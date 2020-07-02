Куда новосибирцы смогут поехать отдохнуть летом 2020: цены и маршруты для автомобилистов

Самолеты уже начали летать в Сочи и Крым. Но многие сибиряки все еще побаиваются лететь на море из-за опасности подхватить коронавирус в аэропорту или самолете. Куда новосибирцы смогут поехать отдохнуть летом 2020? Есть ли альтернатива? Что, если устроить небольшой сибирский тур и махнуть куда-нибудь к воде на машине? В своем-то автомобиле заразу точно не подхватишь. Мы выяснили, какие туристические направления уже открыты для новосибирцев или вот-вот откроются, сколько будет стоить отдых и как долог будет путь на машине.

БАЙКАЛ: ПОКА ДЛЯ СВОИХ

Турбазы разнообразны и по цене, и по удобствам, но пока для новосибирцев это закрытая территория. С 3 июля на Байкале разрешено принимать туристов только из своего региона.

На больших турбазах уже все забронировано на месяц вперед.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Когда будем открыты и для жителей других регионов, еще не знаем, - говорят на одной из баз.

Администраторы просят гостей из других регионов следить за новостями - скоро путь к Байкалу будет открыт для всех.

Бронировать места можно уже сейчас. Обычные двухместные домики по типу дачных стоят около 3000 - 3500 рублей, за эту сумму можно найти даже варианты с завтраком. Если бронировать домики на сайте booking.com, то можно найти варианты размещения и за 2000 рублей за двоих.

Дорога: Расстояние от Новосибирска до острова Ольхон - 2100 километров. На автомобиле путь займет 1 день и 7 часов. Лучше запланировать ночевку на полпути. Например, в Красноярске двухместная комната в хостеле будет стоить около 1500 рублей. Для жителей других регионов препятствий для ночевки в Красноярске нет, ограничительные меры для приезжих сняты.

ГОРНЫЙ АЛТАЙ: ПУТЬ СВОБОДЕН

Озеро Телецкое не хуже, да и ехать ближе.Фото: Влад КОМЯКОВ

Турбазы Горного Алтая официально открываются с 3 июля. Это значит, что можно без проблем, без двухнедельного карантина, отправиться отдыхать в туристический регион. Естественно, новосибирцы с Республикой Алтай хорошо знакомы, у многих есть любимые места для отдыха. Для сравнения мы приводим средние цены на домики возле Телецкого озера. Самое популярное и доступное для автотуризма направление - соседствующие поселки Артыбаш и Иогач.

Стоимость номеров разнится, средний чек за небольшой двухместный домик без завтрака - 1800 рублей. Можно найти и дешевле, если лично поговорить с местными, которые сдают жилье на своем участке. Однако цена может быть и выше - вплоть до 15 тысяч рублей за коттедж, но за эти деньги можно получить вид на озеро.

Дорога: Расстояние от Новосибирска до Артыбаша - 610 километров, по данным портала «Яндекс. Карты», без пробок до места можно добраться за 9 часов.

ХАКАСИЯ: ДАЛЕКО, НО НЕДОРОГО

Хакасия - край голубых озер.Фото: Влад КОМЯКОВ

В Хакасию надо ехать за красивыми видами горных сопок и голубыми озерами, раскиданными по зеленой глади яркими пятнами. Для жителей Новосибирской области препятствий не возникнет, турбазы для приезжих из других регионов открыты здесь с 22 июня. Если в Горном Алтае найти по телефону свободную базу достаточно сложно (все-таки там туризм более развит и люди стараются бронировать номера загодя), то в Хакасии напряженки со свободными местами нет. Если ехать на отдых среди недели, можно оценить комфорт от полного уединения.

Стоимость проживания в домиках здесь в среднем от 450 рублей с человека (благоустроенный домик). Если вы планируете поставить палатку на берегу озера, выйдет еще дешевле. Такие цены нам назвали на базе возле пресного озера Иткуль. На базах, находящихся возле соленого озера Черное, в 30 километрах от Иткуля, заплатить придется побольше - около 1000 рублей за простенький двухместный домик без удобств. Там спрос выше, так как многие едут на соленые озера ради лечебных грязей. А вот на пресном Иткуле можно отлично порыбачить.

Дорога: Расстояние от Новосибирска до поселка Шира (рядом с которым находится озеро Иткуль) - 740 километров. Добраться на машине можно за 11 часов.

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