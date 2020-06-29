Чемпиона по греко-римской борьбе обвинили в избиении полицейского: его вязали восемь человек.

Марку Бемаляну 23 года, он уже успел получить массу спортивных регалий. Марк — чемпион юношеских Олимпийских игр, победитель первенства Европы, становился лучшим и на чемпионатах страны. Но полицейские утверждают, вне ринга борец ведет себя совсем не спортивно. Парня обвинили в нападении на полицейских. Вот что сказано в рапорте сотрудников ППС, встретившихся с Марком вечером на улице:

— Вырывался, сопротивлялся, бил своей головой по лицу полицейского.

Как итог — у стража порядка сломан нос, а борец — в СИЗО, сидит там уже почти полгода, но вины не признает, говорит: просто шел по улице, когда на него напали люди в форме. Кто же прав?

«ПШИКНУЛИ ГАЗОМ И ВЫЗВАЛИ ПОДКРЕПЛЕНИЕ»

Разборки в центре Новосибирска случились в новогодние праздники. 3 января, восемь часов вечера, центр города. Прохожие вызвали полицию на улицу Ленина: «Трое кавказцев избивают человека!» На место подъехал дежуривший наряд ППС, двое сотрудников. Здесь пока все сходится. Но вот дальше истории у разных сторон прямо противоположные.

Полицейские говорят, что Марк с другом избивали мужчину, на что они и отреагировали — выпрыгнули из машины и стали успокаивать агрессоров.

— Митюк (фамилия сотрудника. — Прим. ред.) подбежал к дерущимся и попросил прекратить драку. Бемалян начал размахивать локтями, пытаясь нанести удар полицейскому. Тут подбежал Овсиенко (еще один сотрудник ППС. — Прим. ред.). Бемаляна несколько раз предупреждали, что будет применена физическая сила и специальные средства в виде наручников и газа, — написано в протоколе.

Родственники парня уверены, что он и мухи не обидит. Фото: личный архив героя.

Эти предупреждения, по версии МВД, только раззадорили спортсмена. Один из ударов пришелся в голову сотруднику. Полицейские говорят, что тут же пшикнули газом, выстрелили из табельного в воздух, в ответ на это Марк начал бить лбом по лицу напарника пострадавшего. Причем так сильно долбил, что сломал тому нос. Двое полицейских вызвали подкрепление: приехали еще три экипажа. В результате, чтобы скрутить одного борца, на место прибыли восемь сотрудников полиции!

Два полицейских в итоге написали заявление на спортсмена. Его обвиняют по статье 318 Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти».

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ: А ЭКСПЕРТИЗЫ ГДЕ?

Что же говорит защита Марка Бемаляна? Брат спортсмена уточняет, что изначально драка, на которую были вызваны сотрудники полиции, произошла на пересечении Красного проспекта и улицы Орджоникидзе. В сводке было указано: нападающие — лица кавказской национальности. А машина полиции остановилась у дома № 2 на улице Ленина.

— Пэпээсники же просто немного не доехали до места настоящей драки, увидели случайных прохожих, один из которых был мой брат Марк. Они, видать, решили, что он идет с места разборок, накинулись на него со спины. Как Марк мог видеть, кто на него напал? — рассказал КП-Новосибирск Амик Бемалян.

Адвокат борца Татьяна Бойко говорит, что полицейские сами нарушили закон. А сломанный нос у сотрудника мог быть травмирован давно, нужна экспертиза, но следствие почему-то не торопиться ее проводить, а ее подзащитный тем временем сидит в СИЗО.

— На видео, которое приобщили к следствию, можно заметить, что с момента приезда первой полицейской машины до приезда второй прошло 4 минуты 27 секунд. Это же установлено и экспертным путем (у нас есть заключение экспертизы). То есть за это время невозможно было создать угрозу для жизни и здоровья полицейских, — считает Татьяна Бойко. — К тому же полицейские не представились, ничего не объяснили. Возникает вопрос и по экспертизе здоровья моего подзащитного. У Марка были обнаружены перфорация барабанной перепонки, контузия правого глаза справа 1-й степени, множественные гематомы, ушибы, ссадины… Где расследование, где ответ на вопрос, кто нанес эти травмы ему? Мы устали от волокиты.

Диагнозы, которые поставил Марку врач после задержания.

Кстати, дело об уличной драке, на которую, собственно говоря, изначально ехали полицейские, действительно существует. Оно возбуждено по статье 116 «Побои». Но, по словам адвоката, Бемалян в материалах того дела не фигурирует.

— Выстрел из табельного оружия был произведен вопреки требованиям федерального закона «О полиции». Сотрудники не имеют права применять оружие, если могут пострадать другие люди. Выстрел же был произведен в разгар новогодних праздников на площади Ленина, — добавляет адвокат.

Уже полгода чемпион сидит в СИЗО. Если его вина будет доказана, то ему грозит до 10 лет заключения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/787711" frameborder="0"></iframe> Чемпиона по греко-римской борьбе обвинили в избиении полицейского: его вязали восемь человек.

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