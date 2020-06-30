Как город обрел своего «отца»

Новосибирск - город молодой, 127 лет для миллионника совсем не возраст. Казалось бы, вся его история на ладони, все важные события подробно запечатлены, а главные люди, давшие городу начало, известны и почитаемы. Однако уже в новое время многое стало в Новосибирске забываться и даже вымарываться. Город мог вообще остаться без своих корней. На помощь пришла историко-культурная программа «Белый тополь», разработанная депутатом Совета депутатов города Новосибирска Сергеем Бондаренко. Благодаря ей город может вновь вспомнить о своей богатой истории.

Сергей Бондаренко, директор МУП «Похоронный Дом ИМИ», депутат Совета депутатов города Новосибирска. Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

Как мы чуть не забыли Фросю Бурлакову

- Человек, который живет у гор, искусно обрабатывает камень, а тот, кто живет у моря, прекрасно умеет ловить рыбу. Так получилось, что через меня проходит много информации об уникальных случаях, связанных с людьми, которых город должен был бы помнить и гордиться ими, но почему-то утратил память. Миссия «Белого тополя», как библейского дерева, указывающего дорогу в рай, - восстановление памяти о незаслуженно забытых новосибирцах, - объясняет Сергей Бондаренко, директор МУП «Похоронный Дом ИМИ», депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Он с любовью показывает портрет советской актрисы Екатерины Савиновой - той самой Фроси Бурлаковой из фильма «Приходите завтра». В середине нулевых поклонники разыскали ее родственников, нашли в Новосибирске ее могилу, наполовину скрытую в болоте. Требование мэрии Новосибирска было однозначным: восстановить, ведь Савинова - звезда советского кинематографа. Сергей Бондаренко предложил перенести захоронение на публичное место, объяснив, что места упокоения известных людей должны быть доступны, чтобы потомки могли легко их найти. Так появилась программа «Белый тополь».

Так сейчас выглядит мемориал известной советской актрисы Екатерины Савиновой на Клещихинском кладбище.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Судьба Екатерины Савиновой была трагична: актриса выпила стакан зараженного парного молока и тяжело заболела бруцеллезом, который вызывал нервные и психические расстройства. Актрисе пришлось бросить кино и уехать из Москвы. В Новосибирске Екатерина жила у своей старшей сестры в доме на площади Станиславского.

Самое старое захоронение

- Одним из наших знаковых проектов стал мемориал инженера-путейца Николая Михайловича Тихомирова, одного из отцов-основателей Новосибирска. Под руководством Тихомирова завершались работы по сооружению железнодорожного моста, он же был одним из ответственных лиц при возведении собора во имя Александра Невского. Сегодня это самое старое захоронение реально жившего в нашем городе человека. Он ушел из жизни в 1900 году. Изготовили потрясающий памятник, мемориальный комплекс на Заельцовском кладбище. Понимаете, история города развивалась так быстро, что никто сейчас не знает, где похоронены другие выдающиеся люди, стоявшие у истоков Новониколаевска-Новосибирска, - Будагов, Жернаков, Гондатти. Тихомирова мы нашли. И у города появился достойный символ отца-основателя. Как в памятные даты мы навещаем могилы своих родителей, приносим цветы и ставим там свечи, так и сейчас в День города новосибирцы приходят к Тихомирову. Вот так рождаются сильные, человеческие традиции, - с чувством говорит Сергей Бондаренко.

Самое старое захоронение в городе - мемориал отца-основателя Новосибирска инженера Николая Тихомирова. Фото предоставлено МУП «Похоронный Дом ИМИ».

Важная городская традиция прижилась. Теперь губернатор Новосибирской области, мэр города начинают день рождения Новосибирска с возложения цветов к мемориалу Николая Тихомирова.

Забытый герой

- Дальше была Варвара Булгакова, сестра писателя Михаила Булгакова, работавшая в годы войны учителем в нынешней гимназии № 1. Затем - народная артистка СССР и общественный деятель Анна Покидченко. Поэт, музыкант и учитель, личный друг Федора Шаляпина, георгиевский кавалер, белый офицер и эмигрант восточной волны Алексей Ачаир, который писал совершенно сумасшедшие стихи о любви к Родине, потому что был на чужбине, а вернуться не мог. После Второй мировой войны он вернулся в Россию, отсидел 10 лет за любовь к Родине и работал обычным преподавателем пения в школе № 29. Ну чем не герой? Создал хор мальчишек из 500 голосов. Вот такой вот потрясающий человек был! - с большим уважением вспоминает Сергей Бондаренко.

