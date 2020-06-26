Управлять и сотрудничать: компания «Спас-Дом» создает высокую культуру быта

С 2006 года в Новосибирске работает одна из крупнейших на сегодняшний день управляющих компаний полуторамиллионного мегаполиса - ЗАО «Управляющая компания «Спас-Дом». На ее обслуживании более 600 многоквартирных домов в шести районах города. Подшефные дома и дворы управляющей компании - это чистые и ухоженные территории. Здесь виден определенный стиль работы - ответственное отношение к людям и вверенному компании месту. Каждый должен относиться к общедомовому имуществу как к части своей квартиры - не мусорить во дворах, создавать уют в подъездах. Высокая культура быта - приоритет компании.

Экономия - шаг к ремонту подъездов

«Спас-Дом» реализует все мероприятия согласно постановлению правительства по содержанию жилого фонда. Собственники домов получают услуги максимально хорошего качества. В структуре компании имеются собственные аварийные службы, транспорт, ремонтные и другие подразделения, необходимые для обслуживания.

Работа компании заряжает и жителей домов - в подъездах чистота и стоят цветы. Фото: Анастасия МЕДВЕДЕВА.

Одна из новых услуг - внедрение ручной и автоматической регулировки отопления, что позволяет уменьшить его потребление. Прошедшая зима была достаточно теплой, поэтому было важно не допускать перетопов, сохраняя в квартирах комфортную температуру. Оплата в домах, оснащенных автоматизированной системой отопления, снизилась на 12 - 18%. А в домах без централизованного горячего водоснабжения проходит замена бойлеров с автоматической системой для регулировки качества водоснабжения. В таких домах приготовление горячей воды проходит в самом доме. При повышенной температуре теплоносителя вода может достигать отметки 100 градусов при норме 60 - 65. Новые системы работают исправно, не доставляя собственникам неудобств.

Хороший экономический эффект был достигнут благодаря замене обыкновенных ламп на светодиодное освещение. Кроме того, к энергосбережению приводит установка датчиков движения и звука - свет загорается только при нахождении человека в подъезде. Сэкономленную сумму собственники тратят по своему усмотрению. После осенне-весеннего осмотра составляются предложения для жильцов по текущему или косметическому ремонту подъездов.

Народный контроль

Неоспоримый плюс - это профессиональные сотрудники. В компании работают специалисты с опытом работы в жилищной сфере от 10 и более лет. Самое важное - суметь выстроить доверительный диалог с жителями, объединить их и сделать так, чтобы они стали соратниками.

- Мы планируем улучшать личное общение с собственниками. Ежемесячно проводим встречи с жителями как в правобережном, так и в левобережном отделении, - отмечает генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Спас-Дом» Евгений Малай. - В планах - привлекать как можно больше молодых специалистов к работе с населением.

Благоустройство и уход за дворами - одна из приоритетных задач УК «Спас-Дом». Фото: Анастасия МЕДВЕДЕВА.

Положительный опыт - работа стороннего наблюдателя за всем фондом компании. Он по определенному графику совершает объезды, беседует с собственниками и выявляет возникшие проблемы. Не всегда собственники в официальных разговорах могут рассказать обо всех волнующих их вопросах. Другое дело - без протокола. Это приносит свои результаты - управляющая компания видит точки роста.

Инновационная площадка

Чистота придомовых территорий начинается с площадок по накоплению мусорных отходов. Управляющая компания занялась их полным преображением и оборудовала закрытые площадки на чипах, которыми могут воспользоваться только собственники. В планах - контейнеры для разделения мусора. Сейчас на площадках уже есть сетки для пластиковых отходов, которыми люди активно пользуются.

Под защитой камер

Каждый житель хочет чувствовать себя безопасно, особенно там, где вносятся денежные средства - в кассах ЖЭУ, поэтому было принято решение установить камеры видеонаблюдения в кассовых зонах.

- По логике вещей в каждом ЖЭУ должна быть система видеонаблюдения, ведь это прежде всего безопасность, - считает начальник службы безопасности ЗАО «Управляющая компания «Спас-Дом» Владимир Митяков. - Чаще всего в кассы приходят пожилые люди, они по невнимательности могут стать жертвами карманников.

Спил аварийных деревьев проводится своевременно каждый сезон. Фото: Анастасия МЕДВЕДЕВА.

Системы видеонаблюдения установлены как на площадке перед кассой, так и в зоне приема и выдачи средств. Камеры имеют хорошее разрешение - при увеличении кадров можно увидеть не только лицо вора-карманника, но и даже номер купюры. В архивном режиме или в режиме онлайн можно отсмотреть все, что происходит в кассовых зонах. Установка такой системы безопасности дает свои результаты. С помощью службы безопасности УК «Спас-Дом» было раскрыто не одно преступление. Данные с камер видеонаблюдения передаются в полицию, где личность вора проверяют, а после задерживают. Благодаря поимке одного карманника в ЖЭУ было раскрыто 25 преступлений. Вор, задержанный в кассовой зоне, сознался и в других своих преступных деяниях.

На сегодняшний день установлено уже более 30 камер. В планах организация видеонаблюдения в каждом ЖЭУ без исключения.

Сейчас, летом, «Спас-Дом» проводит конкурс на лучший двор. Силами управляющей компании завезли землю и саженцы - цветы и кустарники. Если для ландшафтных работ нужны мастера и техники, то компания также готова оказать помощь жильцам. В ближайших планах - масштабное по объему строительство детских площадок. В течение последнего года «Спас-Дом», выступая заказчиком федеральных и городских проектов «Формирование комфортной и городской среды», «Территория детства» и других, построил 49 детских площадок. Современные и красивые площадки с безопасным покрытием - это украшение любого двора и хорошее настроение жильцов, особенно самых юных.

Каждый житель, видя стабильную и активную работу управляющей компании, понимает, за что он вносит плату. Как следствие, платит своевременно. Это и есть один из показателей доверительного сотрудничества.