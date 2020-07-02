Дмитрий Асанцев: Ногами проходим планируемое благоустройство

В течение двух часов он отвечал на вопросы журналистов, которых интересовали самые разные темы: от исполнения наказов до реализации национальных проектов.

КАК ВЫПОЛНЯЛИСЬ НАКАЗЫ

С 2016 по 2019 год в Новосибирске было выполнено в полном объеме 2514 наказов избирателей. В плане до конца 2020 года еще 660, что составит 68% от их общего количества на сумму 6418 миллионов рублей. По наказам построено 5 школ и 1 детский сад. Еще 1 школа была капитально отремонтирована, проведена реконструкция 1 детского сада.

- Нужно понимать, что мы не можем исполнить все наказы, связанные с капитальным строительством, без федерального финансирования. Но, как только появляется возможность, наказы стараемся исполнить в первую очередь, - отметил Дмитрий Асанцев.

По его словам, из созыва в созыв растет количество как самих наказов, так и процент их исполнения. Это значит, что люди больше доверяют своему депутату, понимая, что благодаря их инициативе и совместной работе округ становится комфортнее и благоустроеннее.

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Оформить наказ для кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска несложно. Нужно провести собрание или конференцию граждан, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа. Организовать его может как кандидат, так и сами жители округа. Собрание будет правомочно, если в нем принимают участие не менее 25 избирателей.

МЕСТО ДЛЯ НОВОЙ ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ

В сентябре 2017 года Совет депутатов города Новосибирска выступил перед жителями с открытым письмом, где всецело поддержал необходимость строительства новой ледовой арены. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска выступили за создание спортивного парка отдыха и набережной на левом берегу.

В городе стало комфортнее.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Мы обосновали свой отказ перезонировать 30 гектаров из зеленой зоны в зону многоэтажной застройки для строительства жилого комплекса, который бы обеспечил доход частного инвестора и компенсацию затрат на строительство ледовой арены. Если бы вместе с ареной появилось и жилье, то нагрузка на транспортную и социальную инфраструктуру превысила бы все мыслимые пределы. Весь зеленый массив, который там сейчас существует, был бы беспощадно вырублен ради строительства нового жилого комплекса, - объяснил Дмитрий Асанцев.

Благодаря твердой позиции депутатского корпуса экономическая модель строительства арены была изменена. Сегодня проект финансируется по большей части из федерального бюджета. Лес удалось сохранить, не ухудшив при этом и без того крайне сложную для города ситуацию с автомобильными пробками.

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО АНАЛИЗУ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

По инициативе депутатов Совета депутатов города Новосибирска в этом созыве создана рабочая группа по анализу межбюджетных отношений Новосибирской области и Новосибирска. В нее вошли представители Совета депутатов города Новосибирска, мэрии, Законодательного собрания Новосибирской области и областного правительства.

Благодаря конструктивной работе в рамках данной рабочей группы городу Новосибирску установлены единые нормативы отчислений. В результате дополнительные доходы бюджета города Новосибирска в 2019 году составили около 1 миллиарда рублей. В 2020 году они прогнозируются на уровне 1,4 миллиарда рублей.

- По основным позициям в рамках такой совместной работы город дополнительно получил более 4,5 миллиарда рублей. Никогда ранее область не выделяла городу средства на исполнение наказов, данных депутатам Законодательного собрания региона, избранных на территории Новосибирска. Работа эта, я уверен, будет продолжена и в новом созыве. У нас выстроены конструктивные взаимоотношения с губернатором области, с депутатами Законодательного собрания. Руководство региона нас слышит, всегда открыто для обсуждения, - считает Дмитрий Асанцев.

ОБРАЩЕНИЯ К МИШУСТИНУ

Чтобы повлиять на решение проблем, которые не входят в круг полномочий Совета депутатов города Новосибирска, приходилось обращаться к региональным и федеральным органам власти. Всего за 5 лет было направлено 21 такое обращение по самым разным вопросам. 9 из них были инициированы фракцией «Единая Россия» в Совете депутатов города Новосибирска.