Немногие знают, что знаменитая любимая в народе песня «На безымянной высоте» - про новосибирских солдат, про подвиг героев-сибиряков у деревни Рубеженка, обеспечивающей удобный выход к реке Десне. Сюжет песни основан на реальных событиях. Отбиваясь от фашистов, всю ночь удерживали взятую высоту 18 советских солдат, 17 из них были новосибирцами.

- В живых тогда остались только двое, но высоту удержали. Об этом мало пишут. Уже потом подошло подкрепление, отбили высоту, а военкор и поэт Михаил Матусовский запечатлел произошедшее в бессмертной песне, прозвучавшей позже в фильме «Тишина». Так вот выяснилось, что один из оставшихся в живых на той высоте советский солдат Константин Власов был взят в плен. Он бежал (через разобранный пол вагона!), воевал в партизанах, но после войны все равно был арестован и 10 лет отсидел в ГУЛАГе. Героем он себя не считал. Тихо ушел из жизни в Новосибирске, - добавляет Сергей Бондаренко.

«Белый тополь» нашел могилу бойца, перенес ее под созданный памятник героям безымянных высот, установленный на воинском мемориале. Вместе с этим родилась идея создать в Новосибирске Аллею Героев. Первым в этом проекте стало захоронение Константина Власова. За ним последовал Герой Советского Союза Леонид Пономаренко.

24 июня 2020 года «Белый тополь» сделал городу еще один подарок. В 75-ю годовщину первого Парада Победы в 8.00 на Заельцовском кладбище состоялось торжественное открытие мемориала Дмитрия Алексеевича Бакурова, последнего Героя Советского Союза, жившего в Новосибирске. Символично, что отличившийся в битве за Днепр бравый офицер-артиллерист был участником самого первого Парада Победы - в 1945 году. После он неизменно проходил в строю по Красной площади 9 Мая в 1990, 2000, 2005 и 2010 годах.

Сестра Михаила Булгакова - Варвара. В Новосибирске Варвара Афанасьевна оказалась не по своей воле. Сюда из Москвы был сослан ее муж. Фото предоставлено МУП «Похоронный Дом ИМИ».

Последнее пристанище поэта-казака

- Все, о чем рассказываю, основано на знании и глубокой проработке вопроса. Мне очень интересно погружаться в это. Поэтому не жалею в таких проектах ни себя, ни сотрудников, и они меня поддерживают. У памяти нет и не должно быть оппозиции. Наши инициативы поддерживают городские и региональные власти, общественность. То есть если мы ни у кого ничего не просим, а мы не просим денег и каких-то вложений от других, то все происходит достаточно легко. На мемориал Тихомирова мы собирали определенные суммы, но для того, чтобы все участники проекта понимали, что это народные деньги отцу-основателю, - отмечает Сергей Бондаренко.

Одним из примеров единодушного принятия программы «Белый тополь» стала установка мемориальной доски поэту-казаку Алексею Ачаиру. Представители казачества пришли в школу № 29, где он в последние годы преподавал пение, и предложили увековечить его имя.

- Мы довольно быстро включились, нашли место захоронения. Памятник Алексею Ачаиру там был совершенно уникальный. Обычно мы пытаемся как-то улучшить, заменить надгробия, но только не в этом случае. Когда я увидел напоминающий пирамиду памятник Ачаиру, понял, что он выполнен из обожженного гранита. Поясню, что в то время на территории России не существовало серьезного оборудования для камнеобработки, обрезать гранит было физически невозможно. Поэтому его обжигали и зачищали, постепенно придавая форму. Это долгий, очень трудоемкий процесс. Представляете, насколько уважали этого человека, что отдали столько сил на создание памятника! Естественно, такое произведение мы решили сохранить в первозданном виде, - рассказывает Сергей Бондаренко.

Скульптуры вместо ларьков

По программе «Белый тополь» в Новосибирске реализовано множество проектов самой разной направленности. Это мемориалы, мемориальные плиты на домах, памятные знаки. Например, на округе депутата Сергея Бондаренко расположена аллея Славы. Там стоит кованый глобус с подсветкой. Возле него проводятся торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.

- Скульптурных объектов, установленных нами, около 40 или, может быть, 50. Но дело в том, что на этом работа не завершается, потому что мы уходим в город. В Новосибирске нами сделано довольно много. Построено несколько фонтанов, в том числе во внутренних дворах школы № 4 и гимназии № 13 в Центральном районе. Или полюбившийся горожанам детский фонтан с мишкой на балконе в Первомайском сквере. С удовольствием вспоминаю эту работу 2002 года, это был один из наших первых подобных опытов, - улыбается Сергей Бондаренко.

Новосибирцам также наверняка знакомы Вовка в Тридевятом царстве на улице Крылова, мудрая сова, скрипичный ключ, лигренок около дома № 33 на улице Селезнева. Одной из последних форм стал Арлекин на улице Гоголя, напротив магазина «Военторг».

- Таким образом мы ведем культурную борьбу против ларьков на муниципальной территории. Ведь что муниципалитет может установить на малой площади? Ларек или магазинчик! Есть мнение, что это обяжет владельца ухаживать за территорией. Ну нет же... Поэтому мы и устанавливаем вот такие символы, как Арлекин. И знаете, это затягивает. Мне кажется, то, что мы делаем, - это нужно, - рассуждает Сергей Бондаренко.

Памятник Покрышкину…могли снести

Депутат приветствует работу архитектурно-градостроительного совета Новосибирска по регистрации городских символов: ведется соответствующий реестр, а вместе с этим запрещается самовольная установка каких-либо форм.

- Одним одеялом всех не укроешь. А совет пытается решить задачу, которая не под силу ни конкретному депутату, ни какой-то группе общественников. Ведь многие городские символы в свое время были установлены некорректно. Ну, захотел депутат Бондаренко - сделал Вовку в Тридевятом царстве. Или архитектор Арбатский яйцо знаменитое во дворе на улице

Б. Хмельницкого взял и поставил. Вроде бы хорошо, но учету-то эти объекты никакому не поддавались. Сейчас же под каждый такой объект выделяется кусочек земли, и объект уже не занимает территорию, находящуюся в чьей-то собственности, - подчеркивает Сергей Бондаренко.

Подобные земельные споры коснулись даже памятника Александру Покрышкину на площади К. Маркса. По документам он стоял на территории торгового комплекса. Это позволило поставить вопрос о незаконности установки памятника.

- Да, место красивое. Да, символ мощнейший. Здорово сделан. Слава автору памятника - Сергею Николаевичу Захарову. Но земля принадлежит определенному собственнику. Долго там ходили, как лисы вокруг кувшина, эти люди, пытаясь чего-то добиться. Обошлось, - удовлетворен Сергей Бондаренко.

Туристические маршруты

Сохранение исторических памятников в городах и на кладбищах полезно еще и тем, что такие объекты привлекают туристов.

- Теперь уже можно говорить о туристических маршрутах на кладбища. Мы же, приезжая в Москву, с восторгом идем на Новодевичье кладбище почтить память многих великих людей. При посещении Парижа обязательный пункт для наших соотечественников - русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Даже в Новосибирске, на Заельцовском кладбище, есть несколько серьезных поворотных точек, где можно увидеть мемориалы и основателя города Тихомирова, и легендарной актрисы Покидченко, и Булгаковой, и Власова и других героев, которые сражались за Родину, и так далее, - воодушевленно перечисляет Сергей Бондаренко.

Письма Янке

Еще одной знаковой точкой не только для новосибирцев, но и для многих любящих отечественную рок-музыку россиян уже стала могила певицы Янки Дягилевой. Сюда специально приезжают российские звезды первой величины - лидер группы «Алиса» Константин Кинчев, популярный певец Филипп Киркоров. Правда, место захоронения пока очень скромное. Простое надгробие, огороженное оградкой, которая увешана фенечками, платочками и гитарными струнами, рядом плюшевые мишки…

- Не являясь почитателем таланта Янки Дягилевой, потому что андеграунд мне не близок, на самом деле хорошо отношусь к идее сохранить память о ней. Наверное, сейчас вас обрадую: мы подписали документ с родственниками певицы на реализацию мемориального проекта и уже этим занимаемся, подходим к окончательному образу. И знаете, в процессе постепенно проникаюсь творчеством Янки. Это такая личность необыкновенная, оказывается. Лавочка, почтовый ящик, куда до сих пор кладут письма для нее... Поэтому сейчас нам так важно найти яркий образ, чтобы люди, которые идут к Янке, могли совершенно спокойно там фенечку повязать, нарисовать что-то и тем самым выразить недосказанность, - с искренней заинтересованностью продолжает Сергей Бондаренко.

Наши корни

Говоря о программе «Белый тополь», депутат часто проводит прямые параллели с деревом, которое стоит, пока живы его корни:

- В День города желаю всем новосибирцам сохранять корни исторические и личные. Помните своих ближайших родственников до пятого колена! Нация, которая помнит своих людей, очень сильна. Подтверждение тому - наш многочисленный «Бессмертный полк». Мы помним тех, кто жил несколько поколений назад. Пусть каждая семья бережет свои корни, а город сохраняет свою историческую память…

Справка «КП»

Программа «Белый Тополь» - это историко-культурная мемориальная программа, разработанная в 2006 году в городе Новосибирске по инициативе руководителя МУП «Похоронный Дом ИМИ». Программа носит просветительский характер и направлена на сохранение памяти о выдающихся людях, чья судьба была связана с городом Новосибирском.

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