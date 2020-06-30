«У вас — взятки, у нас — трупы»: полицейский из США сбежал в Россию, он сравнил копов двух стран

Американский коп Джон Дуган год назад бежал в Россию и просил политического убежища. Сейчас он колесит по новой для себя стране — выбирает место, где осесть. «Комсомолка» встретилась с опальным полицейским в Новосибирске, куда тот добрался. Чем отличаются американские копы от русских, что он думает о последних протестах в США — в нашем материале.

КТО РАЗОЗЛИЛ ДУГАНА

Дуган называет себя Злым Волком. Раньше он тренировал морпехов для войны в Ираке и Афганистане, потом шесть лет проработал помощником шерифа в полиции Палм-Бич. Так на что же он разозлился? Говорит, на своих же коллег. Началось с одной истории: полицейские расстреляли парня за неправильную парковку, Дуган пожаловался начальникам, а те отложили рапорт в дальний ящик и указали стукачу на дверь.

Опальный коп решил разоблачает стереотипы о России, которые навязывают американские СМИ.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ответ уволенный коп создал сайт, на который бывшие и действующие полицейские со всей Америки присылали свои истории о несправедливости, творящейся в системе: разоблачали обеды шерифов за счет бюджета, обличали сотрудников, которые подбрасывали наркоту. Дуган говорит, что в итоге за ним стало следить ФБР, заблокировало его счета. А ему самому пришлось действовать как в шпионских фильмах.

— Бежал из США в Канаду по поддельным документам — надел парик, очки, чтобы никто не узнал, потому что меня «пасли». Им не нравилась моя правда. В России я попросил политического убежища, пытаюсь получить гражданство. У вас, говорят, тоже есть проблемы в полиции — взятки. Но это не так страшно, как убийство при задержании. Будь я на месте преступника, лучше бы я дал российскому полицейскому взятку, чем предпочел быть застреленным копом в США за неправильную парковку, — рассказал КП-Новосибирск Джон.

Джон Дуган считает, что полицейские в России ущемлены в правах. ФОТО: предоставлено героем публикации

НАШИ И ВАШИ

Три недели Дуган колесит по России на своем внедорожнике, узнает страну и сравнивает американских копов и русских ментов.

— Российские — очень вежливые и аккуратные. Они достают оружие только в крайнем случае. С другой стороны, в Америке так исторически сложилось, что работа полицейского очень опасна. В 2000-х годах мы в каждой десятой остановленной машине находили АК-47. Сейчас почти у каждого жителя есть пистолет. За время службы меня подстрелили два раза, — признается Джон Дуган.

Возможно, именно из-за этого у некоторых сотрудников срывает крышу и они начинают отыгрываться на любом подозрительном прохожем.

Россия стала для бывшего морпеха армии США второй родиной. Фото:предоставлены героями публикации

НЕ НА СТОРОНЕ ФЛОЙДА

— Я слежу за погромами в США. Полицию обвиняют в расизме. В Москве в метро я обратил внимание, что сумки часто проверяют именно у выходцев из Средней Азии, с Кавказа. И никто не кричит об ущемлении прав. В Америке же, если ты около трех часов ночи остановил темнокожего в белом районе, то это окрестят расовой проверкой и поднимут шум, — описывает Дуган. — Полицейские боятся, из-за этого растет уличная преступность, в Нью-Йорке она выросла на 80%.

Кстати, в истории Флойда, после смерти которого вспыхнули протесты, Джон Дуган на стороне полицейских. Говорит: правильно, что задержали его и применили силу, ведь Флойд был под наркотиками, вел себя агрессивно.

— На мой взгляд, история с Флойдом имеет политическую подоплеку, цель которой — сорвать выборы президента США в 2020 году. Есть группа демократов Act Blue, которую спонсирует фонд миллиардера Джорджа Сороса — дает деньги протестующим. Интересно, что в местах протестов всегда есть грузовики, полные кирпичей, их быстро разбирают бунтари. Кто платит за кирпичи? За грузовики? За междугородние билеты для протестующих, ведь многие гастролируют по стране? — задает риторические вопросы Джон Дуган.

Прошелся американец и по акции покаяния своих коллег.

— Ни один полицейский не должен вставать на колени перед преступниками, которые громят улицы. — считает Дуган, а вот российским полицейским, по его словам, наоборот, нужно с колен подняться: — У них слишком мало прав. Иногда во время задержания стоит применить силу, а они терпят. Должна быть золотая середина. Я снимаю ролики о России, потому что большинство американцев, особенно американские СМИ, понимают вашу страну и ее жителей. Сейчас моя цель — показать настоящую Россию и найти здесь дом.

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