Карлсон в восторге

Душа просит радости. Немедленно и с доставкой на дом. Потому что лето, каникулы, сезон отпусков, но возможности ограничены. Нужно срочно подсластить ситуацию. Что, если заказать вкусностей к чаю, да побольше?! Прямо сейчас, не вставая с дивана и без отрыва от «удаленки». Вариант же!

Даешь людям радость!

Лакомое предложение в Новосибирске делает компания «Фомальгаут» на своем фирменном сайте sladosti54.ru. Он прямо так и озаглавлен: «Сладости для радости». Ассортимент восхищает и обещает гарантированное наслаждение. Да сами посмотрите: разнообразное печенье, соломка, крендельки, бараночки, пирожные, эклеры, кексы, медовые торты, пряники, зефир и зефирные косички, вафельки, шоколад, конфеты, пастила, драже, шербет, мармелад, халва, ирис, орешки в шоколаде и сахаре, сахарная вата как из детства, шоколадные яйца с сюрпризом и новомодные свит-боксы (не знаете, что это такое, спросите у детей и будьте готовы начать собирать коллекцию). Словом, нет, не слипнется! Заказываем!

Условия простые. По Новосибирску посылку со сладостями доставят бесплатно, нужно только сделать заказ на сумму от 1000 рублей, посетив фирменный сайт или позвонив в справочную магазинов «Сладости для радости». Консультант оперативно сформирует заказ и, если потребуется, подробно расскажет о продукции. На следующий день все привезут по нужному адресу.

Новосибирцы быстро распробовали сервис и охотно заказывают себе что-нибудь к чаю.

Поставляем новосибирским магазинам сладости с фабрик со всех уголков России. Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Зоя Валентиновна, пенсионерка и активистка:

- Мы с подругами по подъезду любим что-нибудь к чаю брать. Так привыкли уже давно. А тут нас научили заказывать конфеты с печеньем по телефону. Так мы в складчину и набрали сразу на четверых. Рублей по 300 с носа вышло. А заказ-то один - и больше тысячи! Доставка, значит, бесплатная. Выгодно получилось. А что? Так можно и нужно! Курьер подъехал на следующий день, мы его у подъезда и встретили. Вежливый такой, улыбался. Теперь снова решаем, что на этот раз заказывать будем.

Михаил, 49 лет, предприниматель, отец и молодой дедушка:

- Сын в гости на выходные приезжал с внуком. Заранее договорились, что пиццу и прочий картофель фри брать в этот раз не будем - уже приелось. Придумали побаловать себя сладким. Ну, назаказывали всякого. Естественно, «киндеров» и свит-боксов тоже. Как раз одну коллекцию дособирали. Внук посмотрел на это пиршество вкусноты и выдал: «Карлсон был бы в восторге!» Смеялись все трое, счастливые.

Аня, 18 лет, студентка филфака:

- Увидели аккаунт «Сладости для радости» в «Инстаграме», там много вкусного показывают. Захотелось себя побаловать! Решили устроить сладкую вечеринку. Распланировали заранее, кто что хочет. Сначала купили на пробу в фирменном магазине, которых много в торговых центрах в спальных районах. Все очень понравилось - свежее, вкусное. Скинулись, взяли с запасом. Курьер привез на следующий день, как и было нужно. Объелись, даже ничего на утро не осталось. Девчонки остались довольные!

Петр, 23 года, влюбленный ветеринар:

- Захотел сделать любимой девушке сюрприз. Взял элегантную коробку конфет, пастилы - то, что она любит. Беспроигрышный вариант. Домашний вечер, романтика… Угощение понравилось! Но! Воскликнув: «А что так мало заказал?» - схватила телефон и набрала вкусняшек на следующий день. Люблю ее.

Секрет такого успеха очень прост. В сети «Сладости для радости» всегда разнообразный и неизменно свежий ассортимент, расторопные продавцы и налаженная курьерская служба.

В сети «Сладости для радости» всегда очень разнообразный и неизменно свежий ассортимент. Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Вкусное предложение оптовикам

- Действительно, магазины нашей сети находятся рядом с домами новосибирцев. Сначала покупатели заходят к нам лично, но вскоре многие начинают заказывать по телефону. Соседи часто берут один заказ на двоих-троих. Понимаете, качество, опыт и репутация - это лучший рецепт доверия. Мы - известный в регионе дистрибьютор кондитерских изделий. Поставляем новосибирским магазинам сладости с фабрик со всех уголков России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Кемерова, Томска и других городов. Мы работаем с фабриками напрямую, поэтому у нас обширнейший ассортимент и конкурентные цены, - рассказала директор компании «Фомальгаут» Елена Русанова.

По ее словам, у оптового склада «Фомальгаут» в ТГ «Левобережный» каждый день выстраивается очередь из продавцов кондитерских изделий. Причем приезжают как из Новосибирской области, так и из соседних регионов. Многие едут специально посмотреть на полноценный супермаркет сладостей для оптовиков, где можно, как в обычном магазине, выбрать нужные товары.

- Для оптовиков у нас очень комфортные условия - мы всегда находим оптимальные решения. Например, партнерам, сделавшим заказ на сумму более 3000 рублей, доставка по городу - бесплатно. По области тоже делаем доставку, но уже при заказе от 30 000 рублей, - добавила Елена Русанова.

Сделайте заказ на сумму от 1000 рублей - доставка бесплатно! Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Оптовая компания «Фомальгаут»:

• ул. Пасечная, 1а

• ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1, 11-й склад «Сладости для радости»

• ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1, 14-й склад «Все лучшее к чаю»

Тел.: (383) 335-11-07, +7-913-756-72-15, +7-923-242-02-32, +7-923-248-81-84

Сеть магазинов «Сладости для радости»:

• ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47/1, экопарк «Вкусные сладости»

• ул. Свечникова, 1, магазин «Родник»

• ул. Громова, 6а, магазин «Сладенький»

• ул. Петухова, 12в, торговый центр

• ул. Пасечная 1а, ТЦ «Фудсиб»

koraleva76@mail.ru

@detskie_sladosti54

@sladosti_dlya_radosti_54

ООО «Фомальгаут», ОГРН 1115476014840, Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1

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