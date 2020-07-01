«Трудно платить»: депутаты выступили за заморозку тарифов ЖКХ в Новосибирске

В октябре российское правительство утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по субъектам. Согласно этому распоряжению оплата коммунальных услуг во втором полугодии должна вырасти на 4,9%. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска объяснили, почему они против такого решения.

- Пандемия внесла серьезные изменения в жизнь многих людей. Сократились доходы семей, некоторые остались без работы, повысилась тревожность людей за будущее. В этих условиях мы считаем необходимым не повышать тарифы на электричество, воду, отопление, газ, другие коммунальные услуги для населения, а оставить их на уровне прошлого года до 2021 года. Сейчас даже небольшая экономия в семейном бюджете крайне важна! Это дополнительные деньги на питание детей, на поддержание уровня жизни. Так люди психологически лучше переживут время перемен, время кризиса. В подобные периоды важна любая поддержка. Человек должен знать, что он не остается с проблемами один на один, - отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска, глава фракции «Единая Россия» Дмитрий Асанцев.

Дмитрий Асанцев (справа). Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

Также председатель Совета депутатов города Новосибирска сообщил, что платежи по измененным тарифам начнутся с 1 августа, но если в правительстве примут постановление о моратории, все ранее утвержденные решения об увеличении стоимости коммунальных услуг будут отменены.

По словам Дмитрия Асанцева, сдерживание тарифов - это то, что сегодня необходимо сделать для реальной помощи людям. Этот шаг позволит укрепить социальную и демографическую политику страны. С обращением по сдерживанию роста тарифов депутаты обратились к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

Ниже приводим полный текст обращения.

Уважаемый Михаил Владимирович!

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2019 № 2556-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2020 год» утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год (далее - индексы изменения размера вносимой гражданами платы), в том числе и для Новосибирской области на II полугодие в размере 4,9%.

Необходимо отметить, что в условиях напряженной обстановки в результате распространения новой коронавирусной инфекции особо остро стоит проблема снижения уровня дохода граждан. Это связано с общим ухудшением экономической ситуации в стране, повышением уровня безработицы, снижением работодателями размера выплат заработной платы работникам.

Учитывая сложившуюся ситуацию, просим Вас рассмотреть возможность установления моратория на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на II полугодие 2020 года.

Д. В. АСАНЦЕВ, руководитель депутатского объединения Партии «Единая Россия».