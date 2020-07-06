«Не такой я был мужик, чтоб подчиниться ей!»: первый парень Агузаровой признался, почему бросил будущую звезду

Этап жизни в новосибирском селе Боярка, со второго по седьмой класс, почти не упоминается в официальной биографии Жанны Агузаровой, но пренебрегать им не стоит. Ведь именно здесь, в Новосибирской области, будущая певица сформировала свой характер. Сложные школьные годы, поиск стиля… Сельские подружки говорят, что именно здесь, в сибирской глубинке, школьница Жанна решила стать «девочкой, которая упала с луны». Еще одна важная страница - первая любовь. Выбор главной девушки-фрика советской эстрады для того времени оказался на удивление типичным. О красавчике Сереже Ильинове до сих пор никто не писал и не слышал. А мы решили его найти. Он передает привет школьной подружке. Пусть это будет сладкий подарок из юности от «Комсомольской правды» звезде эпатажа на день рождения.

«НЕСКРОМНАЯ ПИОНЕРКА НА КАБЛУКАХ»

Жанна Агузарова родилась 7 июля 1962 года в Тюменской области. В 9 лет будущая звезда эстрады переехала с мамой и бабушкой в село Боярка под Колыванью в Новосибирской области, так как маму распределили работать в местной аптеке. Сначала сельские дети с осторожностью поглядывали на новенькую. Чуть позже нашлись и подруги. Одна из них, Наталья Пронина, рассказала нам, какой была Агузарова-школьница.

Жанна Агузарова в 4 классе. Уже тогда выделялась: единственная из девочек, кто без галстука. Фото: предоставлено Натальей Прониной

- В нашей школе было всего 300 учеников, но ее все запомнили с первых дней: среди скромных пионеров и пионерок она сидела накрашенная, в модном платье и на каблуках. Она была импульсивная, даже скандальная - весь класс держала в тонусе. Сперва ее не принимали - мальчишки задирали Жанну, но девочка умела дать сдачи и не отступалась. Все внимание класса было приковано к ней, дети делились на за и против. Но затюкать она никого не хотела, Жанку тоже особенно не задевали, прозвищ не давали. Пошутить могли беззлобно, Пугачевой дразнили, но, знаете, без травли какой-то, - рассказала КП-Новосибирск Наталья Пронина.

Жанна в детстве фанатела от Пугачевой и мечтала, что когда-нибудь окажется на одной с ней сцене.Фото: Евгения ГУСЕВА

«ТЫ ЧТО, С ЛУНЫ СВАЛИЛАСЬ?»

Первое время дети побаивались дружить с ней - вдруг она чего-нибудь такого отчебучит, а им отвечать. Как вспоминает другая школьная подруга, Лидия Патрушева, в селе к нарядам строго не относились, за баловство из класса не выгоняли.

- Жанна садилась на первую парту, а мы - на вторую, и так тихонечко весь урок шептались. А учитель думал, что она сама с собой говорит, и спрашивал: «Ты что, с луны свалилась?» Мне кажется, так Жанна и придумала себе имидж марсианки, - поделилась с КП-Новосибирск Лидия.

Жанна Агузарова в 6 классе. Фото: предоставлено Натальей Прониной

МОГЛА СТАТЬ НАРОДНИЦЕЙ

В остальном у Жанны Агузаровой было обычное советское детство: катание с подругами на стогах сена, зимой - лыжные гонки на призы совхоза. Тогда никто не подозревал, что маленькая фанатка Пугачевой (а в школе Жанна слушала ее) окажется в тройке лучших певиц Советского Союза и будет звучать из всех динамиков. Первой будущий талант разглядела преподаватель сельского клуба Олимпиада Александровна Харламова, она и стала учить пятиклассницу Жанну народному вокалу.

Первая учительница музыки - Олимпиада Александровна Харламова. Фото: предоставлено Натальей Прониной

- В 1970 году в селе открылся клуб, и Жанна пошла туда. Занималась пением, танцевала - голос у нее был сильный, особенный. Учить ее взялась Олимпиада Александровна - прекрасная была женщина, точь-в-точь Надежда Бабкина. Первая песня Жанны на школьной сцене была «В Намангане яблоки зреют». Пела и другие народные - про петушка, например. И всегда нарядная, в новом сарафанчике - он в музее сельского клуба до сих пор хранится, - говорит одноклассница певицы, а теперь директор школы села Боярка Елена Степанова.

