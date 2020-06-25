2020-06-25T14:33:21+03:00
Здоровье

От храпа до коронавируса: чем современная клиника может помочь пациенту

История одной из самых оснащенных клиник региона, которая начиналась с лечения зубов под наркозом
Михаил ГЛОТОВ
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Михаил Андрушкевич. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Санитас.Михаил Андрушкевич. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Санитас.
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Весна 1992 года, Новосибирская область, город Искитим. Частный стоматологический кабинет. Хирург Михаил Андрушкевич предлагает партнерам открыть еще кабинет, где лечение зубов проходило бы под наркозом. Сегодня в это сложно поверить, но когда-то стоматология была болевая. Второй кабинет открыли, о лечении зубов под наркозом жителей Искитима оповестили. Очередь на услуги выстроилась мгновенно - запись велась на три месяца вперед. Вскоре появилась идея открыть кабинет гинекологии. Так появилась Клиника Санитас - одна из первых в стране частных клиник.

- В 1995 году в Искитиме мы построили свое первое здание. Тогда оно было двухэтажным, сейчас этажей пять. В следующем году открыли филиал в Новосибирске. Чуть позже, в 2002 году, появился филиал и в Академгородке, - перечисляет вехи развития компании Михаил Андрушкевич.

Сегодня Клиника Санитас в Искитиме - полноценная многопрофильная клиника со стационаром. Есть собственный томографический центр, лаборатория, операционные отделения, реанимация, центр лучевой диагностики, рентген-кабинет... И репутация одной из самых оснащенных клиник региона.

- К сильным сторонам нашей клиники отнес бы замечательный стационар, готовый принять пациентов по различным направлениям, от наркологии до терапии. Мы очень быстро выходим на любой диагноз - примерно за два дня. По стационарной диагностике наша клиника, пожалуй, один из лидеров в Новосибирской области, - говорит Михаил Андрушкевич.

Из последних направлений клиники можно отметить аккредитованный сомнологический центр (занимается проблемами сна). По словам главного врача, этот центр уникален. Там проводят ночную полисомнографию в разных вариантах (исследование сна), слип-эндоскопию (исследование гортани гибким эндоскопом) - ее назначают тем, кто сталкивается с такой проблемой, как остановка дыхания во сне. Главврач Клиники Санитас отмечает и томографический центр в Искитиме. Он оснащен томографом МРТ, томографом КТ, томографом стоматологическим, современным маммографом и рентгеном.

- Мы в буквальном смысле слова можем обследовать пациента с ног до головы. В общем, все, что касается лучевой диагностики, - это к нам, - приглашает в гости Михаил Андрушкевич.

Еще одним сильным направлением клиники является оперативная деятельность. Здесь много и успешно «чинят» суставы. И не только. Главный врач обращает внимание на эндоскопическую гистерорезектоскопию. Под этим сложным термином понимается операция, когда с помощью оптики без вскрытия брюшной полости проводятся манипуляции на матке и придатках. Совсем недавно в Клинике Санитас начали выполнять детские ортопедические операции, это довольно редкое направление в частных клиниках, а операции выполняет один из ведущих детских ортопедов-травматологов региона.

Специалисты Клиники Санитас также самым непосредственным образом участвуют в борьбе с эпидемией коронавируса.

- Я думаю, что по забору мазков на коронавирус мы на первом месте. У нас 10 заборных бригад, которые плотно заняты на выезде, и два стационарных заборных пункта. Поток очень большой. Хотя, конечно, золотой стандарт диагностики коронавирусной инфекции - это КТ. А еще помогаем коллегам. Бесплатно предоставляем больницам озонированные растворы для внутривенного введения ковидным больным. Результаты удивляют и позволяют быстро достигать положительной динамики.

По словам главврача, на ближайшие годы в планах построить большую клинику в Новосибирске. А в филиале в Медпарке - в Академгородке - вскоре будет организована мощная эндоскопическая служба. Оборудование уже закупают, в течение трех месяцев стоит ждать запуска. Так что Клиника Санитас не останавливается в своем развитии ни на день.

Единый контакт-центр (383) 233-66-00 (многоканальный)

• Искитим, ул. Молдавская, 50,

тел./факс (383-43) 2-56-57;

e-mail: iskitim@sanitas.ru

• Новосибирск, ул. Николаева, 12/3;

e-mail: academ@sanitas.ru

• Новосибирск, Вокзальная маг-ль, 16;

e-mail: novosibirsk@sanitas.ru

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