Расточка: маленькая Италия на левом берегу, которую обожают архитекторы и клянут местные жители

Новосибирск - город молодой, у нас не так много районов с сохранившейся старой архитектурой, где можно почувствовать дыхание времени. Но на левом берегу есть район, который, словно портал в прошлое, переносит нас в годы военных и послевоенных лет. Это Расточка.

Необычную архитектуру сравнивают с итальянской.Фото: Виктория МИНАЕВА

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Кому как, а мне в этом названии слышится этакая хулиганская храбрость. Расточка - это почти как заточка. А еще - как точка. Мол, без повода не подходи, чужак, а то назначим тебе стрелку на точке, придем с заточкой.

Арки и необычные окна - отличительная черта застройки Расточки.Фото: Виктория МИНАЕВА

И наверняка в этом микрорайоне не раз пускали в дело эти самые заточки. Местечко пролетарское - обшарпанные старые дома всем своим видом говорят, что люди здесь не избалованные светскими раутами и богемными тусовками.

Но когда заходишь в арку, понимаешь, что рискуешь своей жизнью.Фото: Виктория МИНАЕВА

И в девяностых за этим районом прочно закрепилась криминальная слава. Хотя… Может, это лишь стереотипы? Это случайному гостю Расточка покажется местом некой незримой опасности.

Местный усатый бандит.Фото: Виктория МИНАЕВА

А человек, который смыслит в архитектуре, скажет: господь с вами, батенька, да этот район - чистой воды портал в Италию эпохи Возрождения. Точно-точно, так и скажет!

Домам в этом микрорайоне уже более полусотни лет. Многие ждут ремонта.Фото: Виктория МИНАЕВА

Но немного позже. А пока давайте полистаем страницы городской истории и отправимся в далекие тридцатые и сороковые.

Окно. Почти в Европу.Фото: Виктория МИНАЕВА

Микрорайон появился благодаря большому промышленному предприятию. Его строительство объявили еще в 1939 году, и это был завод расточных станков. Правда, в амбициозные производственные планы внесла коррективы война - в 1941 году строительство завода затормозили.

Местные жительницы.Фото: Виктория МИНАЕВА

Впрочем, война же и дала потом толчок к развитию предприятия - сюда эвакуировали оборудование Краматорского, Ленинградского и Краснодарского заводов. Вместе с новыми мощностями появилось и новое название предприятия - «Тяжстанкогидропресс».

На многих домах сохранились пожарные лестницы.Фото: Виктория МИНАЕВА

Пока одни рабочие создавали здесь прессы, другие возводили жилье - будущий микрорайон Расточка. Будь у строителей сороковых годов «Инстаграм» - они непременно пилили бы с площадки «сторис» и собирали бы сотни лайков за селфи на фоне кирпичных стен.

Большинство домов здесь снесут.Фото: Виктория МИНАЕВА

Они - строители - и так превратили свою работу в реалити-шоу. Установили огромный циферблат, на котором показывали народу, сколько кирпичей уже уложено. Когда сдали под ключ три двухэтажки, в микрорайон примчались журналисты. В общем, прославились на всю губернию. А бригада-рекордсмен получила Сталинскую премию - 50 тысяч рублей.

В подъезде.Фото: Виктория МИНАЕВА

ШИКАРНОЕ ПРОШЛОЕ РАСТОЧКИ

Гордость Расточки - не только ошеломительная скорость, с которой появился микрорайон. Еще - сходство с архитектурой старой Италии. Его заметил заслуженный архитектор России Сергей Баландин.

Вид на микрорайон из подъезда.Фото: Виктория МИНАЕВА

- По характеру стиля архитектура приближалась (но сдержанно) к флорентийскому Ренессансу, - говорил он об облике микрорайона.

Объявление: котят не топить.Фото: Виктория МИНАЕВА

Однако с годами на смену флорентийскому Возрождению пришла русская разруха. Дома обветшали, облезли. Высокие арки, формы некоторых балконов еще выдают в постройках Расточки их аристократическую природу.

