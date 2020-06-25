Озеро надежды: почему жители левобережья боятся жить лучше?

Экологичный бизнес - это совсем не обязательно переработка мусора или работа на органик-ферме. Экологичный бизнес стремится оказывать положительное влияние на окружающую среду, используя принципы, стратегии и методы, которые улучшают качество жизни общества и планеты в целом. И даже любой конфликт пытается решить мирным путем.

Новосибирская компания «Старица» как раз пример такого «зеленого» бизнеса. На конкретных проектах мы расскажем, как земляные работы могут не только принести человеку пользу, но и украсить ландшафт. Что такое - осознанное отношение к природе: когда сначала взял, а потом в троекратном размере вернул? И почему люди порой этому сопротивляются?

Подсмотрено у природы

ООО «Старица» вот уже 10 лет успешно занимается добычей и реализацией инертных материалов, таких как песок, гравий и песчано-гравийная смесь. При выполнении добычных работ «Старица» использует метод гидромеханизации. Способ заключается в размыве и перемещении грунта в сооружение или отвал потоком воды. Он был заимствован у самой природы. Человек наблюдал за текущей рекой: вода могла переносить грунт на десятки и сотни километров.

Завершенный проект «Старицы»: компания оставила после себя чистое озеро, в котором водится рыба.Фото: Даба ДАБАЕВ

Таким образом, в едином цикле компанией производится отмыв илистых и глинистых частиц вместе с отработанной водой, а также попутная классификация их по требуемым фракциям. Полученный строительный материал соответствует самым строгим требованиям при производстве железобетонных изделий, бетонов различных классов, а также растворов. Объемы работ - большие. «Старица» входит в тройку крупнейших производителей строительных песков в Новосибирской области.

- Мы выстраиваем долгосрочные отношения с заказчиками - различными предприятиями строительной индустрии, обеспечиваем их качественным песком. Это ведущие компании в сфере дорожного строительства, а также заводы железобетонных изделий, - отмечает Константин Хоруженко, генеральный директор ООО «Старица».

Из карьера в зону отдыха

В хозяйстве «Старицы» на сегодняшний день два песчаных карьера - «Катковский» и «Искитимский». Работа ведется на совесть. Это непрерывный контроль качества продукции, соответствующей требованиям ГОСТ. Каждая отгруженная партия подтверждена паспортами качества.

Кроме того, благодаря современной добывающей, обогатительной и погрузочной технике производительность компании максимально высокая. А способ добычи песка не наносит ни малейшего вреда экологии. Благодаря проведению качественной рекультивации эффект виден каждому. После себя компания оставляет глубокие чистые водоемы, где можно разводить рыбу, а на берегах строятся новые базы отдыха.

Один из наиболее доступных для посещения примеров - цепочка из трех отработанных и рекультивированных на левом берегу Оби карьеров вдоль Северного обхода Новосибирска. Берега двух из них используются как зона отдыха, на третьем организована платная рыбалка.

Или вот еще пример бережного отношения к природе.

В 2014 году «Старица» разрабатывала карьер в деревне Старый Искитим. «Старица» взяла на себя обязательства облагородить участок после завершения работ. В том числе и соседний, на котором ранее песок добывался сухоройным способом - тот участок весь был перекопан экскаваторами. А теперь вместо кратеров там аккуратное рукотворное озеро.

Другой проект - участок русла реки Берди недалеко от центра Искитима. Жилые дома раньше каждую весну страдали от половодья. Разработав месторождение песка там, «Старица» принесла людям пользу: углубила и расчистила русло реки, и теперь частный сектор в районе реки не боится весеннего паводка.

Получается, компания не раз доказала на деле, что, добывая песок, не относится к ландшафту варварски. И оставляет после себя территорию, которая радует местных жителей. Но на новом месторождении «Старица» столкнулась с проблемами, которых ранее не было.

Новый проект оказался непростым

Новый проект «Старицы» - разработка карьера в Кучино - это левобережье Новосибирска.

Песчаное месторождение было официально оформлено еще в 1999 году. С того момента лицензии выдавались дважды, но разработка недр не велась. В 2014 году был объявлен очередной аукцион на данный участок, было две заявки. Победила компания «Старица».

Болото в Кучино, за которое бьются некоторые местные жители, ранее напоминало свалку.Фото: Даба ДАБАЕВ

Однако лицензия оказалась сродни коту в мешке: на деле вместо положенных 37 гектаров месторождения в свободной зоне доступа оказались только 27, а 10 гектаров были недоступны из-за построек и охранных зон.

- По документам более 20 лет назад зона жилой застройки находилась за пределами границ участка недр. После постановки на госучет любые разрешения на строительство и проектирование на этой территории стали юридически незаконны. Однако мы не стали инициировать снос незаконных построек, - говорит Константин Хоруженко.

Дома фактически стоят на болоте, заваленном мусором. Новые обстоятельства заставили разработчика взять паузу и скорректировать техническую документацию.

Что будет на месте Кучино?

