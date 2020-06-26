2020-06-26T09:05:12+03:00
Здоровье

Мужское здоровье

Клиника онкоурологии Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» является крупнейшим учреждением в Новосибирске, где оказывается специализированная помощь больным, страдающим опухолями мочевыводящих путей и мужских половых органов
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Фото предоставлено пресс-службой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА».Фото предоставлено пресс-службой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА».
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Стационар оснащен современным медицинским оборудованием, что позволяет проводить полноценное обследование больных с опухолями мочеполовой системы, включающее лабораторную, инструментальную диагностику, а также инвазивные диагностические манипуляции (эндоскопические исследования, трансабдоминальную, трансректальную и эндоскопическую биопсию новообразований различных локализаций).

Стационар располагает операционными, оборудованными для выполнения открытых операций, лапароскопических вмешательств и эндоскопических урологических манипуляций. Каждый год в клинике онкоурологии выполняется более 400 высокотехнологичных операций.

Фото предоставлено пресс-службой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА».

Фото предоставлено пресс-службой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА».

Клиническая онкоурология активно развивается и совершенствует малоинвазивные методы хирургического вмешательства. Так, в клинике урологии клинического госпиталя «АВИЦЕННА» выполняется 3D-лапароскопическая простатэктомия при раке простаты, лапароскопическая резекция почки, операции при раке мочевого пузыря, формирование искусственного мочевого пузыря, в том числе у больных с выведенными на кожу мочеточниками.

Высококвалифицированные врачи клиники онкоурологии Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» активно участвуют в российских и зарубежных конференциях по онкоурологии, владеют всеми современными подходами в лечении онкоурологических больных.

Фото предоставлено пресс-службой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА».

Фото предоставлено пресс-службой Клинического госпиталя «АВИЦЕННА».

Клинический госпиталь «АВИЦЕННА»

Тел.: 8 (383) 363-30-03 • ул. Коммунистическая, 17/1ул. Коммунистическая, 17/ Урицкого, 2Красный проспект, 14/1проспект Димитрова, 7

avicenna-nsk.ru

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АО «Медицинский центр «АВИЦЕННА», ОГРН 1025402478782, Новосибирск, ул. Коммунистическая, 17.

Клиника внесена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации базовой программы по оказанию специализированной медицинской помощи за счет средств ОМС. Реестровый номер: 540329. Лицензия ЛО-54–01–005318 от 25.02.2019, лицензия ФС-54–01–002205 от 30.07.2019 выдана АО Медицинский центр «АВИЦЕННА».

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