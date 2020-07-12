«Во сне хожу ногами по земле»: сибирячка оказалась в инвалидном кресле, но стала чемпионкой по пауэрлифтингу

Марине Ряшенцевой 39 лет, и она не может ходить. 18 лет назад сибирячку сбил пьяный водитель. 10 операций положение не спасли. Но девушка все же не упала духом. Она живет полной жизнью, у нее свой маникюрный салон, а во внерабочее время Марина занимается спортом — жмет штангу! Как вопреки обстоятельствам девушка на инвалидной коляске смогла выстоять, сделать карьеру и реализоваться — в материале КП-Новосибирск

«МУЖ НОСИЛ НА РУКАХ»

День аварии Марина не забудет никогда. Сибирячке тогда был 21 год, она только перешла на четвертый курс университета. Студентка была замужем и растила полуторогодовалого сына.

— Это было летом, в День молодежи. Мы с подругой гуляли, а этот мужчина то ли напугать нас хотел, то ли выпендриться. Получилось наоборот… Основной удар пришелся на меня, подруга осталась цела. Как выяснилось позже, водитель был пьян, — рассказала КП-Новосибирск Марина.

Марине был 21 год, когда ее сбила машина. Фото: личный архив героя.

Виновника ДТП наказали, он отсидел в колонии год и 8 месяцев. Марина же провела в больницах около 6 лет. После тяжелой аварии у студентки были сломаны ноги и позвоночник, повреждены внутренние органы. Сибирячке сделали больше 10 операций — можно сказать, врачи собрали по кусочкам.

— Я две недели пролежала в реанимации, потом меня перевели в палату. Когда пришла в себя, увидела, что ноги на вытяжке, руки утыканы капельницами. Я долго не могла осознать, что ходить больше не смогу. Да, ног не чувствовала, но думала, что это временное явление и я вот-вот встану на ноги и побегу, — вспоминает сибирячка.

Муж и сын - главная поддержка. Фото: личный архив героя.

Марина даже инвалидную коляску не хотела брать. До последнего верила, что почувствует ноги и вернется к прежней жизни. Девушка даже во сне видела, как гуляет по улице…

— Первые полтора года я не выходила на улицу в инвалидной коляске. Боялась, что кто-нибудь из знакомых меня увидит, стеснялась дико. Поэтому муж на руках носил гулять, — продолжает Марина.

«ДЕВОЧКИ, ЗАПИСЫВАЕМСЯ НА НОГОТОЧКИ»

Со временем Марина адаптировалась к новому образу жизни. Научилась сама пересаживаться с кровати на коляску, мыться, заниматься бытовыми делами. Из дома исчезли все пороги, кухонный гарнитур и некоторые шкафы переместились пониже, чтобы девушке было удобнее справляться с хозяйством.

— Я окончила университет, получила диплом. Мне было скучно сидеть дома, поэтому начала работать. И диспетчером была, и от ателье детали к шапкам шила. Платили за это очень мало, — признается Марина. — 7 лет назад с подружкой разговорились, я и заикнулась, что хотела бы научиться маникюр делать. Она посоветовала поискать курсы.

7 лет назад Марина стала мастером маникюра. Фото: личный архив героя.

Доступные курсы найти было сложно. Благодаря местному центру для инвалидов Марине удалось пройти обучение и устроиться в салон. Курсы по повышению квалификации проходила потом самостоятельно. Многие «обучалки» нашла в интернете.

— Первое время тренировалась на подругах, родственниках. В салоне мне очень нравилось работать, ко мне не было какого-то особенного отношения. График работы был такой же, как и у всех. От клиентов плохого слова не слышала, все довольны оставались, — уверена девушка.

Скоро Марине надоело работать в салоне, и она арендовала отдельное помещение. Теперь она сама себе начальница и может планировать свой день, не завися от других.

ЖМЕТ ПОЛТИННИК И НЕ КРАСНЕЕТ

Два года назад Марине, как настоящей девочке, захотелось привести фигуру в порядок. Сказано — сделано. Нашла зал с пандусом и отправилась туда на тренировки.

— Я уже никого не стесняюсь. Мне подобрали замечательного тренера. Он и на тренажеры помогает пересаживаться, и за тем, чтобы правильно упражнения выполняла, следит. Он-то и предложил мне принять участие в соревнованиях по пауэрлифтингу, — говорит сибирячка.

Рекорд сибирячки по жиму лежа - 50 килограммов. Фото: личный архив героя.

Марина выступает в категории для людей с пораженным двигательным аппаратом. Она единственная девушка в коляске, которая принимает участие в подобных соревнованиях. К первому выступлению сибирячка готовилась год. Отказалась от ароматных булочек с корицей, шоколадных конфет и батончиков с нугой.

— Я помню, как волновалась перед первым выступлением. Тренер сказал: «Главное, слушай команды, и все будет хорошо». Я подняла штангу весом 42,5 килограмма. Видела, как мама мной гордится. Она приехала поддержать меня, — улыбается Марина.

Женщина не пропускает ни одного хоккейного матча. Фото: личный архив героя.

Сибирячка вошла во вкус и начала регулярно принимать участие в соревнованиях. Во второй раз подняла 47,5 килограмма, в третий — уже 50. Марина уверена, это не предел.

— Я слышала, в Новокузнецке есть девушка, которая жмет 100 килограммов. Не претендую на ее уровень, но хотела бы еще лучше результат показать, — добавляет сибирячка.

Но мечтает Марина не об успехах в карьере или спорте. Для женского счастья ей нужно, чтобы сын окончил университет, а еще — в путешествие слетать. Очень уж ей хочется прогуляться по ночному Мадриду и отведать самую вкусную итальянскую пасту с бокалом превосходного вина.

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