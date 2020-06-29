«Понимала, что больна»: коллеги рассказали о первом в Новосибирске враче, умершем от COVID-19

Среди жертв коронавируса - все больше врачей. Новосибирские активисты предлагают увековечить их память, поставив в городе монумент.

В камне ли, в металле, а может, просто в наших сердцах, эти люди точно достойны памяти. Наш материал - об одной из первых жертв коронавируса в Новосибирске - Неле Щегловой.

«МАЛО ЛИ, ЧТО СЛУЧИТСЯ ЗА НОЧЬ…»

На работе она засиживалась допоздна – порой приходилось «разгадывать» очередные тайны рентгеновских снимков. Обычно на них все очевидно, но иной раз достается непростая задача. Откладывать Неля Николаевна не умела – что, если результат окажется слишком важным?

Когда сама ушла на больничный, коллеги с ней не прощались. Зачем? Скоро поправится и вернется. Но, выйдя на работу после майских праздников, узнали: Неля Щеглова умерла. Врач-рентгенолог стала очередной жертвой коронавируса.

- Для меня она была не Нелей Николаевной, а просто Нелей. Познакомились еще в конце восьмидесятых. Сразу заметил, какая она въедливая, дотошная, - вспоминает завкафедрой лучевой диагностики НГМУ Александр Дергилев.

Это сейчас он - заведующий, а тогда был простым ассистентом. Кафедра работала на базе отделения областной больницы, того самого, где трудилась молодая Неля.

- Другие рентгенологи заканчивали работу и расходились. А Нелю я часто заставал в ординаторской в шесть, в семь часов вечера. «Что делаешь?» «Да, вот, надо разобраться». Никогда не было у нее привычки переносить на завтра. Мало ли что может случиться за ночь – это же больница, живые люди, - рассказал КП-Новосибирск Александр Петрович.

Молодые профессионалы росли, и в 2001 Дергилев уже возглавлял областное общество врачей-рентгенологов. Свою надежную знакомую попросил выступить с докладом – поделиться опытом, что наработала в отделении интенсивной терапии. Выступила. Слушатели аплодировали.

Неля Щеглова проработала почти 45 лет.Фото: Из личного архива

«СКРОМНАЯ, ВСЕГДА С УЛЫБКОЙ»

- Это человек, который лучистыми глазами встречал своих коллег. Всегда с улыбкой. Ни разу не слышал от нее слов раздражения. Очень скромная, но очень профессиональная, - отзывается о коллеге врач-эндоскопист и председатель профсоюза облбольницы Сергей Борисов. – Она, кроме всего прочего, еще и основатель врачебной династии. Ее дочь работает здесь же врачом-неонатологом. Ее зовут – Нина Николаевна.

Неутомимого доктора и любящую мать оплакивают две дочери. С другой дочерью – Еленой – мы пообщались. Правда, собеседнице тяжело говорить о матери – слишком больно от потери.

Неля Щеглова проработала почти 45 лет.Фото: Из личного архива

- Она очень внимательно относилась к пациентам, очень ответственной была, - говорит Елена и начинает плакать. – Ее увезли в одиннадцатую больницу с температурой, сделали рентгенограмму, сказали: «у вас ничего нет, можете идти домой». Но мама понимала, что больна.

И понимала, что больна именно страшным вирусом – COVID-19. На шестые сутки в больнице 68-летнюю Нелю Николаевну перевели в реанимацию. Но спасти не смогли. 11 мая она умерла.

ФОТОГРАФИЯ ОСТАЛАСЬ В КНИГЕ

Завотделением Яна Манакова надеялась, что эта опытная сотрудница, прежде, чем уйдет из больницы, научит тонкостям профессии молодежь.

- Ее заключения были просто золотым стандартом и истиной в последней инстанции, - отзывается начальница о докторе Щегловой.

Опытом она уже не поделится. Когда человек уходит, часто думаешь о том, как не успел сделать с ним что-то важное. Так, наверное, всегда.

Вот и Марина Пляскина, которая руководит в больнице пресс-службой, сетует: так и не сделали сюжет про эту династию - Нелю Николаевну и ее дочь Нину. Но показывает нам книгу, посвященную юбилею больницы. Ее выпустили в прошлом году, на страницах навсегда останется фотография замечательного рентгенолога на рабочем месте.

Фотография доктора Щегловой (справа) осталась в юбилейной книге областной больницы.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Но Неля Щеглова – уже далеко не единственный медик, умерший от коронавируса. С каждой неделей полнится список врачей, чьи жизни унес «ковид».

Глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов и председатель профсоюза «Действие» Сергей Комлев предлагают поставить памятник, посвященный врач-медикам, которых скосила болезнь.

- Увековечивание памяти врачей, отдавших свою жизнь в борьбе с опасной инфекцией, будет означать не только общественно-государственное «спасибо» ушедшим, но и подчеркнет особую значимость профессии и высокую ответственность органов власти за их жизни и медицинскую отрасль города в целом. В качестве места установки памятника предлагаем рассмотреть сквер «Альгамбра» на пересечении улиц Советской, Фрунзе и площади Кондратюка, - предлагает Антонов.

Возможно, появится такое место памяти ушедших врачей. Но если и нет – помните о них.

Неля Николаевна обожала путешествия и очень любила жизнь.

ВСПОМНИМ ПОИМЕННО

Всего в федеральном «Списке памяти» погибших из-за коронавируса медиков семь имен из Новосибирской области:

Антюхина Ирина Александровна, 38 лет, медсестра, Центральная городская больница, г. Искитим, Новосибирская область

Жарков Илья Владимирович, 49 лет, врач-патологоанатом, зав. отделением Новосибирской ГКБ № 25, Новосибирск

Иволга Наталья Гавриловна, 57 лет, медицинская сестра, Городская клиническая больница №34, Новосибирск

Крылов Юрий Анатольевич, 57 лет, анестезиолог, Городская клиническая поликлиника № 2, Новосибирск

Маночкина Ольга Анатольевна, 49 лет, медсестра, Городская клиинческая больница №34, Новосибирск

Хальзов Андрей Васильевич, 55 лет, хирург, заведующий хирургическим отделением №1, Клиническая больница РЖД—Медицина, Новосибирск

Щеглова Неля Николаевна, 68 лет, рентгенолог, Новосибирская областная больница, Новосибирск

Врач Неля Щеглова умерла от коронавируса.Она спасала других, а на себя уже не осталось сил

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