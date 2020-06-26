Сергей КАНУННИКОВ: комфорт и возможности Центрального округа привлекают

2020 год - юбилейный для Центрального и Заельцовского районов Новосибирска, им исполнилось по 80 лет. Уже семь лет они дружно соседствуют в Центральном округе, которым руководит Сергей Канунников. Отметим, что Заельцовский район стал лучшим среди районов города по итогам 2019 года, в том числе по результатам социологических опросов населения. Глава самого большого административного образования города рассказал «Комсомольской правде», как живет округ, чем гордится и какие у него планы развития.

Как все начиналось

- Градостроительная политика 1930-х годов предполагала, что на месте Заельцовского района сформируется передовой научный центр, будут построены институты и высшие учебные заведения. Эта территория могла бы стать полным аналогом Академгородка. Даже лесов и зелени в те времена здесь было практически столько же, сколько сейчас в Советском районе. Однако свои коррективы в большие мирные планы внесла Великая Отечественная война, - отметил Сергей Канунников.

Оборонный район

В годы войны в Новосибирск были эвакуированы многие производственные предприятия. Так молодой Заельцовский район, мечтавший посвятить себя науке, стал мощным промышленником, трудящимся на оборону Родины.

- Некоторые предприятия, можно сказать, снова на фронте. Они попали под санкции Соединенных Штатов Америки, потому что всерьез конкурируют с их продукцией. Это делает честь нашим производствам, - улыбнулся глава Центрального округа.

К слову, на одном из знаковых оборонных предприятий Заельцовского района, НИИ электронных приборов, работал нынешний мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Округ строится

Наравне с достижениями оборонки Центральный округ добился внушительных результатов в строительстве.

- Только цифры. В 2020 году в Заельцовском районе у нас запланирована сдача 21 многоквартирного дома. Это 237 тысяч квадратных метров жилья. Понимаете, раньше мы каждый год в трех районах сдавали по 230 тысяч «квадратов», а теперь Заельцовский взял эту планку один! - с воодушевлением поделился Сергей Канунников.

Секрет успеха - в налаженных отношениях администрации округа с застройщиками. Многие застройщики заботятся о городе и дарят ему шикарные дворы, аллеи и скверы. Настоящей жемчужиной здесь является воссозданный парк «Альгамбра» на площади Кондратюка.

- Отдельно хочется поблагодарить наших строителей за содействие в расселении ветхого жилья. Это действительно большое дело. А также за то, что наш округ получает замечательные социальные объекты - детские сады, школы, поликлиники, - подчеркнул Сергей Канунников.

Он обратил внимание на то, что благодаря инициативе мэра Новосибирска Анатолия Локтя у города есть комплексная программа развития социальной сферы. До 2025 года должно получиться построить две поликлиники, одна из которых будет на улице Ереванской, другая - в Карьере Мочище.

Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников. Фото предоставлено пресс-службой Администрации Центрального округа.

Образование - важнейший ресурс

- Считаю, что образование - это главный ресурс социально-экономического развития округа. У нас много школ, высших учебных заведений и филиалов, которые дают высокое качество обучения, - отметил глава Центрального округа.

Он напомнил, что уже много лет подряд ученики из Заельцовского, Центрального и Железнодорожного районов лидируют в городе по количеству завоеванных медалей на местных и областных олимпиадах, очень достойно выступают на всероссийском уровне.

- Наши школы давно установили тесную связь с высшими учебными заведениями округа - СГУПСом, медуниверситетом, «водником»… Хорошо представлены средние специальные учебные заведения, колледжи и так далее. Так что весь Новосибирск обладает интеллектуальным потенциалом. В этом наша сила и наши преимущества перед другими регионами, - уверен Сергей Канунников.

Вместе с этим школ объективно не хватает. Для этих нужд уже зарезервирована земля за ДК «Прогресс», на Лебедевке, в других местах.

- Здание школы № 54 на улице Крылова в аварийном состоянии. Дети временно обучаются в школе № 4. Надеюсь, они вернутся в родные стены с началом следующего учебного года. Некоторым школам необходимы пристройки. Этими вопросами мы занимаемся также вместе с департаментами мэрии, - добавил Сергей Канунников.

Здоровый дух

Новосибирск переживает спортивный бум, Центральный округ - тоже. Два года назад был построен гимнастический центр имени Евгения Подгорного, строится волейбольный центр. Летом этого года в районе бывшего городского аэропорта будет сдан спортивный комплекс для занятий мини-футболом. Он станет базой для мини-футбольного «Сибиряка».

- Очень хочу, чтобы в округе был крытый хоккейный стадион. К сожалению, в Центральном округе таких площадок нет, в отличие от других районов Новосибирска. Уступаем Калининскому, Кировскому… Все потому, что там гораздо больше возможностей для тренировок. Надеюсь, крытая площадка появится на стадионе «Локомотив» в Заельцовском парке. Там зарезервирован участок под объект. Управление Западно-Сибирской железной дороги в этом году хотело начать строительство, но эпидемия коронавируса спутала планы. Думаю, всесезонного льда нам теперь стоит ждать в 2022 году, - надеется Сергей Канунников.

Эх, дороги

Районные администрации отслеживают состояние дорог и необходимость их ремонта. Местные специалисты делают заявки, проверяют качество работ. В прошлом году в Центральном округе было шесть ремонтируемых дорожных объектов по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в этом - два.

- Испытываю определенное удовлетворение от того, что было сделано. Красный проспект за последние три года полностью прошли, начиная от Мочищенского шоссе до площади Будагова. Реконструировали улицу Фабричную, провели ремонт улиц Гоголя и Фрунзе. В прошлом году начали, в этом - продолжаем ремонтировать улицу Кедровую. Идет ремонт улицы Владимировской, - перечисляет Сергей Канунников.

Жить - хорошо!

В завершение беседы глава Центрального округа поделился информацией по демографии. Оказывается, из всех 13 регионов Сибирского федерального округа приток населения в 2019 году и истекший период 2020 года наблюдается только Красноярском крае и Новосибирской области.

- Люди остаются жить в Новосибирске, в том числе в Центральном округе. Их привлекают комфорт и наши возможности. Для нас это приятная ответственность. Поэтому перед наступающим Днем города желаю Новосибирску развиваться и хорошеть. Пусть здесь и дальше хочется жить нам и нашим детям! - пожелал Сергей Канунников.

СПРАВКА «КП»

25 марта 1940 года был издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о разукрупнении Октябрьского, Дзержинского и Кагановического (с 1957 года - Железнодорожного) районов. На момент образования в Центральном районе проживало 40 тысяч человек, а в настоящее время - 75 тысяч. В Заельцовском районе было всего 15 тысяч, а сейчас он разросся практически до 150 тысяч человек. Население увеличилось в 10 раз!