Сарафан Агузаровой, который хранится в сельском клубе. Фото: Музей клуба культуры села Боярка.

ГУЛЯЛИ С ГИТАРОЙ ПОД ЛУНОЙ

Первая любовь у Жанны Агузаровой случилась в 13 лет. Эпатажная семиклассница Агузарова выбрала себе в пару первого парня на деревне - Сережу Ильинова. Спортсмен, красавец и душа компании учился на два класса старше, мог победить любого в драке и очаровать сельскую девчонку песней под гитару. Но подружки в голос утверждают: чувства Жанны были сильнее Сережиных. Он, скорее, сдавался под ее напором. Сергея мы тоже нашли, он сейчас живет в другом небольшом городке под Новосибирском - Бердске.

Первый парень на деревне Серега Ильинов. Фото: предоставлено Сергеем Ильиновым

- Как мы познакомились с Жанной? Парни тогда после школы шли спортом заниматься, тяжелой атлетикой, а девчонки - на песни и танцы. А вечером шли гулять по мосту компаниями. Жанна меня заприметила, как-то провожал я ее домой. Мы и под луной гуляли с гитарой, и остальное все у нас тоже было, - туманно намекнул КП-Новосибирск Сергей. - Только вот чувств у меня не было к Жанке, не сошлись мы с ней характерами - не такой я мужик, чтоб подчиняться. Она девчонка неуступчивая, с характером: ее толкнет, ущипнет кто-то из парней - так она сразу в драку. Будет до конца на своем стоять, пусть даже и проиграет. Теперь мне старые знакомые говорят: мог бы жениться, был бы королем сейчас. Да ну, ребят, это не мой тип женщины.

Жанна Агузарова и Сергей Ильинов сейчас. Она - звезда экстрады, а он - офицер МВД в отставке. Фото: предоставлено Сергеем ИльиновымФото: Иван ВИСЛОВ

ПИСАЛА ПИСЬМА, ЗВАЛА ЛЮБИМЫМ

После школы Сергей пошел в ПТУ, затем служил в ВДВ и в танковых частях в ГДР, в МВД Новосибирской области. Успешно занимался тяжелой атлетикой, вольной борьбой, создал семью: сын, дочь, внуки. Сергей Ильинов утверждает, что Агузарова писала ему письма и в школе, и после школы, но только ни одно не сохранилось, а жаль... Одноклассницы Агузаровой подтвердили: в школе Сергей и Жанна гуляли вместе, их даже считали парой. Ильинову до сих пор льстит то, что в него была влюблена будущая звезда:

- Подруга говорит, что была на концерте группы «Браво» в Москве в 1980-х, Жанна ее спрашивала: «Ну как там мой любимый?» Это про меня. Когда-то она не была избалованной. Может, и хотела замуж за меня - в селе-то выбора особо не было. Но я бы взаимностью не ответил. Сейчас я, может, и сожалею, что не осталось совместных фото на память, но невелика потеря.

Первая школьная любовь Агузаровой. Сергей Ильинов всю жизнь служил Родине. Фото: предоставлено Сергеем Ильиновым

БУДТО ВЫЧЕРКНУЛА ИЗ ЖИЗНИ

Подруги детства немного обижены, что Жанна Агузарова вычеркнула школу в селе Боярка и колыванский период жизни из своей биографии.

- Мы с одноклассниками радовались, когда Жанна стала знаменитой - такая история для села. После школы она уезжала в Новосибирск. Не поступила - и вернулась в Колывань, к бабушке. А потом уехала в Москву и стала звездой. В 1980-х годах приехала в Новосибирск с гастролями, заехала в Колывань - сделала круг на «Чайке». По слухам, даже к бабушке не заехала. Наш одноклассник Володя Сотников хотел к ней за кулисы пройти, но охрана не пустила, - добавляет Наталья Пронина. - Жанна нас будто вычеркнула из жизни. Я считаю, несправедливо.

А может, вычеркнула-то как раз из-за Сережи Ильинова - парня, который был, но не любил.

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