Похоронку отправили по ошибке…

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Денис Плотников с особым чувством поднимался на второй этаж дома по улице Стофато. Он шел поздравлять с днем рождения подполковника Алексея Шурыгина. Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 95 лет.

- Алексей Федосеевич сказал, что накануне немного приболел, но нас принять готов. Духом он всегда бодр, - с уважением отметил депутат.

Вместе с солидным подарочным набором Денис Плотников также нес новую трость. Как объяснил народный избранник, он заметил, что у ветерана уже старенькая палочка, поэтому решил презентовать достойную обновку, ведь это в его правилах - с искренним вниманием относиться ко всем, кому нужна поддержка и забота.

- Сердечное вам спасибо! Очень и очень важно такое внимание. Тронут и признателен. Желаю вам здоровья и еще раз здоровья, это самое главное! - с благодарностью сказал Алексей Шурыгин.

Вместе с Денисом Плотниковым подполковника также поздравил председатель совета ветеранов Октябрьского района Леонид Скоромных. Он же рассказал и о боевом пути Алексея Федосеевича.

В 1942 году, хотя его год еще не призывали, Алексей Шурыгин вызвался добровольцем. Из учебки вышел сержантом, попал в самую «мясорубку» Курской дуги, подо Ржев. Учился на снайпера, служил в пехоте, затем - комвзвода пешей разведки. В 1943 году стал кандидатом в члены ВКП(б). Были ранения. По ошибке родным даже отправили похоронку. Однако бравый сибиряк дошел до Кенигсберга, был награжден многими медалями и орденами, в том числе главными наградами солдатской славы - медалью «За отвагу», тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны.

Кроме медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», есть у ветерана еще и «За победу над Японией». Все дело в том, что завершал войну Шурыгин уже на Дальнем Востоке, сражаясь с японцами. Там тоже был ранен - пуля прошла навылет прямо рядом с сердцем.

После окончания войны Алексей Шурыгин остался служить в армии - и всегда отдавался службе полностью, независимо от рода войск и инструкций. Прошел через Венгрию, Чехословакию, Германию. Везде добивался выполнения поставленных задач.

Алексей Шурыгин отдал Вооруженным силам 30 лет. Но и выйдя на пенсию, не смог сидеть без дела - преподавал военное дело в профессиональном училище и занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Заслуги

Из наградных листов Алексея Шурыгина: «При ликвидации окруженной группы противника юго-западнее Кенигсберга, в районе населенного пункта Кальхольц, 28.03.1945 товарищ Шурыгин огнем своего миномета в составе расчета уничтожил миномет противника, подавил огонь противотанкового орудия и уничтожил 12 немецких солдат. В бою 11.04.1945, отбивая контратаки противника у высоты 36,9, уничтожил 13 немецких солдат, станковый пулемет с прислугой и подавил огонь миномета противника. В бою за железную дорогу в районе населенного пункта Наргоу 13.04.1945 уничтожил 6 немецких солдат и подавил огневую точку противотанковой пушки».