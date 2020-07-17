Реалити из гнезда: как ученые помогают плодиться «уральским ведьмам» и другим редким птицам

Новосибирские орнитологи занимаются нестбоксингом — по-простому, вешают на деревья скворечники с видеокамерами. В чем смысл этого движения и почему ради установки скворечника ученые надевают мотоциклетный шлем и обматываются линолеумом — в материале КП-Новосибирск.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Нестбоксинг — это искусственное гнездовье для птиц. Нет, ученые не собирают ветки и не вьют гнезда. Гнездовой ящик — это деревянный домик-скворечник, в котором совы и коршуны могут высиживать потомство. Для чего он нужен? Многие хищные птицы не вьют гнезда, а найти в лесу походящее по размеру дупло бывает сложно. Вот и приходится орнитологам выручать пернатых.

История с нестбоксингом в Новосибирске началась в 2008 году. Идейным вдохновителем стал Игорь Карякин — орнитолог, изучающий хищных птиц. Он набрал команду, в которую взял и молодую аспирантку, а на сегодняшний день орнитолога Елену Шнайдер.

Хищникам сложно найти в лесу подходящее дупло. Фото: Елена ШНАЙДЕР.

— Изначально мы вешали искусственные гнезда для синичек, мухоловок. Потом, когда пересеклись с группой Игоря, он предложил попробовать вешать скворечники для хищных птиц. Наш выбор пал на длиннохвостую неясыть. Ее название в переводе с латыни означает «уральская ведьма», — рассказала КП-Новосибирск орнитолог Елена Шнайдер.

Что представляет собой искусственное гнездо — по-другому дуплон? Для каждого вида птицы орнитологи изготавливают специальный домик. Например, для сыча это обычный большой скворечник, а для длиннохвостой неясыти верхнюю половину передней стенки приходится убирать.

— Когда готовим гнездо для сокола, то переднюю стенку убираем полностью. Домики изготавливаем из досок лиственницы, сосны и других деревьев. Собираем их прямо на месте, под деревом. Минут 40 — и готово, — объясняет сибирячка.

Гнездо балобанов. Фото: Елена ШНАЙДЕР.

Высоту для установки гнезд ученые также выбирают в зависимости от вида птицы. Совятники обычно располагаются в 10 — 11 метрах от земли, а небольшие пустельги не любят забираться слишком высоко, поэтому их дома пониже, на высоте 4 метра.

— Как забираемся на такую высоту? У каждого своя излюбленная техника. Кому-то нравится с собой стремянку возить, а кому-то и альпинистского снаряжения хватает. Закинул веревку на дерево и полез. В основном вывешиваем новые гнезда осенью. Дуплонам нужно отвисеться за зиму, чтобы человеческий запах выветрился, иначе птица туда не сядет, — продолжает Елена.

Дуплону нужно отвисеться за зиму, чтобы человеческий запах выветрился. Фото: Елена ШНАЙДЕР.

НА ДЕРЕВО — В ШЛЕМЕ И С КУСКОМ ЛИНОЛЕУМА

Чтобы птицы были под присмотром, орнитологи устанавливают в домиках видеонаблюдение. Так ученые могут понять, пришелся ли домик по вкусу.

Как же наблюдают за гнездованием птиц в новых домах? В самом начале сибирякам приходилось выезжать на места. Экипировались по полной: закрытая одежда, на голове — мотоциклетный шлем, шею заматывали линолеумом.

— Мы же начинали эксперимент с длиннохвостой неясыти, а она в период гнездования очень агрессивная. Поэтому люди и одевались по полной программе. Никто не хотел получить клювом по голове, — улыбается Елена.

Дуплоны строятся с учетом конкретного вида птиц. Фото: Елена ШНАЙДЕР.

Технологии не стоят на месте, и орнитологи нашли более безопасный способ наблюдения — видеокамеры на удочках. В использовании они просты: камеру поднимают к гнезду и с телефона смотрят, что же происходит у птиц. Передается информация по Bluetooth.

— Когда лень идти к гнезду пешком, поднимаем в воздух квадрокоптер. Иногда устанавливаем системы видеонаблюдения в стены дуплона. Камеры не маскируем — птицы даже внимания на них не обращают, — уверяет орнитолог.

Совята на подселение из Кемерова. Фото: Елена ШНАЙДЕР.

«ДЕТСКИЕ ДОМА» ДЛЯ СИРОТ

Очень часто орнитологи стали подсаживать птенцов в «приемные семьи». Ученым регулярно привозят малышей-сирот. Сначала эти птицы попадают к волонтерам в Центр реабилитации диких животных, а уже потом — к новым мамам.

— Недавно мы подсадили птенцов неясытей. Они приехали к нам из Кемерова, их маму забрали на лечение от легочной инфекции, — говорит Елена.

Пристроить чужих детенышей несложно, тем более что вместе с новыми птенцами в гнезде появляется богатое приданое — мыши, хомяки, цыплята и другие вкусности, которые орнитологи приносят с собой.

- А ты принес нам поесть? Фото: Елена ШНАЙДЕР.

Сейчас в Новосибирске и области около 245 рукотворных домиков для разных видов хищных птиц. 39 из них заселены длиннохвостыми неясытями. Искусственные гнезда висят в Академгородке, а также по трассам области в разных направлениях.

Орнитологи не собираются на этом останавливаться. Они уже начали изучать территории, где еще может пригодиться навык их успешного строительства птичьих домов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/791092" frameborder="0"></iframe> Ученые помогают плодиться хищным птицам. Видео: Елена Шнайдер.

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