2020-07-05T20:51:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 6 июля 2020 года: пляжи все еще официально закрыты

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 6 июля 2020 года
Алена КУЛЕШОВА
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Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 6 июля 2020 года: всего в регионе зарегистрировано зарегистрировано 6 505 случаев COVID-19, из них 380 детей. За прошедшие сутки было зарегистрировано рекордное количество заболевших — 112 человек. С начала эпидемии от коронавируса выздоровел уже 4071 человек, 31 из них — за последние сутки. Скончались от данного заболевания в регионе 112 человек.

За прошедшие сутки было зарегистрировано рекордное количество заболевших — 112 человек. Фото: Сервис "Яндекс"

За прошедшие сутки было зарегистрировано рекордное количество заболевших — 112 человек. Фото: Сервис "Яндекс"

РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ

За прошедшие сутки в Новосибирской области было зарегистрировано рекордное число заболевших коронавирусом людей — 112 человек. Отметим, что всего взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 316. В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов. В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Четверо человек скончались от коронавируса за последние сутки. Как показывает статистика, чаще всего от этого заболевание умирают люди пенсионного возраста. Последние жертвы COVID-19 в Новосибирской области - это трое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет.

ПЛЯЖИ ОСТАЮТСЯ ЗАКРЫТЫМИ

Инспекторы ГИМС уже проверили пять пляжей в Новосибирске: «Галечный», «Бумеранг», «Детский», «У моря Обского», «Звезда» в Советском районе и один пляж в Барабинском районе — «Бухта Лазурная» и подтвердили, что они соответствуют стандартам. Но официально на них купаться пока что не разрешили. Как сообщают в ГУ МЧС по Новосибирской области, пляжи откроют только после снятия ограничительных мер. То есть, как минимум, не раньше конца июля. Тем не менее, многих сибиряков такой запрет не останавливает от того, чтобы отправиться туда на отдых.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 112 человек

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года

Музеи: закрыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи

Пляжи: официально закрыты.

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: закрыты, летние веранды закрыты, но идет речь о возможном открытии на следующей неделе.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыто все, кроме крытых павильонов. Купить можно только электронные билеты. Кстати, они подорожали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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