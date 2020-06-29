Новый состав Общественной палаты приступил к работе

Проделанная работа

Первое заседание седьмого созыва Общественной палаты в Новосибирске прошло торжественно. Началось оно с видеоролика о проделанной работе организации за период с 2006 года. Поиск новых форм по сохранению исторического и трудового наследия, укрепление связей между поколениями, патриотическое воспитание молодежи, работа по противодействию коррупции - и это не просто фразы, за ними стоят конкретные проекты, инициированные членами Общественной палаты.

Огромную работу проделала палата уже и в этом году. Пандемия - тяжелое время для общества, в такой ситуации Общественная палата не может стоять в стороне. 3,5 тонны сельхозпродукции общественники передали в пять детских учреждений, реабилитационные центры и детские дома. Сформировали продуктовые наборы для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Также этот год - особый для граждан России: год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Члены Общественной палаты с заботой и теплотой поздравили ветеранов войны и тружеников тыла.

Тема общероссийского голосования по поправкам к Конституции стала одной из самых обсуждаемых на заседании. Новосибирские общественники утвердили более 11 тысяч человек для участия в наблюдении за ходом голосования.

«Что мы можем сделать для общества?»

Члены шестого созыва передали полномочия седьмому созыву Общественной палаты. Председателем единодушно избрали Галину Борисовну Гридневу. Теплые слова членам нового созыва сказал и губернатор Новосибирской области Андрей Травников:

- Хочу пожелать новому созыву успешной, плодотворной, интересной работы, которая приносила бы удовлетворение и чувство самореализации каждому из вас и пользу жителям Новосибирской области. Хочу поблагодарить всех членов палаты шестого созыва, с предыдущим составом у нас была действительно плодотворная и конструктивная работа.

Также губернатор подчеркнул, что голосование по поправкам к Конституции уже началось. В это время важно донести до каждого жителя Новосибирской области содержание, суть и важность этих поправок.

Законодательное собрание принимает активное участие в формировании Общественной палаты. Свои пожелания высказал и первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов:

- Систематически члены Общественной палаты принимают участие в заседании комитетов Законодательного собрания, и их мнение нам небезразлично. Хочется пожелать членам седьмого созыва Общественной палаты такой же плотной работы с Законодательным собранием Новосибирской области.

Духовная власть тоже не стоит в стороне от общественной жизни. В состав Общественной палаты вошел митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

- В этом зале собрались люди, понимающие важность и значимость общественного труда на благо нашего общества. Члены Общественной палаты призваны к высокой ответственности представления общественных интересов. На этом поприще мы в первую очередь должны думать не о том, что получим для себя, а о том, что можем сделать для общества, - подчеркнул митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Первые задачи

После окончания торжественной части члены Общественной палаты перешли к решению основных задач первого пленарного заседания: утвердили количество комиссий и рабочих групп, определили их направления деятельности; избрали председателя палаты, его заместителей, председателей и замов председателей комиссий, руководителя рабочей группы.

С этого дня начинается плодотворная работа седьмого созыва Общественной палаты. «Комсомолка» будет следить за ней и, как обычно, рассказывать об этом на страницах газеты и на сайте.