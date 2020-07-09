«Часто комок к горлу подступает. Я сама росла в детдоме»: откровения больничной няни из палаты для детей-сирот

В Новосибирске в Детской инфекционной больнице № 3 есть специальное отделение, где лежат дети без родителей. Это либо отказники, либо малыши из многодетных семей (мама не может оставить дома других детей), либо дети из неблагополучных семей (тут родителям вовсе не важно, как себя чувствует и где находится их ребенок). С ними вместо мамы постоянно находятся нянечки, они шепчут им на ушко: «Выздоравливай, солнышко», уговаривают проглотить горькую таблетку, поют колыбельные и вытирают слезы. Одна из нянечек Зинаида Синкевич рассказала «Комсомолке», сколько душевных сил надо иметь, чтобы каждый день приходить к таким детям. И насколько ей близка эта тема — ведь сама несколько лет жила без мамы…

«ЭТО НЕ ДОКТОР, А МОРМЫШКА»

История Зинаиды Синкевич началась в 1952 году в Республике Коми, потом девочка вместе с мамой переехала жить на Украину, далее — в Азербайджан, город Баку. Когда Зине было 4 года, ее родители развелись, и самый родной человек решил отдать ребенка в детский дом.

— Ко мне там очень хорошо относились, там был прекрасный состав. Все уважали и заботились. Меня даже хотела усыновить пожилая бездетная пара. Моя мама сказала, что не отказывается от меня, просто заберет, когда сможет, — рассказала КП-Новосибирск Зинаида, нянечка из Детской инфекционной больницы № 3.

Сибирячка сама жила в детском доме. Фото: личный архив героя.

Несмотря на хорошее отношение персонала, маленькая Зина мечтала только об одном: чтобы пришла мама. Девочка скучала по ее ласке, заботливым рукам и нежному голосу. И в 12 лет в жизни Зинаиды произошло чудо — мама действительно забрала дочку и увезла в Сибирь, в город Прокопьевск.

— После восьмого класса я поступила в Ленинске-Кузнецком в медицинский колледж, получила образование фельдшера. Работать меня отправили в глухую деревню. Там я и прошла школу жизни, — вспоминает сибирячка. — Поначалу меня там не воспринимали. Все говорили, что я не доктор, а мормышка.

19-летняя Зина была в этом поселке одна за всех: и зубы вырывала, и роды в поле принимала, и на лошади в район ездила, чтобы лекарства получить. За четыре года работы в глуши молодая фельдшер стала уважаемым человеком в селе. Встретила своего будущего мужа, и супруги вместе переехали в Новосибирск.

— За моими плечами 50 лет стажа. Я работала и в онкодиспансере хирургической сестрой, и в противотуберкулезном диспансере. 16 лет еще в инфекционной больнице № 3 отработала. Жизнь меня помотала по горячим точкам, — говорит Зинаида.

За спиной у женщины 50 лет стажа. Фото: Антон Уницын.

В противотуберкулезном диспансере сибирячка работала с детьми. Есть одна история, которую женщина помнит, будто это было вчера.

— У нас лежал маленький мальчик. У него был туберкулезный менингит и шунт в голове. Смотрела на него — и сердце кровью обливалось. Я от него почти не отходила. Многие даже думали, что это мой ребенок. Мы его подлечили, потом малыша родители забрали, и мы с ними до сих пор на связи. Они мне фотографии его присылают, рассказывают, как у него дела. Всем бы таких маму с папой, — радуется за мальчика Зинаида.

«СЕРДЦЕ РАЗРЫВАЕТСЯ»

Когда сибирячке исполнилось 66 лет, она решила, что пора отправляться на пенсию. Свое она уже отработала — нужно дать дорогу молодым. Зинаида просидела 7 месяцев дома, но поняла, что безумно тоскует по работе.

— Мне казалось, что я не реализовала себя до конца. По счастливой случайности мне позвонила подруга и предложила поработать няней от фонда «Солнечный город» с детьми-сиротами. Специально для них в инфекционной больнице № 3 сделали три палаты. Я согласилась без раздумий, — признается Зинаида.

Няня2: Зинаида вместе с коллегами. Фото: предоставлено фондом «Солнечный город»

Смена сибирячки начинается в 8 часов утра либо в 8 часов вечера и длится 12 часов. Зинаида сначала идет знакомиться с новенькими ребятишками и здороваться с до боли знакомыми курносиками.

— К нам разные дети попадают. Могут положить малыша из многодетной семьи либо из дома ребенка. Бывает, полиция привозит потерявшихся детей. Например, привезли девочку-таджичку. Она лежала у нас, пока мама не нашлась, — описывает нянечка. — С ней было очень трудно. Девочка туалетом не умела пользоваться, ложку в руках не держала, хотя по возрасту должна была.

Сибирячке 68 лет, но ощущает она себя на 40. Фото: предоставлено фондом «Солнечный город»

На целую неделю Зинаида и ее коллеги заменили малышке настоящую семью. Они научили ее мыть руки, умываться, расчесываться, постоянно заплетали девочке косы. Ребенок вышел из больницы абсолютно другим человеком. Но главное — в семью, девочку забрала мама.

— Очень часто комок к горлу подступает. Думаю, вот-вот — и разрыдаюсь. Жалко мне брошенных детей. Честно признаюсь, сердце разрывается. Часто детки поступают с тяжелыми болезнями: гидроцефалия, церебральный паралич. Они доживают у нас свои последние дни. Но я беру себя в руки. Зачем плакать? — рассуждает Зинаида. — Лучше я подарю этим детям себя, свою ласку и душевное тепло. Зачем им мои слезы? Пусть они запомнят этот мир светлым и безболезненным.

«ОНИ ВСЕ МЕЧТАЮТ О СЕМЬЕ»

Брошенных детей можно сравнить с мамонтенком, который плывет на льдине в поисках своей мамы. Они тоже ждут и ночами мечтают о своей семье. У детей, которые оказываются в больнице, бывают истории со счастливым концом. Например, пятимесячный Андрюша попал в инфекционку с простудой. Парнишка был крепким розовощеким бутузом, будто с картинки.

— Мы потом узнали, что для него нашли приемных родителей. Сменили ему имя. Мальчик был безумного похож на приемного папу, — добавляет Зинаида.

Сидя дома, Зинаида очень скучает по детям. Фото: предоставлено фондом «Солнечный город»

В отделении могут лежать 15 детей, а то и больше. Сибирячка каждого знает по имени, замечает особенности характера. Один хулиганит, другой спать не хочет ложиться — капризничает, третий просит прочитать сказку…

— Я каждому стараюсь уделить время. Обязательно на ручки возьму, в глаза посмотрю. Многих покачаю, и они сразу же засыпают. Малыши любят, когда им ласковые слова на ушко шепчут. Они чувствуют нашу любовь и что нужны нам, — уверена нянечка.

Пока что Зинаида находится на самоизоляции из-за коронавируса. Людям в возрасте старше 65 лет рекомендовано больше сидеть дома. Женщина признается, что безумно скучает по деткам. Она хоть сейчас готова выйти в стационар, чтобы помочь больным ребятишкам быстрее покинуть серые и угрюмые стены больницы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru