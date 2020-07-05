На зависть котикам: в новосибирских зоомагазинах появилось пиво для собак

На полках новосибирских зоомагазинов появилось необычное лакомство: пиво для собак. Оформлен деликатес по всем канонам: в стеклянной темной бутылке, с жестяной крышкой, со счастливой таксой на логотипе. Выглядит красиво, но из чего же состоит этот напиток для четвероногих друзей и способен ли он развеселить или расслабить уставшего после тяжелого дня пса? А, может, вообще вреден?

Начнем с того, что никакого алкоголя в нем нет. Основные ингредиенты — артезианская вода, ячменный солод, пивные дрожжи и специальная кормовая добавка со вкусом печени, чтобы собакам лакомство уж точно пришлось по вкусу. В зоомагазинах говорят, что раскупают такие бутылочки новосибирцы охотно. Стало быть, питомцам напиток и правда нравится. КП-Новосибирск пообщалась с хозяйкой собаки, чей пес уже успел попробовать новинку.

— Я такое своему псу купила только один раз, так сказать — на пробу. Тоже недавно увидела бутылочку в зоомагазине. Сначала смутилась немного, подумала: неужели реально алкоголь? Но нет, просто стилизация такая забавная. У меня 11-летний пекинес, собака небольшая, поэтому всю бутылку он не выпил. Но похоже, что ему понравилось. Хотя, не помню, чтобы мой Тайсон когда-нибудь был против любой «вкусняшки». Тем не менее, я все же часто ему такое покупать не планирую, не думаю, что это очень полезно, — рассказала КП-Новосибирск Алена, хозяйка пса.

Мы спросили мнение о чудо-напитке у ветеринара и диетолога для животных.Фото: Анна ПАШАГИНА

А вот в кинологическом клубе о таком пиве слышат впервые. Руководитель клуба уверена, что такой формат рассчитан скорее на то, чтобы понравится хозяевам, а уж потом — их любимцам.

— Я раньше о таком напитке даже не слышала, поэтому сказать что-то конкретное не смогу. Но если судить по его составу, то ничего криминального там нет. Тем более, пивные дрожжи — это, по сути, природная группа витаминов В. И иногда бывает так, что собаки, которым их не хватает, могут и на настоящее, алкогольное пиво позариться. Не знаю, можно ли воспринимать этот продукт как полезную добавку, все-таки те же витамины обычно назначаются ветеринаром исходя из показаний здоровья каждой собаки, ее породы и рассчитываются они по весу. Но если смотреть на это пиво как на лакомство, то, думаю, ничего страшного в этом нет. А что до упаковки, то это в первую очередь на хозяев рассчитано, — рассказала КП-Новосибирск руководитель Кинологического клуба «Сибирь» Александра Балашкевич.

Производители напитка, если судить по этикетке, уверяют, что витамины, находящиеся в нем, благотворно влияют на пищеварение собаки, обладают иммуностимулирующим действием и даже придают блеск шерсти животного. Так ли это? Мы спросили у ветеринара и диетолога для животных Ирины Тепляковой.

— В определенных дозах и сочетаниях ячменный солод и пивные дрожжи действительно могут быть полезны для собак. Но в такой комбинации для некоторых животных они могут не то что не нести пользы, а даже оказаться вредными. К примеру, у псов крупных пород такое комбо может вызвать брожение и острое расширение желудка. Кроме того, в качестве вкусовой добавки здесь присутствует печень, а она, на самом деле, достаточно сильный аллерген. И для собак, склонных к аллергии, печень — определенно не лучший вариант. В общем, однозначно ничего сказать нельзя, ведь, как и у людей, у собак бывает разная иммунная система и общее состояние здоровья в целом. Поэтому какие-то животные это с радостью выпьют и не заметят, а для каких-то такое лакомство может обернуться поездкой в ветклинику, — пояснила КП-Новосибирск Ирина Теплякова.

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