Мутант в перьях: в Новосибирске нашли редкого белого воробья

В центре Новосибирска прохожие могли увидеть редкую птаху - белого воробья. Птичка совсем юная и, действительно, с непривычной внешностью. Вроде, масть серая, но очень светлая. Рядом с пасущимися на газоне голубями выглядит альбиносом.

Птичка, конечно, не такая белая, как снег в Антарктиде, но на фоне сородичей очень выделяется.Фото: Виктория МИНАЕВА

А вот рядом приземляется воробей и что-то передает блондину из клюва в клюв. Все ясно, это – мама, и она воспитывает необычайного детеныша. Белого и совсем еще зеленого – ну, в смысле молодого.

Мама птенца - обычного цвета.Фото: Виктория МИНАЕВА

Пока мамка улетает искать очередную бедолагу-муху к обеду, блондин прыгает по тротуару. Нет, нет, да и прибьется к голубям – похоже, еще не понимает, что это – не его племя. А те, здоровяки, игнорируют дерзкого юнца. Вот люди игнорировать не могут. Как такого красавца не снять на смартфон.

Ученые считают, что эта птаха наполовину альбинос.Фото: Виктория МИНАЕВА

Вообще, воробьи-альбиносы – исключительная редкость. Увидеть такого в Новосибирске, все равно, что выловить осетра в Оби. Но орнитолог Алексей Яновский, глядя на снимки, снисходительно улыбается.

- Вкрапления белых перьев на птицах, особенно недавно вылетевших из гнезд, то и дело можно заметить в скоплениях домовых воробьев. С частотой, примерно, один на 500. Альбиносами их, впрочем, нельзя считать, так как в оперении присутствуют окрашенные фрагменты, и глаза тоже - темные, тогда как у полных альбиносов глаза - красные от кровеносных сосудов, не скрытых пигментом, - рассказал КП-Новосибирск кандидат биологических наук Алексей Яновский.

Птицы такой расцветки часто становятся жертвами хищников.Фото: Виктория МИНАЕВА

По словам эксперта, наш новосибирский птенец – альбинос лишь наполовину, по сути - мутант. Но почему он таким родился? Может, мамка где-то с чайкой согрешила? Истина прозаичней. Возможно, она связана с экологией.

Частичный альбинизм связан с нарушением образования пигмента и его распределения по разным фрагментам оперения.Фото: Виктория МИНАЕВА

- Частичный альбинизм связан с нарушением образования пигмента и его распределения по разным фрагментам оперения. Не исключено влияние загрязняющих веществ в окружающей среде населенных пунктов на проявление этого признака при эмбриональном развитии, последующем росте и формировании птенца перед вылетом из гнезда, - считает орнитолог.

Судя по комментариям ученого, блондин – не такой уж юнец. С его перьями и хвостом он уже сам может добывать себе еду. Но нет же – сидит на мамкиной шее. Впрочем, похоже, летает он пока – не очень. Поднимется на полметра от земли, промчит пару метров и приземляется. Ну не ас, не Покрышкин… Надо ему поскорее осваивать летное дело, потому что таким светлым пернатым приходится трудно.

Кроха в перьях оказался воробьем-мутантом.Фото: Виктория МИНАЕВА

- Среди воробьев в возрасте старше одного года светлоокрашенные птицы практически не встречаются. Так что можно предположить, что этот признак связан с повышенной гибелью таких особей от разных причин. Их, например, лучше замечают хищники, - предупреждает Яновский.

Почти сливается с корой березы.Фото: Виктория МИНАЕВА

Так что этому птенцу предстоит серьезная борьба за выживание. Зато он – настоящий красавчик. Даже жаль, что у птиц нет своих социальных сетей. Эта птаха, наверняка, получила бы много лайков за свою нестандартную внешность.