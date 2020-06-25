2020-06-25T14:24:20+03:00
Здоровье

Роды - без перчаток, а зрение измеряли на глазок

Как изменилась медицина в нашем городе? Листаем архивы и слушаем врачей
Михаил ГЛОТОВ
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Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета
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Сейчас на медиков смотрит весь мир: эти герои помогают спасти человечество от глобальной инфекции - нового коронавируса. Ученые говорят, если бы COVID-19 возник столетие назад, то скосил бы половину земного шара. За последнее время новые технологии шагнули далеко вперед. Так давайте вспомним, с чего все начиналось и как изменилась медицина.

Чуть больше века назад в молодом дореволюционном Новониколаевске медицина была представлена и земскими докторами, и врачами частной практики. До современных коммерческих клиник им, конечно, было еще далеко, однако набор услуг был уже вполне солидным. В том числе была развита и частная медицина: на трех бесплатных докторов приходилось десять частных лекарей, городских больниц было две, тогда как частных - четыре. К слову, немного странным кажется сегодня профиль тех специалистов. Если верить архивам, то новониколаевский врач М. А. Иволин, например, лечил внутренние, женские и глазные болезни, а А. З. Каплан был мастером по «внутренним и нервным» заболеваниям. С тех пор прошло уже много лет, специализации получили определенные названия, а сама медицина здорово шагнула вперед. И вот уже наши современники, специалисты из Клиники Санитас, рассказывают о том, какие передовые медицинские услуги оказываются в Новосибирске.

Татьяна Ракитянская. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Санитас.

Татьяна Ракитянская. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Санитас.

Татьяна Ракитянская, акушер-гинеколог:

- Технические возможности медицины разительно изменились по сравнению с тем, что было еще совсем недавно. Даже роды принимали без перчаток! УЗИ женщинам делали крайне редко. Сейчас же повсеместно используются одноразовые инструменты, что позволяет избегать всех возможных заражений и инфекций. Если говорить о нашей клинике, стоит особо подчеркнуть, что у каждого гинеколога есть аппарат ультразвуковой диагностики. Абсолютно всем пациенткам мы проводим так называемое скрининговое УЗИ.

Валентина Бритвина. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Санитас.

Валентина Бритвина. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Санитас.

Валентина Бритвина, врач-офтальмолог:

- Если сравнивать офтальмологию даже 15-летней давности и сегодняшние реалии, можно сказать, что это даже не прогресс, а очень большой скачок. Когда мы только начинали учиться, работали зеркальными офтальмоскопами и лишь мечтать могли о чем-то действительно современном. Осмотр глазного дна на щелевой лампе по технологиям, которые используются сейчас, тоже был для нас недосягаем. Однако как специалист, который много работает с детьми, отмечу, что ребятишек с нарушениями зрения стало намного больше, чем было, скажем, еще 10 лет назад. Известное дело - родители с ранних лет занимают ребенка мультфильмами на планшетах, прочих гаджетах. Особенно это вредно в дороге, когда экран постоянно трясется. Плюс раньше в школах не было интерактивных досок.

Наталья Заякина. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Санитас.

Наталья Заякина. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Санитас.

Наталья Заякина, врач-гастроэнтеролог:

- В профессии я уже больше 20 лет. Оглядываясь назад, понимаю, насколько изменилась отрасль за это время. Когда я начинала работать, фактически еще не использовались такие методы исследования, как компьютерная, магнитно-резонансная томография. Только-только их начали познавать. Очень редко пациент мог воспользоваться подобными услугами. А теперь они стали уже общеупотребительными.

Или, скажем, такая процедура, как ФГДС (фиброгастродуоденоскопия), раньше была самая обычная, а на данный момент появилась возможность ходить на эту процедуру в режиме ЭмБиАй, когда все в желудке видно фактически как под микроскопом.

Елена Ковалева. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Санитас.

Елена Ковалева. Фото предоставлено пресс-службой Клиники Санитас.

Елена Ковалева, врач-невролог, врач-реаниматолог:

- Неврология всегда была наукой, для которой требовался определенный склад ума. Считалось, что она уровнем выше терапии. Раньше для диагностики неврологических заболеваний надо было очень много знать о конкретном человеке, уметь сопоставлять факты и на их основе ставить верный диагноз. Сейчас эта медицинская отрасль ушла далеко вперед. Появились различные диагностические методики, в лабораториях глубоко исследуют генетику, мутации генов. Уже можно определять склонность к таким серьезным неврологическим заболеваниям, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Еще 25 лет назад все это казалось просто фантастикой.

Екатерина Калинина, врач-эндокринолог, врач-сомнолог:

- 20 лет назад клинической сомнологии не существовало вообще. Сон исследовали давно, но только с точки зрения науки. Сейчас это очень технологичная отрасль. К тому же раньше в медицине не было таких четких рекомендаций по лечению, как сейчас. В сомнологии наблюдается очень заметный прогресс. То есть сегодня мы работаем, основываясь не на интуиции, а на четких протоколах. Более того, мы действуем в команде с другими специалистами. Сомнолог работает с лор-врачом, психотерапевтом, психологами, невропатологом, нейрофизиологом. Используем немедикаментозные методы для коррекции нарушения сна. Я начала заниматься сомнологией, потому что мои страдающие ожирением пациенты жаловались на сон. А ведь есть прямая взаимосвязь между лишним весом и здоровым сном, но 20 лет назад о ней еще даже не знали…

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Клиника Санитас

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