В планах компании за шесть - семь лет провести полную рекультивацию этого объекта. Из заросшего и грязного озера-болота сделать красивый глубокий и чистый водоем с пологими берегами для отдыха, с устойчивой популяцией рыбы. Это место должно стать визитной карточкой левобережья. Несомненный плюс ждет и жителей частного сектора. Местность там болотистая, и нередко весной в погребах стоит вода. После отработки карьера в радиусе 150 - 200 метров произойдет понижение грунтовых вод. По заключению гидрогеологов, уровень грунтовки опустится на 80 сантиметров.

Облагороженное место - новое качество жизни. Уже сейчас спрос на участки около озера Кучино начинает расти. Для самого города это тоже несомненный плюс - в Новосибирске появится парковая зона с водоемом в пределах транспортной доступности.

Проектировщики изобразили, как будет выглядеть парковая зона в Кучино. Фото предоставлено ООО «Старица».

Парадокс ли, но планом оказались недовольны жители домов, которые расположены рядом с болотом. И вроде бы интерес и у людей, и у «Старицы» один - сохранить природу, но уже год конфликт на Балластном карьере в Новосибирске никак не может повернуть в мирное русло.

Как утверждает гендиректор «Старицы», месторождение Кучино - первое в их практике такое скандальное.

- Нельзя сказать, что все всегда идет гладко. Но нам удавалось найти компромисс. Мы ведем социально ответственный бизнес и не привыкли идти по головам, - рассказывает гендиректор «Старицы».

Мифы и страхи

Но, несмотря на положительный опыт компании и хорошую репутацию, жители продолжают настаивать на своем.

Сначала подняли вопрос сохранения дороги, которая пересекает болото. Кстати, официально она нигде не числилась. По документам дороги вообще нет - она сделана жителями самовольно, в том числе из строительного мусора. Однако «Старица» решила пойти навстречу - оставить дорогу, отказавшись от извлечения значительной части запасов.

Потом люди переживали за свое жилье. Были уверены, что песок в прямом смысле слова начнут высасывать у них из-под домов и строения просто-напросто рухнут. Компания не раз объясняла, как и где будет добывать песок и что это абсолютно безопасно для фундаментов строений.

Завершенный проект «Старицы»: компания оставила после себя чистое озеро, в котором водится рыба.Фото: Даба ДАБАЕВ

Далее подтянулись экологи - кричали, что на болоте живут краснокнижные животные и копать там ни в коем случае нельзя - будет «нарушена уникальная экосистема». При этом много лет никого не заботила флора и фауна микрорайона: мало того что рядом болото, оно еще и завалено мусором. И в этот раз «Старица» доказала свои благие намерения, пригнав на участок технику и проведя вместе с жителями субботник. Между тем уникальность экосистемы данного участка так и не была доказана.

При этом нашлась пара активистов, которые хорошо почувствовали, как можно воспользоваться складывающейся ситуацией. Запугивая соседей, жонглируя околонаучными терминами, считая своей заслугой шаги компании навстречу жителям, они фактически пиарят себя в политике, раскручивают свои фигуры в информационном поле.

Открытый разговор

В компании еще раз говорят: никто и не собирается наносить вред природе - территорию, напротив, хотят преобразить.

Гендиректор «Старицы» Константин Хоруженко объясняет, что карьер превратится в зону отдыха. Воду очистят естественными фильтрами, а берега озера сделают пологими, чтобы исключить разрушение и оползание бортов карьера. Рядом высадят деревья, обустроят спортплощадку. А дорога, соединяющая две половины частного сектора, уже освещена и подсыпана.

Успокаивают местных жителей и чиновники. Власти отметили, что на месторождении песок будет добываться гидромеханизированным способом, то есть это не затронет участки и дома. Шум также не будет беспокоить жителей окраин - при разработке будет использовано низкошумное оборудование.

Мусор на берегу болота.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Транспортные средства будут передвигаться с палатками, предотвращающими рассеивание песка, движение будет осуществляться по технологическим дорогам и только в дневное регламентированное время. Для снижения запыленности предусмотрен полив технологических дорог, - описывает Хоруженко.

К тому же весь процесс разработки карьера и преобразования болота в озеро будет проходить под контролем всех разрешительных органов.

Экологичный подход

Но на каждой новой встрече рождаются новые аргументы против, причем один чуднее другого.

- Я использую любую возможность встретиться с людьми, - утверждает Константин Хоруженко. - На мой взгляд, проблема в том, что многие не понимают технических нюансов и положительных последствий разработки месторождения на фоне игры на эмоциях жителей. Кому-то выгодно подогревать настроения людей.

К слову, еще летом прошлого года компания «Старица» и территория будущих разработок были проверены надзорными органами несколько раз. Поводов сомневаться в законности действий нет. Все структуры подтверждают: разработка месторождений безопасна, принесет не вред, а пользу, то есть даже выгодна местным жителям. Аренда участка законна, разработки здесь разрешило минприроды.

Буквально 17 июня на месте разработки руководство «Старицы» снова встретилось с жителями, но найти общий язык опять не получилось. Как таковых аргументов почти не осталось, но группа активистов пытается стоять на своем. Несмотря на сопротивление, «Старица» по-прежнему пытается урегулировать ситуацию мирным путем, ищет экологичные подходы, в том числе и в налаживании отношений со всеми участниками процесса.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.