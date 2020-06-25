От храпа до коронавируса: чем современная клиника может помочь пациенту
Весна 1992 года, Новосибирская область, город Искитим. Частный стоматологический кабинет. Хирург Михаил Андрушкевич предлагает партнерам открыть еще кабинет, где лечение зубов проходило бы под наркозом. Сегодня в это сложно поверить, но когда-то стоматология была болевая. Второй кабинет открыли, о лечении зубов под наркозом жителей Искитима оповестили. Очередь на услуги выстроилась мгновенно - запись велась на три месяца вперед. Вскоре появилась идея открыть кабинет гинекологии. Так появилась Клиника Санитас - одна из первых в стране частных клиник.
- В 1995 году в Искитиме мы построили свое первое здание. Тогда оно было двухэтажным, сейчас этажей пять. В следующем году открыли филиал в Новосибирске. Чуть позже, в 2002 году, появился филиал и в Академгородке, - перечисляет вехи развития компании Михаил Андрушкевич.
Сегодня Клиника Санитас в Искитиме - полноценная многопрофильная клиника со стационаром. Есть собственный томографический центр, лаборатория, операционные отделения, реанимация, центр лучевой диагностики, рентген-кабинет... И репутация одной из самых оснащенных клиник региона.
- К сильным сторонам нашей клиники отнес бы замечательный стационар, готовый принять пациентов по различным направлениям, от наркологии до терапии. Мы очень быстро выходим на любой диагноз - примерно за два дня. По стационарной диагностике наша клиника, пожалуй, один из лидеров в Новосибирской области, - говорит Михаил Андрушкевич.
Из последних направлений клиники можно отметить аккредитованный сомнологический центр (занимается проблемами сна). По словам главного врача, этот центр уникален. Там проводят ночную полисомнографию в разных вариантах (исследование сна), слип-эндоскопию (исследование гортани гибким эндоскопом) - ее назначают тем, кто сталкивается с такой проблемой, как остановка дыхания во сне. Главврач Клиники Санитас отмечает и томографический центр в Искитиме. Он оснащен томографом МРТ, томографом КТ, томографом стоматологическим, современным маммографом и рентгеном.
- Мы в буквальном смысле слова можем обследовать пациента с ног до головы. В общем, все, что касается лучевой диагностики, - это к нам, - приглашает в гости Михаил Андрушкевич.
Еще одним сильным направлением клиники является оперативная деятельность. Здесь много и успешно «чинят» суставы. И не только. Главный врач обращает внимание на эндоскопическую гистерорезектоскопию. Под этим сложным термином понимается операция, когда с помощью оптики без вскрытия брюшной полости проводятся манипуляции на матке и придатках. Совсем недавно в Клинике Санитас начали выполнять детские ортопедические операции, это довольно редкое направление в частных клиниках, а операции выполняет один из ведущих детских ортопедов-травматологов региона.
Специалисты Клиники Санитас также самым непосредственным образом участвуют в борьбе с эпидемией коронавируса.
- Я думаю, что по забору мазков на коронавирус мы на первом месте. У нас 10 заборных бригад, которые плотно заняты на выезде, и два стационарных заборных пункта. Поток очень большой. Хотя, конечно, золотой стандарт диагностики коронавирусной инфекции - это КТ. А еще помогаем коллегам. Бесплатно предоставляем больницам озонированные растворы для внутривенного введения ковидным больным. Результаты удивляют и позволяют быстро достигать положительной динамики.
По словам главврача, на ближайшие годы в планах построить большую клинику в Новосибирске. А в филиале в Медпарке - в Академгородке - вскоре будет организована мощная эндоскопическая служба. Оборудование уже закупают, в течение трех месяцев стоит ждать запуска. Так что Клиника Санитас не останавливается в своем развитии ни на день.
Единый контакт-центр (383) 233-66-00 (многоканальный)
• Искитим, ул. Молдавская, 50,
тел./факс (383-43) 2-56-57;
e-mail: iskitim@sanitas.ru
• Новосибирск, ул. Николаева, 12/3;
e-mail: academ@sanitas.ru
• Новосибирск, Вокзальная маг-ль, 16;
e-mail: novosibirsk@sanitas.ru
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