- Из последнего - ввести мораторий на повышение тарифов коммунальных услуг в 2020 году. В условиях пандемии мы считаем необходимым не повышать тарифы на электричество, воду, отопление, газ, другие коммунальные услуги для населения, а оставить их на уровне прошлого года. Сейчас даже небольшая экономия в семейном бюджете крайне важна! Сдерживание тарифов - это то, что необходимо делать, если мы говорим о помощи людям в это непростое время, - заявил Дмитрий Асанцев.

Большинство обращений в той или иной степени были поддержаны. По мнению председателя Совета депутатов города Новосибирска, это хорошая практика. Заявляя об острых вопросах на федеральном уровне, очень часто Новосибирск получал поддержку и других регионов.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска предложили увеличить помощь, оказываемую государством для выплат зарплат людям, работающим в сфере малого и среднего бизнеса, с минимальной оплаты труда до 2/3 среднемесячного заработка.

- Кроме того, в своем обращении мы просим у правительства предоставлять такую поддержку не только по основному, но и по дополнительному виду деятельности предпринимателей. Также мы просим расширить перечень пострадавших отраслей. Понимаем, что он достаточно большой и постоянно расширяется, но необходимо оказать поддержку товаропроизводящей цепочке «производство - опт - розница». Необходимо учесть взаимоотношения арендатора, граждан и предпринимателей, которые сдают недвижимое имущество в аренду. Есть проблемы с неплатежами, накоплением долгов. На сегодня эта проблема объемная, - рассказал Дмитрий Асанцев.

Он добавил, что хотелось бы обратить внимание Председателя Правительства РФ на сегмент торговой недвижимости - торговые и торгово-развлекательные центры. По статистике, около 90% площадей этих центров построены с привлечением кредитных средств. Этот вид надо включать в пострадавшие отрасли, чтобы предприниматели могли получить льготные кредиты или отсрочку. А ведь этот вид деятельности является одним из крупных источников поступления налогов в бюджеты разных уровней.

Одним из самых важных аспектов обращения стала просьба обратить внимание и рассмотреть механизм субсидий местному бюджету. Речь идет о налоговых и неналоговых доходах. У нас есть проблемы строительства и ремонта дорог, строительства детсадов и школ - это первые статьи расходов местного бюджета.

- Мы видим, что если сейчас оставить организации без поддержки, то они могут просто закрыться. Но эти предприятия - часть жизненной структуры города. Я считаю, что нужно делать акцент на муниципальных предприятиях и, конечно, выносить вопрос на федеральный уровень. Одного только регионального бюджета не хватит для решения всех проблем. Поэтому нужно просить поддержку из федерального бюджета, - отметил Дмитрий Асанцев.

Ситуация с пандемией существенно отразится на Новосибирске. По предварительным подсчетам, городской бюджет недополучит более 2,5 миллиарда рублей, более точные цифры будут понятны во второй половине года, когда появятся первые отчеты. Муниципальные социальные обязательства, принятые городом, могут быть не выполнены. Требуются механизмы со стороны вышестоящих органов и правительства по замещению этих выпадающих доходов. Важно быстрое получение средств на срок до трех лет, чтобы пополнить разрыв, который формируется между доходами и расходами. Председатель Совета депутатов города Новосибирска подчеркнул, что важно не увеличивать дефицит бюджета.

ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»

«Территория детства» - городской проект, инициированный фракцией «Единая Россия» в Совете депутатов города Новосибирска. Его цель - улучшение дворовой и парковой инфраструктуры. Он предполагает установку детских и спортивных площадок во всех районах города независимо от партийной принадлежности депутата, на чьей территории будет установлена площадка.

В прошлом сезоне было установлено 33 площадки на общую сумму 80 миллионов рублей. Территории размещения, вид площадки и состав элементов определялись совместно с жителями близлежащих домов. В этом году работы продолжаются, в городе появятся еще 26 новых игровых и спортивных площадок с прорезиненным покрытием. Набор элементов и место расположения всегда согласовывается с местными жителями.

«НАЛИВАЙКАМ» БОЛЬШЕ НЕ НАЛИВАТЬ

Депутатское объединение «Единая Россия» в Совете депутатов города Новосибирска вынесло на рассмотрение сессии вопрос о дополнительных условиях розничной торговли алкогольной продукцией в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Точнее - полный запрет такой продажи в данных объектах. В апреле этого года закон был принят.

