Новой дороге - быть

Требующую нового асфальтирования улицу Герцена в Кировском районе Новосибирска, к радости большинства местных жителей, начали ремонтировать. 19 июня на объект с публичной проверкой выехал депутат по этому округу - председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. Также на встрече присутствовали глава администрации Кировского района Андрей Выходцев, депутат Законодательного собрания НСО Вениамин Пак, председатель ТОС «Кожевниковский» Галина Климук, начальник отдела строительного контроля Муниципального казенного учреждения «Управление дорожного строительства» Владислав Кондратьев, председатели местных ТСЖ и неравнодушные жители.

- На улице Герцена действительно долгое время были большие лужи, ямы - дорога разбита. Дело в том, что в этом районе идет очень активное строительство, тут появился многоэтажный жилой комплекс, детский сад. Поэтому, хоть автомобилисты и просили, было совсем не целесообразно ремонтировать дорогу - ее тут же снова разбили бы большегрузы. Сейчас этот этап пройден, и мы приступили к укладке дорожного полотна, - пояснил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Строители уже выровняли основание дорожного полотна и уложили первый слой. Вскоре в Северо-Чемском жилмассиве появится еще полкилометра отличной проезжей части. Как отметил представитель подрядной организации, гарантии на качество дороги будут железными, так как используются только современные материалы.

- В ходе проверки выполнения наказа «Ремонт дороги общего пользования по улице Герцена» на участке от улицы Комсомольской до дома № 6 по улице Герцена мы осмотрели и обсудили будущие работы по продолжению тротуара вдоль нечетной улицы Герцена. Еще раз подняли вопрос по переносу выездных ворот с территории домов по адресам: улица Герцена, 11/1 и 11/2. Также обговорили нанесение новой разметки для пешеходного перехода с четной на нечетную сторону улицы Герцена. Площадь ремонтных работ на этом участке составила 440 квадратных метров. Это обошлось бюджету в 3,8 миллиона рублей, - отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Финансирования капитального ремонта дороги удалось добиться благодаря совместной работе депутатов Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания. Теперь нужно решить насущную задачу с зимней уборкой дороги и парковками на тротуарах. Также депутаты вместе с жителями намерены добиться установки запрещающих знаков. По словам Дмитрия Асанцева, в таких вопросах всегда приходится искать компромисс.

Народному избраннику вполне успешно удается учитывать различные точки зрения жителей своего округа. За пять лет созыва ему совместно с депутатом Заксобрания удалось привлечь около 286 миллионов рублей на исполнение наказов избирателей.

- Уже сделан капитальный ремонт двух спортивных залов в 192 школе и 196 школе. Открыт бассейн в 196 школе. Сейчас началось строительство километровой двухполосной дороги, которой никогда не было, по улице Оловозаводской в районе трамвайной дуги и которая разгрузит движение автомобилей с Северо-чемского жилмассива в сторону города в утренние часы пик. Она обойдётся в 70 миллионов рублей. Это тоже совместный проект городского и областного бюджета, выполненный по наказам избирателей, - рассказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.