«Специально не целилась, извинилась...»: домоуправ объяснила видео, на котором обливает соседских детей водой из шланга

Под Новосибирском, в городе Бердске, на улице Микрорайон произошел конфликт между жителями разных домов. Одни за своей территорией ухаживают, сами детскую площадку смастерили, а другие ничего не делают, но под окнами соседей уже «прописались». Недавно бердчане сняли видео, как старшая по дому «хорошего» двора поливает водой из шланга незваных гостей - мол, таким образом выгоняет чужаков со своей территории. Корреспондент КП-Новосибирск посмотрел видео и спросил домоуправа: за что и не грубо ли? Аргументы суровой сибирячки оказались справедливыми…

«МЫ ЖЕ «ПРИДУРОЧНЫЕ»

В жилом районе городка, где сейчас разгораются соседские страсти, несколько многоэтажек. Три из них, дома № 4, 5 и 6, входят в одну управляющую компанию, другие относятся к разным организациям. Первые активно участвуют в благоустройстве, остальные особой инициативы не проявляют. Особенно местным жителям нравится детская площадка возле дома № 5, где и разворачиваются основные события. Старшая по дому Оксана Минакова - в обычной жизни воспитатель детского сада, а в нерабочее время - активистка и организатор.

Так дворик выглядел восемь лет назад. В него было вложено немало сил. Фото: предоставлено Оксаной Минаковой

- Мы же в современном мире живем, и придомовая территория - это наша собственность. Вот мы за ней и ухаживаем, благоустраиваем. В этом году потратили на обновление детской площадки 128 тысяч рублей. А конфликт действительно есть, - подтверждает КП-Новосибирск Оксана.

Больше всего ее раздражают жители домов № 2 и 3, так как они ни деньги дополнительные на благоустройство своих территорий не сдают (как выражается наша собеседница, «сидят на голом тарифе»), ни в субботниках не участвуют. Пассивные люди.

Жильцы и деньги сдавали, и сами трудились ради площадки. Фото: предоставлено Оксаной Минаковой

- Мы обычно всегда стараемся, а они - нет. А зачем им, если мы, «придурочные», и так прекрасно справляемся и уже сделали отличную детскую площадку, - возмущается домоуправ.

Свою детскую площадку дом № 5 огородил заборчиком, установил кодовый замок. Но дверка не закрывается, так как дети постоянно шастают. Здесь и горки новые, и городок покрашенный, и качели есть, и песок свежий. В общем, как обычно - у соседа трава зеленее. И здесь это действительно так. Поэтому и недолюбливает незваных гостей домоуправ, но ранее в открытое противостояние не вступала.

ИСТОРИЯ СО ШЛАНГОМ

Вскрылась наболевшая тема, когда жительницы дома № 3 сняли видео, как Оксана Минакова со шлангом вроде как поливает площадку, на которой играют дети. Женщина-оператор кричит, мол, чего творишь, дети же тут играют, но сибирячка продолжает полив.

Оксана Минакова рассказывает про свой двор с любовью. Фото: предоставлено Оксаной Минаковой

Жильцы «тройки» считают, что домоуправ - это такой агрессор со шлангом, который с детьми и мамашами из другого двора борется водой. Отчасти, может, и так, но сама Оксана Минакова объясняет свое поведение по-другому.

- Понимаете, песок я поливаю каждый вечер в жаркий день. Я в садике работаю, поэтому знаю правила: площадку надо проливать, чтобы она была свежее, чище, пыли будет меньше. В 8 - 9 часов вечера каждый день для этого на улицу выхожу. В тот день было то же самое, - утверждает сибирячка. - Они же (жители дома № 3. - Прим. ред.) как поступают? Насвинячат и уходят. Я их в тот раз предупредила: «Сейчас поливать площадку буду, уходите». Они сказали, что, пока дети не наиграются, никуда не уйдут. А я начала полив - их ждать, что ли? Ни в детей, ни в людей я не целилась. Может, и попала на кого, но не вода даже, а так, водная пыль. Они же крик подняли, с матом начали кричать. Я же аккуратно им ответила: «Извините, нечаянно».

Женщина уверяет, никого специально водой не выгоняла, просто поливала песочек.

Вот что сделали жители за несколько лет. Фото: предоставлено Оксаной Минаковой

«ЕЩЕ И НА ЛОШАДИ ИХ КАТАЙТЕ!»

Оксана Минакова говорит, что обвинять ее в агрессии не надо. Вон какую площадку с жителями для малышей сделали, но родителей, которые только на готовенькое рады прийти, не понимает. Вспоминает еще одну конфликтную ситуацию, когда с жильцами третьего дома повздорили.

- Был детский праздник, мы заказали для малышей лошадь, чтобы она их покатала по двору. Полторы тысячи рублей за это заплатили из средств дома. Так все же опять собрались на нашей площадке, и те же мамы с детишками из «тройки» первыми в очереди своих малышей поставили на лошадке покататься. Мы им сразу сказали: «Ваших катать не будем, у нас всего час забронирован». Они обиделись: «Вам для детей жалко? Вы детей не любите!» Я-то как раз люблю! Вон у меня двор какой. А вот они своих не любят, у них даже песочницы нормальной во дворе нет, - защищает свою позицию женщина.

Корреспондент КП-Новосибирск пытался связаться через управляющую компанию с жителями третьего дома, но домоуправ не захотел общаться - сказал, что конфликт исчерпан. В любом случае мы готовы предоставить слово всем сторонам конфликта.

Уважаемые читатели, а вы что думаете по этому поводу? Кто прав в этой ситуации?

Женщина поливает площадку, на которой играют дети. Видео: kurer-sreda.ru.

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