- Инициатива, поддержанная нами, дает региональным властям больше полномочий, чтобы бороться с нарушителями - так называемыми «наливайками», которые под видом кафе продают спиртные напитки практически круглосуточно, становятся рассадником криминала и настоящей головной болью для горожан, - пояснил Дмитрий Асанцев.

В этом году также депутаты Совета депутатов города Новосибирска предложили коллегам из Законодательного собрания запретить продажу так называемых энергетиков лицам до 18 лет. Родителей и учителей школ очень беспокоит бесконтрольное употребление таких напитков детьми. Городские депутаты посчитали логичным и правильным такой запрет. Коллеги из Законодательного собрания их поддержали.

СУТЬ ПРОЕКТА «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Проект создан для партийного контроля над выполнением работ по благоустройству городских дворовых территорий и общественных территорий. Вместе с этим он повышает вовлеченность граждан в содействие организации комфортной и безопасной городской среды.

- Федеральный проект «Городская среда» направлен на благоустройство и общих придомовых территорий, и зон отдыха. В Новосибирске необходимо создавать новые парковые зоны, привлекать больше жителей к благоустройству родного города. Также следует проводить общественный мониторинг уже завершенных объектов, контролировать выполнение гарантийных обязательств, которые дали подрядчики, взявшиеся за обустройство, - отметил Дмитрий Асанцев.

Перед началом работ партия «Единая Россия» инициировала сбор обращений граждан, желающих участвовать в проекте «Городская среда». Депутатам удалось добиться выделения средств на благоустройство дворов и общественно значимых объектов по всей стране. Озеленение, установка детских и спортивных площадок, создание парковочных мест и прочие работы могут быть включены в перечень работ. В каждом регионе у проекта «Городская среда» назначен куратор. В Новосибирске за него отвечает депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин.

- Масштабные работы по благоустройству придомовых территорий парков, скверов нашего города проходят под постоянным контролем со стороны участников партийного проекта «Городская среда». Активные жители и представители партии буквально ногами проходят проект планируемого благоустройства, следят за ходом работ, качеством используемых материалов. При необходимости заставляют подрядчиков доделывать и переделывать работу, - подчеркнул Дмитрий Асанцев.

По его словам, большинство подрядчиков знают, что делать нужно с первого раза и на очень высоком уровне. В противном случае акт выполненных работ подписан не будет. Позиция властей, депутатов и общественников в этом плане неизменно жесткая.

- Результатом реализации проекта «Городская среда» в Новосибирске стало качественное благоустройство различных территорий нашего города, а также заметная экономия бюджетных средств, - резюмировал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Обновленная набережная Новосибирска.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

3 миллиарда 479,1 миллиона рублей, или 54,2%, приходится всего на 8 наказов:

1. Строительство школы в Южно-Чемском жилмассиве - 688,4 миллиона рублей

2. Строительство школы в микрорайоне Весенний - 620 миллионов рублей

3. Строительство школы в микрорайоне Чистая Слобода - 606 миллионов рублей

4. Проектирование и строительство школы в микрорайоне Ключ-Камышенское плато - 659 миллионов рублей

5. Строительство школы в Горском микрорайоне - 412,6 миллиона рублей

6. Капитальный ремонт школы № 82 (улица Гоголя, 195), включая строительство пристройки к спортивному залу - 209,6 миллиона рублей

7. Реконструкция детского сада № 32 (улица Кошурникова, 29/2) - 136,3 миллиона рублей

8. Строительство детского сада в Южно-Чемском жилмассиве - 147,2 миллиона рублей

198 дворов благоустроено в Новосибирске по проекту «Городская среда»

2018 год - 106 дворов

2019 год - 46 дворов

2020 год - 46 дворов

Обновленная набережная Новосибирска.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ ОБЪЕКТЫ, ПОПАВШИЕ В ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

- Реконструкция Михайловской набережной - 280 миллионов рублей

- Реконструкция и благоустройство монумента Славы - 180 миллионов рублей

- Создание Дисперсного парка в 2020 году (приемка осенью) - 185 миллионов рублей