Рекорд по наказам

На последнем в текущем составе заседании постоянной комиссии по наказам избирателей Совета депутатов города Новосибирска ее председатель Антон Тыртышный подвел главные итоги работы коллег за четыре года. Он удовлетворенно отметил, что с 2015 по 2019 год было выполнено более 2500 наказов избирателей, а это почти на 1000 превышает показатели предыдущего созыва. Еще около 660 наказов народные избранники планируют реализовать в 2020 году.

- Такой проработанной системы работы с наказами, как в Новосибирске и области, больше нет нигде, ведь у нас именно граждане реально могут повлиять на формирование бюджета. Что касается средств, которые выделяются на наказы, то я считаю, что имеются определенные резервы. Мы можем выполнять больше недорогих наказов, которые сделают жизнь горожан реально комфортной, - рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Тыртышный.

Антон Тыртышный подвел итоги. Фото предоставлено пресс-службой Совета депутатов города Новосибирска.

Многие пожелания новосибирцев удалось реализовать благодаря федеральной и городской программам. В Новосибирске появились крупные важные социальные объекты. Особую гордость у депутатов вызвали темпы появления новых школ.

- В этом созыве по количеству построенных школ мы побили, наверное, все рекорды. И стали свидетелями строительства новых школ на 1100 мест. Это действительно впечатляет! Рад, что на моем округе, в микрорайоне Чистая Слобода, на территории коррекционной школы удалось построить современную спортивную площадку для слабовидящих детей. Большой объем наказов, на которые не хватало бюджетных средств, выполнен фактически за свой счет - из благотворительного фонда социальной поддержки Ленинского района. Это бесконечная, но успешно решаемая история с благоустройством придомовых территорий, ремонтом в школах, ЖКХ, внутридворовыми проездами, дорогами и многим другим, - поделился своим опытом член комиссии по наказам избирателей, депутат Совета депутатов города Новосибирска Кирилл Покровский.

Также депутаты единодушно отметили большую работу по комплексному благоустройству во дворах. Много где в Новосибирске в последние годы появились удобные парковочные карманы и заасфальтированные проезды, были установлены спортивные и детские площадки.

Еще не так давно появление подобных объектов проходило иначе. Дело в том, что в начале нулевых годов большинство детских площадок устанавливали муниципальные власти, так как под ними была городская земля. Далее специальная комиссия проверяла соответствие состояния площадок действующим стандартам. Однако с изменением Жилищного кодекса ответственность за жилье и придомовую территорию перешла к владельцам жилья и управляющим компаниям, которые обязаны вести домовое и придомовое хозяйство.

- Теперь механизм простой. Депутат собирает пожелания жителей своего округа. Например, выясняет, что они хотели бы изменить в сфере ЖКХ, какие дороги отремонтировать, какие объекты образования и здравоохранения построить и многое другое. На эти цели из бюджета города выделяются средства. Начинается работа по реализации наказа. В Советском районе именно по пожеланиям жителей возводят современную пристройку к лицею № 130, а это дополнительная площадь в 11 тысяч квадратных метров, там могут разместиться еще 500 учащихся. В этом году объект должны сдать, - пояснил депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Тыртышный.

Работа по наказам избирателей продолжается. До конца года депутаты совершенно точно успеют выполнить несколько сотен пожеланий новосибирцев. Председатель постоянной комиссии по наказам избирателей пожелал следующему созыву народных избранников сделать для развития социальной инфраструктуры Новосибирска еще больше.