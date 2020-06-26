Прячемся за маской: помогут ли на ЕГЭ «коронавирусные» шпаргалки

Выпускники в этом году будут сдавать ЕГЭ на полтора месяца позже - с 3 июля - и в очень необычной обстановке. Сидеть будут по девять человек в кабинете, на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Если семья переживает из-за вспышки коронавируса, то еще и в маске. Все это делается ради безопасности, однако дает простор детской смекалке. Кто удержится от жульничества, когда способ спрятать шпаргалку - прямо на носу?

- Ученик может сам прийти в маске, а может попросить маску, перчатки и антисептик на входе. Специальный резерв средств защиты для этого предусмотрен, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Кондратьев, заместитель директора Новосибирского института мониторинга и развития образования. - В маске может остаться и в аудитории, никто ее снять не заставит.

ШПОРА ПО-СТАРИНКЕ

Благодаря режиму самоизоляции появляются сразу несколько возможностей обзавестись шпаргалкой. Первый из них - написать нужные формулы или даты с обратной стороны маски, второй - прикрепить к маске написанные на листочке подсказки.

Или вовсе экстравагантный вариант: раз лицо скрывает маска, то послать вместо себя другого человека, который разбирается в предмете. Мол, никто не узнает…

КАК БУДУТ БОРОТЬСЯ?

Все махинации с масками могут вскрыться прямо на входе: для идентификации личности маску попросят снять.

- После этого выпускник сможет пройти в аудиторию, - говорит Наталья Ярославцева, директор Новосибирского института мониторинга и развития образования.

И в этот момент мгновенно вскроется как минимум подмена, да и прикрепленные листочки, скорее всего, во время манипуляций с маской зашуршат или вовсе выпадут, и проверяющий их заметит.

Металлоискатель помешает выпускнику пронести телефон…Фото: Евгения ГУСЕВА

ТЕХНИКА ПОМОЖЕТ

Другой вариант - положиться на гаджеты. Продавцы предлагают микронаушники, которые работают через bluetooth на мобильнике. Нужен будет в аудитории и телефон. Устройство прячут в кроссовки, за пряжкой ремня - в общем, у кого на что выдумки хватит. Есть микронаушники с микрофоном, а есть ручки с микрофоном и к ним наушники. Суть одна: ты диктуешь задачу, тебя слышат на том конце провода и подсказывают. Цена - около 5 тысяч рублей. Можно взять и в аренду - от 300 до 700 рублей в сутки.

- В маске шевеления губами не заметны. А другой человек тебя прекрасно слышит, чувствительность к звукам у таких гаджетов отличная, - считает новосибирский продавец микронаушников и гарнитур Игорь.

Еще важный момент: глушилок в этом году в пунктах сдачи ЕГЭ не будет.

- Мы решили, что это излишняя мера, - объяснил Сергей Кондратьев.

Что это значит для выпускников? Если удастся пронести в аудиторию телефон, есть все шансы воспользоваться подсказками.

А камеры видеонаблюдения - воспользоваться им.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК БУДУТ БОРОТЬСЯ?

В этому году в классе будет всего девять парт. То есть детей в аудитории меньше, а внимания к ним - больше. Любой шепот наблюдающий сразу услышит. И даже в туалет школьники будут ходить в сопровождении. Поэтому хорошенько подумайте, прежде чем рисковать.

Не забывайте также: чтобы вы могли хоть что-то сказать «помощнику» на том конце трубки, у вас должен быть включен телефон. И в этом - главная загвоздка. Кто сказал, что пронести мобильный будет легко? На входе все обязаны сдать мобильные и пройти через рамку металлоискателя. А уж она непременно сотовый обнаружит.

- Был случай, когда у выпускницы телефон сработал прямо на экзамене. Ее сразу же удалили, - поделился с КП-Новосибирск Сергей Кондратьев. - Всего в прошлом году мы поймали более 10 нарушителей, у половины из них были телефоны, у остальных - шпаргалки.

И это еще не все.

- Во всех пунктах сдачи ЕГЭ установлены камеры видеонаблюдения, за ходом экзамена будут наблюдать еще и онлайн. То есть любые попытки списать будут замечены. Особое внимание уделят тем выпускникам, которые вызвали подозрение, - предупреждает Сергей Кондратьев.

ВАЖНО

Что будет, если поймают?

- Если шпаргалки или запрещенные устройства будут обнаружены у выпускника до начала ЕГЭ или он добровольно сдаст их на входе в пункт сдачи экзамена, то ничего не будет. Выпускник, как и все, будет писать ЕГЭ. Но если нарушение обнаружат во время экзамена, то ученика удалят из аудитории, сдать ЕГЭ он сможет только в следующем году, - категоричен Сергей Кондратьев.

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