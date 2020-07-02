Роскошь легендарных спа у вас дома

Послушайте, а почему бы не устроить спа-салон прямо у себя дома? Planeta Organica, бренд-путешественник, коллекционирующий экзотические бьюти-компоненты и рецепты красоты со всего мира, создал коллекцию роскошных спа-процедур для домашнего ухода. Уникальные ингредиенты, богатые составы и подробные инструкции - в коллекции Royal SPA продумано абсолютно все. Вы погрузитесь в состояние безмятежности, не выходя из дома. А ваши кожа и волосы прочувствуют всю роскошь индонезийских, тайских, индийских и австралийских спа.

Royal SPA от Planeta Organica - это коллекция продуктов для домашнего SPA, с помощью которых всего за 25 - 40 минут в день можно погрузиться в состояние безмятежности и покоя и подарить коже и волосам роскошь экзотического ухода.

Коллекция Royal SPA - это четыре программы с роскошными составами для домашней спа-церемонии. В их основу легли ритуалы ухода за кожей и волосами лучших мировых спа-курортов Таиланда, Индонезии, Индии и Австралии. Мы использовали те ингредиенты, которые традиционно применяются в этих странах при проведении бьюти-уходов: экзотические растительные масла (кокоса, ши, какао, кунжута, амлы и др.), пряности (кардамон, гвоздика, корица, фенхель и др.), пасту и порошок из трав и орехов (кокоса, коры сандалового дерева, перца чили и др.), эфирные масла (сандала, розы, иланг-иланга и др.), натуральную моющую основу из мыльного ореха.

Программа разработана так, чтобы каждое следующее средство дополняло предыдущее. Вот почему для максимального результата мы рекомендуем соблюдать последовательность нанесения ингредиентов. Специально подобранные сочетания пряностей и эфирных масел сделают вашу церемонию ухода не только эффективной, но и по-настоящему полной релакса.

Выделите всего 25 - 60 минут (в зависимости от программы) в день - об остальном позаботится Royal SPA.

Приглашаем прямо сейчас отправиться в незабываемое путешествие по лучшим спа-курортам мира вместе с Planeta Organica!

Индонезия

Organic Lulur - старинный ритуал по уходу за телом, который проводился в королевском дворце на острове Ява в Индонезии. В течение долгого времени рецепты этого ритуала не раскрывались индонезийскими знахарями-бальянами, а такой уход был исключительной привилегией королевской семьи. Команде Planeta Organica удалось получить древние рецепты красоты, и теперь вы можете побаловать себя роскошным SPA-уходом Lulur, не выходя из собственной ванной комнаты. Зажгите ароматные свечи, включите тихую музыку и начните поистине королевский ритуал красоты.

Фото предоставлено компанией Planeta Organica.

Индия

Bio Ayurveda Spa Day - таинство ухода за волосами, основанное на древней мудрости аюрведы. Команда Planeta Organica выбрала лучшие рецепты аюрведических уходов специально для вас. Уникальная коллекция ритуалов создана на основе ценных натуральных ингредиентов, подаренных самой природой.

Австралия

Bio Honey Spa Day - секрет идеально сияющей и безупречно гладкой кожи. Команда Planeta Organica вдохновилась уникальными свойствами австралийского меда и основанными на нем традиционными рецептами красоты. Изысканные, утонченные и яркие продукты на основе натуральных ингредиентов позволят не только поддержать кожу в идеальном состоянии, но и погрузиться в мир безмятежности и блаженства.

Фото предоставлено компанией Planeta Organica.

Таиланд

Organic Thai Spa Day - уход, основанный на древних знаниях сиамских мудрецов о свойствах целебных растений. Команда Planeta Organica собрала древние рецепты красоты Королевства Сиам для обретения гармонии, молодости и красоты. Они легли в основу уникальной коллекции Thai Spa Day для совершения роскошного ритуала по уходу за лицом и телом.

Новосибирск, Красный проспект, 17

Магазин ORGANIC SHOP

www.organic-shops.ru

www.planetaorganica.ru

На правах рекламы