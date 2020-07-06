«Про развод впервые слышу»: сибирская Кристина Асмус рассказала про свою жизнь в глубинке и должников

В сельской службе судебных приставов Куйбышевского и Барабинского района Новосибирской области работает Кристина Асмус — тезка известной актрисы. Фамилия сибирячке досталась от мужа, родственники, когда узнали об этом, долго подшучивали над девушкой.

— В основном это делал родной брат. Он первое время приходил в гости к нам с мужем и говорил: «А я тебя по телевизору видел» и все в этом духе, — рассказала КП-Новосибирск судебный пристав Кристина Асмус.

Сибирячка с детства мечтала работать в органах. Фото: личный архив героя.

Впрочем, с известной Асмус новосибирскую Кристину мало, что связывает. Сибирячка никогда не думала о ролях, шоу-бизнесе, с детства мечтала работать в органах, даже думала, что станет милиционером. Но в итоге — пошла работать в службу судебных приставов.

— Многие, когда видят табличку на моей двери по 100 раз спрашивают: «А правда такая у вас работает?». Ну я и отвечаю, что да, это я. Но работе имя и фамилия никак не помогают. Поверьте, когда судебный пристав приходит к должнику, у него уже нет времени на шутки, — говорит девушка.

Многие, когда видят табличку на двери не верят своим глазам. Фото: личный архив героя.

Кристина признается, что не следит за творчеством и личной жизнью своей тезки. Последнее, что она смотрела с участием Кристины Асмус — сериал «Интерны».

— С моей работой, просто некогда этого делать. Знаю, что она замужем за Гариком Харламовым, по телевизору видела его несколько раз и все, — говорит Кристина. — Про развод их впервые от вас слышу.

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