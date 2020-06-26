2020-06-26T08:19:39+03:00
Общество

Оплати электроэнергию сегодня - получи бонусы на следующую оплату!

Новосибирскэнергосбыт запустил собственную программу лояльности. Жители Новосибирской области могут вернуть до 8% платы за электроэнергию
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Фото предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскэнергосбыт».Фото предоставлено пресс-службой АО «Новосибирскэнергосбыт».
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Новосибирскэнергосбыт запустил программу лояльности «Энергобонус». Теперь, заплатив за электроэнергию, можно сэкономить - ежемесячно Новосибирскэнергосбыт будет возвращать до 8% от суммы платежа.

Условия прозрачны и просты.

• Для начала нужно скачать мобильное приложение «Платосфера», где можно оплатить все услуги ЖКХ без комиссии.

• Сегодня (до 26 июня включительно) через приложение внести плату за электроэнергию по текущему показанию счетчика и при наличии погасить имеющуюся задолженность.

Чтобы продолжать копить «энергобонусы», необходимо лишь не забывать ежемесячно с 23-го по 26-е число вносить плату за электроэнергию в «Платосфере».

Экономь до 8% на электроэнергии!.Мы запустили программу лояльности. Оплачивай электроэнергии в Платосфере и получай кэшбек до 8%. Забери свой энергобонус!

Первый месяц участия в программе дает 1% от фактически оплаченных киловатт-часов. Процент «энергобонусов» увеличивается от месяца к месяцу и, достигнув 8%, будет сохраняться ежемесячно на этом уровне. Расчет максимально простой: 1 «энергобонус» = 1 кВт*ч.

После того как участник накопит 100 «энергобонусов», их можно списать в счет оплаты электроэнергии или продолжать копить. Важно отметить, что тратить можно только сумму, кратную 100 кВт*ч - 100, 200, 300 и так далее. А о том, что их можно потратить, вам напомнит сам Новосибирскэнергосбыт, отправив напоминание в приложение «Платосфера».

Привычное дело - оплата электроэнергии - может стать отличным способом экономии средств. АО «Новосибирскэнергосбыт» приглашает к участию в программе всех жителей области!

Подробные условия программы лояльности.

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