государства отметил, что первое решение о присвоении нового почетного звания будет принято уже в этом году: документы будут подписаны в ближайшее время. Владимир Путин назвал учреждение почетного звания знаковым событием, которое получило народную поддержку.

Андрей Панферов в тот же день обратился к жителям региона:

- Это наша общая победа. Благодаря вашим голосам Новосибирску будет присвоено высокое, а главное - заслуженное звание «Город трудовой доблести», и память о великом трудовом подвиге наших земляков навсегда останется в памяти поколений.

На следующий день после официального сообщения первые лица города и области приняли участие в церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню и к памятнику «Единство фронта и тыла». В памятной акции принял участие и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Участники церемонии почтили память всех тружеников промышленности и сельского хозяйства, которые работали в Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны и своим тыловым подвигом приближали Великую Победу.

СПРАВКА «КП»

Кроме Новосибирска, почетного звания «Город трудовой доблести» удостоены следующие города: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск и Ярославль.