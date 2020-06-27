Школьник продает автограф Дэвида Бекхэма за 100 тысяч рублей, чтобы прокачать свой компьютер

Новосибирский школьник продает фото Дэвида Бекхэма с оригинальным автографом. За необычный товар ребенок просит 100 тысяч рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Авито. Зачем ученику 7 класса такие деньги и откуда у него автограф, читайте в материале КП-Новосибирск.

Владиславу* 12 лет, раньше он безумно любил футбол и даже сам занимался им. Автограф для него был очень ценным предметом, ведь получил он его от самого Дэвида Бекхэма на матче в Мадриде.

— Мой муж работал в компании, партнером которой была фирма Siemens. Они и спонсировали эту поездку на матч. Влад с отцом сидели в специальной ложе, у них был доступ к игрокам. Поэтому получить автограф было достаточно легко, — рассказала КП-Новосибирск Ольга, мама школьника.

Ребенок был счастлив, но потом его интересы изменились. Из-за того, что Влад стал учиться во вторую смену, занятия футболом пришлось прекратить. Стало трудно совмещать учебу и тренировки. Школьник решил, что лучше заработает денег. Стал перебирать вещи, которые можно продать. В таком юном возрасте парень решил не зависеть от родителей финансово.

Деньги нужны ребенку, чтобы прокачать компьютер. Фото: личный архив героя.

— Решение сына продать автограф было абсолютно осознанным. Он посоветовался со мной, мы вместе установили цену. Расставаться с экспонатом ему не жалко, ведь деньги он потратит на себя, — считает мама мальчика. — Кстати, он еще и свой гироскутер на продажу выставил за 6 тысяч рублей.

Ольга уверена, что ценник за автограф Бекхэма приемлемый. Вещь оригинальная и продавать ее за копейки нет смысла. Влад уверен, что на нее найдутся покупатели, потому что есть любители или коллекционеры, кто захочет приобрести автограф.

— Пока что еще никто не звонил и не интересовался. Наверно, потому что информации дали мало про сам матч и как получили подпись Бекхэма, — предполагает Ольга.

Зачем ребенку такие огромные деньги? Все просто — Влад хочет прокачать свой компьютер. Парень рассчитывает, что этих денег должно вполне хватить на все его задумки.

*Имя мальчика изменено по просьбе героя.

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