Мяу против ко-ко-ко: сибирячка выходила курицу и подружила ее с кошкой

В трехкомнатной квартире на 13-м этаже высотки в Новосибирске поселилась китайская курочка-несушка породы синь синь дянь, в будущем она должна нести голубые яйца. Иностранная гостья могла вообще не выжить. Она родилась с отклонениями — вывернутая шея, кривые лапы. Погибла бы, но попала в хорошие руки.

«ДЕЛАЛА МАССАЖ ШЕИ И РАЗМИНАЛА ЛАПЫ»

Курица в городской семье Анны Грудининой появилась этой весной. У ее подруги Кати свое небольшое хозяйство и ферма, где живут птицы. В одном из пометов маленький цыпленок не смог сам вылупиться из яйца, и сибирячке пришлось помогать ему.

— У птенца шея была вывернута на 180 градусов, лапы вообще не выпрямлялись. Катя поначалу сама выхаживала его, потом поняла, что не справляется, — рассказала КП-Новосибирск Анна. — У нее двое детей — хлопот домашних много, поэтому и отдала его мне.

Черемше 3-3,5 недели с рождения. Фото: instagram.com/pomurchim_gr/

Анна решила назвать цыпленка Черемшой. Почему? Да над мужем пошутила — ему безумно не нравится запах этой травы. Вот и решила привить ему таким образом любовь к ней. А потом сама не заметила, как привязалась к птенцу, превратилась для него в настоящую наседку. День и ночь не отходила от цыпленка ни на шаг. Впрочем, из-за коронавируса никуда особо из дома и не выйдешь.

— Это был долгий процесс реабилитации. Я все делала интуитивно — к примеру, массажировала ей шею, установила лангеты на лапки, чтобы они выпрямились и курочка могла ходить, — описывает сибирячка.

Анна придумала и составила специальную реабилитационную программу для Черемши — закутывала ее в ткань, чтобы птица училась лежать на животе. Мышцы понемногу запоминали это состояние. Далее небольшое упражнение на лапы — курица сама выбиралась из завернутого вокруг нее полотенчика.

Анна сама выхаживала Черемшу. Фото: instagram.com/pomurchim_gr/

— Сейчас птичка подросла и бегает везде за мной хвостиком. Контролирует и проверяет каждый мой шаг. Например, я полы мою, а она ходит и смотрит, чисто ли, — смеется Анна.

«ВОРУЕТ КОРМ» И ПРОСИТСЯ НА РУЧКИ»

В квартире Черемша живет не одна, а вместе с кошкой Климентиной. Четвероногая любимица семьи привыкла быть в центре внимания и получать максимальную заботу со стороны хозяйки. Появление в доме курицы повергло Климентину в шок.

— У кошки был стресс, и она начала заедать его сухим кормом. Даже поправилась на один килограмм, а для нее это очень много, — описывает Анна. — Но в итоге все-таки приняла Черемшу в свою компанию.

Одно из любимых занятий Черемши смотреться в зеркало. Фото: instagram.com/pomurchim_gr/

Сейчас курица и кошка дружат. По крайней мере Черемша так считает. Иногда нет-нет да и клюнет Климентину в ухо, хвост или даже глаз. Хозяйка уверена, что это по-дружески. Климентина в свою очередь гоняет курицу по всему дому.

Курица не отходит от Анны ни на шаг. Фото: instagram.com/pomurchim_gr/

— Я их ругаю за это, но уверена, что кошка не тронет нашу пернатую малышку. Один раз Черемша покусилась на миску с кошачьим кормом, но попытка захвата еды провалилась — корм не поместился в клюв, — улыбается Анна.

Кстати, содержание Черемши не очень затратное — она ест комбикорм и любит полакомиться кабачками. Живет птичка в отдельной комнате, в коробке. Там у нее постелена пеленка и мягкая ткань, чтобы мягче спалось.

Между кошкой и курицей идет вечная борьба — кто первый придет на ручки. Фото: instagram.com/pomurchim_gr/

— Между кошкой и курицей идет вечная борьба — кто первый придет на ручки. Обычно побеждает Климентина — у нее лапы длиннее. Черемша топчется возле моих ног и жалостливо кудахчет, просится к нам в компанию, — добавляет сибирячка. — Несмотря на все это, животные очень привязаны друг к другу. Например, кошка с утра уже караулит Черемшу — ждет, когда та выйдет из комнаты. Птица же при любом резком звуке прячется за Климентину.

Черемша может начать нести голубые яйца. Фото: instagram.com/pomurchim_gr/

Когда Черемша вырастет, может начать нести голубые диетические яйца. Правда, Анна на это не особо рассчитывает — понимает, что курица и так уже многое пережила. Друзей для Черемши в городской квартире заводить не будет. Птице и внимания кошки достаточно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/788132" frameborder="0"></iframe> Сибирячка выходила курицу и теперь птица всегда рядом с ней. Видео: instagram.com/pomurchim_gr/.

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