Защита по видео

Для комплексного решения современных производственных задач на самом передовом уровне, реализации перспективных проектов в условиях цифровизации электроэнергетики крайне актуальным становится вопрос привлечения высококвалифицированных технических специалистов. Акционерное общество «Региональные электрические сети», являясь надежным работодателем с высокой социальной ответственностью, постоянно проводит планомерную работу по развитию кадрового потенциала предприятия, а также популяризации профессии работника ТЭК среди молодежи.

В рамках этой работы пристальное внимание уделяется вопросам взаимодействия со студенческим сообществом профильных образовательных учреждений Новосибирской области. Энергетики и педагоги реализуют широкий спектр совместных проектов - от организации экскурсий на энергообъекты и проведения профориентационных встреч до непосредственного участия в учебном процессе.

В частности, специалисты АО «РЭС» ежегодно осуществляют руководство выпускными квалификационными работами (ВКР) студентов, а также участвуют в итоговой аттестации выпускников профильных высших и средних учебных заведений.

В июне 2020 года, несмотря на действующие ограничения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сотрудники АО «РЭС» традиционно приняли участие в составе экзаменационных комиссий сразу нескольких образовательных учреждений по различным специальностям. Изменился только формат - как и основной учебный процесс, проходивший последние несколько месяцев дистанционно, защиту ВКР провели удаленно - в режиме видеоконференцсвязи. Новые условия не смутили ни членов комиссии, ни студентов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Юлия Николаевна Тимофеева, директор по персоналу АО «РЭС», член Государственной экзаменационной комиссии НГТУ НЭТИ, научный руководитель ряда ВКР:

- Процесс защиты квалификационных работ в дистанционном формате для студентов и преподавателей не вызывает каких-либо трудностей, однако теряется некая торжественная составляющая этого долгожданного момента. Что касается уровня подготовленности экзаменуемого, то его вполне легко определить и в процессе онлайн-общения - достаточно задать нужные вопросы по теме защиты и по полноте ответов оценить степень готовности студента.

- Дистанционный формат для нас новый, поначалу были какие-то сомнения, но в процессе защиты чувствовал себя более уверенно, чем при защите диплома бакалавра в очном формате, находясь перед комиссией в аудитории, - так оценил новый формат защиты выпускных квалификационных работ Евгений Ковалев, магистр по специальности «экономика на предприятиях электроэнергетики.

Во время подготовки работ опытные энергетики консультировали студентов и преподавателей. При этом часть выпускников к моменту проведения итоговой аттестации уже являлись сотрудниками сетевой организации.

- При подготовке к защите и в период работы на предприятии я ощутила заинтересованность во мне, как в будущем работнике АО «РЭС», руководители и специалисты подразделений оказывали всяческую помощь и поддержку в подготовке моей квалификационной работы, - отметила выпускница факультета бизнеса НГТУ НЭТИ Виктория Сыпко, специалист сектора развития персонала АО «РЭС».

Студенты-дипломники, подготовленные специалистами предприятия, успешно защитили свои работы и единодушно выразили желание продолжить работу и стремление развиваться в профессиональном плане в составе сплоченного коллектива АО «РЭС».

В целом специалисты сетевой организации приняли участие в итоговой аттестации десятков будущих энергетиков - специалистов, бакалавров и магистров, тем самым внеся весомый вклад в укрепление престижа профессии энергетика, а также обеспечив формирование кадрового потенциала компании.