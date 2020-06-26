Пять плюсов, которые остались в Новосибирске от карантина

Новосибирск постепенно снимает с себя коронавирусные ограничения. Растет список предприятий, которые возвращаются к работе; сохраняя дистанции, люди выходят на улицы.

Пока мы берегли здоровье, оставаясь дома, в нашу жизнь пришло кое-что новое: современные сервисы, скидки, а кое-где и вовсе безвозмездные предложения для жителей. Мы подготовили для вас набор лайфхаков о том, как сэкономить время и деньги.

ПОСЕТИТЕ РОК-КОНЦЕРТ, НЕ ТРАТЯСЬ НА БИЛЕТ

Пока еще пустуют новосибирские дворцы культуры, тишина в музеях. Скоро туда вновь вернутся посетители. А пока храмы искусства и истории работают в онлайн-формате. Так что, удобно восседая в собственном кресле, вы оказываетесь в партере. И откроем вам секрет: в этом «домашнем театре» вы можете аплодировать невпопад и громко комментировать события.

Махнуть в музей теперь тоже - проще простого. Гуляйте по экспозициям хоть в пижаме. Планшетный компьютер или смартфон легко перенесут вас в обитель прекрасного. И да, зачастую сделать это можно совершенно бесплатно.

Ну и конечно, у вас есть доступ к главным культурным изюминкам Новосибирска. Любите шутки на грани фола? Тогда смотрите онлайн-постановки студии «Ха! Мы!» - это сборная актеров новосибирских театров.

Любите животных? Можно понаблюдать за обитателями новосибирского зоопарка - они охотно позируют перед веб-камерами.

ПРОКАЧАЙТЕ СВОИ ЗНАНИЯ, НЕ ЗАПИСЫВАЯСЬ НА КУРСЫ И ТРЕНИНГИ

Чтобы узнать нечто новое, не обязательно записываться на тренинги или штудировать сложные учебники. Занятия через Zoom и Skype быстро вошли в наш быт и стали обычным делом. И это - не только школьные уроки. Некоторые организации (а что время терять) объявили о различных курсах и познавательных лекциях.

Музей Новосибирска, например, устраивает виртуальные прогулки по городу. Историки и краеведы запускают трансляции и водят зрителей по закоулкам города. И не просто водят - рассказывают о секретах города. И за такие экскурсии не берут ни копейки.

А вот кое-что полезное для любителей великого и могучего. Авторы акции «Тотальный диктант» распробовали проводить уроки грамоты в интернете. Они делали это и прежде, но теперь такие занятия встали на поток. А что? Удобно. Во-первых, подтягиваешь знание русского, во-вторых, узнаешь что-то новое о родной речи и самых популярных ошибках.

ОПЛАТИТЕ «КОММУНАЛКУ», НЕ ПОСЕЩАЯ КАССУ

В Новосибирске стало по-настоящему модным оплачивать коммунальные услуги онлайн. Раньше мы даже скачать приложение ленились, не то что регистрироваться в нем, да еще и деньги туда закидывать.

Теперь, пока визиты в банки и на почту были нежелательными, разработчики прокачали мобильные сервисы. Так что не надо ни в очередях стоять, ни кассу посещать. Приложений для удаленной оплаты достаточно.

А новосибирские поставщики коммунальных услуг презентовали и свои приложения, через которые принимают оплату без всякого посредничества.

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ, ПРОЕХАВ В ТРАМВАЕ

А этот вариант позволяет и экономить, и дарить добро одновременно. Начнем с того, что поездки в общественном транспорте становятся счастливыми для вашего бюджета. Хоть в метро, хоть в автобусе, хоть в трамвае, хоть в троллейбусе вы можете получить скидку. С каждой поездки - пять рублей. Ну, ну, не спешите в восторге целовать кондуктора и требовать скидку с него. Целовать не положено по правилам самоизоляции и дистанции, а деньги вам возвращает не экипаж.

Эта льгота - для тех, кто платит бесконтактно. Ваш пропуск в мир бонусов так и называется - «Мир». Эта бесконтактная карта, во-первых, убережет вас от лишних контактов, достаточно приложить пластик к валидатору, и вы в расчете. Во-вторых, «Мир» и обеспечит вам пять рублей экономии. В Новосибирске это действует до 30 июня.

А если будут такой картой рассчитываться в российских онлайн-магазинах, то поможете врачам в борьбе с коронавирусом. До 20 июня за каждую покупку «Миром» онлайн платежная система перечислит один рубль медицинским организациям.

СДЕЛАЙТЕ ДОБРОЕ ДЕЛО ПО ПУТИ ИЗ МАГАЗИНА

Кто-то желает славно провести время, а у кого-то такой склад души, что хочется дарить тепло другим. И в Новосибирске это сделать легко!

Многие горожане участвуют в добром проекте «Тележки добра». Правила - нехитрые. В новосибирских магазинах установлены тележки, в которых каждый желающий оставляет продукты для нуждающихся. В мегаполисе - 1600 таких мест, где можно поделиться чем-то вкусным.

Эта помощь не только позволяет сохранить бюджет людей, которые ограничены в средствах. Волонтеры собирают дары от неравнодушных жителей и сами передают их тем, кто нуждается. Так что адресаты (а зачастую это пенсионеры) избегают лишних контактов. А значит - сохраняют здоровье.