Во многих квартирах выбиты окна.Фото: Виктория МИНАЕВА

Но метастазы облезшей краски все больше стирают былой лоск с когда-то гордых, казавшихся несокрушимыми домов. И наверное, чувство гордости от прикосновения к архитектурной реликвии у местных обитателей давно померкло.

А кто-то решил заставить окно кирпичами.Фото: Виктория МИНАЕВА

Уступило чувству сожаления и досады: как бы этот привет от итальянского Возрождения не сложился карточным домиком, превратившись лишь в груду кирпича.

Даже скворцы побаиваются селиться в этом домике…Фото: Виктория МИНАЕВА

- Этот микрорайон имеет свою оригинальную историю, свою ауру, которая чувствуется до сих пор. Это такой особый романтический налет уходящей эпохи, - считает краевед Константин Голодяев. – Здесь можно увидеть и развалины, и недавно отреставрированные дома. Удивительные арочные соединения между домами, остатки ажурных чугунных ворот, газонных кругов. Во многих дворах стояли фонтаны, летом в них плескались ребятишки. В каждом угловом здании было расположено общественно-полезное заведение: почта, библиотека, парикмахерская. Огромный плюс Расточки — это и соседство с показательной улицей Мира. Там находится ДК имени Ефремова, который является памятником культуры регионального значения. Перед ним расположена шикарная аванплощадь с декоративной аркой. За домом культуры когда-то был парк с большим трёхъярусным фонтаном, скульптурами, эстрадой, танцплощадкой. Это было, наверное, самое популярное место на Расточке, самое красивое. По выходным здесь играла музыка, женщины приходили показывать свои платья, молодежь соревновалась в вычурных танцах. Но сейчас некогда шикарная Расточка находится в абсолютном упадке.

А некоторым Расточка напоминает Питер…Фото: Виктория МИНАЕВА

СНЕСТИ ИЛИ СПАСТИ?

Сейчас Расточка – это собрание аварийных домов. Изначально в них, кстати, не было предусмотрено даже горячее водоснабжение. Да что там, в первых домах туалеты располагались на улице.

Но даже среди такой разрухи находится место любви.Фото: Виктория МИНАЕВА

- На Расточке очень много шлакоблочных домов и даже при всей архитектурной ценности этих зданий сохранить их весьма сложно, - считает архитектор Александр Ложкин. - Это всегда такая очень непростая дилемма. С одно стороны хотелось бы максимально сохранить объекты, а с другой стороны, люди, которые сегодня живут там, вынуждены терпеть невыносимые условия. Если бы Расточка состояла только из домов в духе флорентийского ренессанса, но мы же знаем, что это не так… Поэтому говорить о сохранении всего района, к сожалению, не получится.

Дома — старые, но среди жителей есть много мам с детьми.Фото: Виктория МИНАЕВА

СПРАВКА «КП»

Расточка расположена в Кировском районе Новосибирска, к югу от реки Тулы - в пределах площади Сибиряков-Гвардейцев и улицы Ватутина. По территории Расточки проходят улицы Мира, Бурденко, Бебеля, Горбаня, Бетонная. Микрорайон возник благодаря заводу расточных станков, который начали возводить в 1939 году. А вот жилая застройка появилась чуть позже.

Некоторые дома все-таки увидели капитальный ремонт.Фото: Виктория МИНАЕВА

В пятидесятых здесь был построен жилой комплекс по проекту архитектора В. Майкова, который лично следил за сооружением зданий. В двух симметричных дворах архитектор соорудил фонтаны с круглыми чашами-бассейнами. Архитектуру сравнивают не только с флорентийским Ренессансом, но и с застройкой на правом берегу - Красной Горкой в Калининском районе Новосибирска.

Многие горожане смотрят на Расточку, как на экзотики. В молодом Новосибирске не так-то много старой архитектуры…Фото: Виктория МИНАЕВА

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